Через глобальне потепління може народжуватися більше хлопчиків – гіпотеза дослідників

Зміни клімату можуть мати вплив на співвідношення хлопчиків і дівчаток, які народжуються в різних регіонах, припускають японські дослідники, повідомляє CNN.

Зокрема на територіях, де температури зростають, може народжуватись більше хлопчиків. Натомість у місцях, де трапилися стихійні лиха, наприклад, лісові пожежі, посухи чи землетруси, народжуваність хлопчиків може падати, інформує CNN.

Стрес, пережитий вагітними через природні явища, впливає на процес виношування плоду і може змінити стать дитини

Дослідники побачили, що в кількох регіонах Японії, де відбулися землетруси, через дев’ять місяців після того народжуваність дітей чоловічої статі знизилась на 6-14%, порівняно з минулим роком, пише CNN. Дослідники вважають, що отримані дані підтримують їхню гіпотезу, що стрес, пережитий вагітними, впливає на процес виношування плоду і може змінити стать дитини.

Автор дослідження Місао Фукуда припускає, що стрес, який походить від "кліматичних подій, викликаних глобальним потеплінням", також може вплинути на співвідношення новонароджених дівчаток та хлопчиків.

На думку дослідника, незначні зміни у співвідношенні статей новонароджених можуть бути спричинені вразливістю до стресу клітин сперми, які несуть чоловічі Y хромосоми, та вразливістю до стресу чоловічих ембріонів.

Подібних висновків дійшов учений із Фінляндії Самулі Хелл (Samuli Helle). Згідно з його дослідженням, на кожен градус Цельсія збільшення температури пропорція новонароджених хлопчиків зростає на 0,06%, повідомляє CNN.

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