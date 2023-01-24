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"За 90 секунд" до глобальної катастрофи - науковці перевели "Годинник Судного дня" через війну РФ в Україні
Американські науковці перевели стрілки "Годинника Судного дня" вперед, зокрема, через зростання світової небезпеки, у зв'язку з російською війною в Україні. Годинник тепер показує "90 секунд до півночі" - це символізує, що людство підійшло до глобальної катастрофи найближче за останні 76 років його існування.
"Ледь приховані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадкова, навмисна чи помилкова - є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою", - вважають експерти Ради з науки та безпеки журналу Bulletin of the Atomic Scientists.
"Росія також принесла свою війну на майданчики Чорнобильського та Запорізького ядерних реакторів, порушуючи міжнародні протоколи та ризикуючи масовим викидом радіоактивних матеріалів", - йдеться у журналі.
Окрім війни Росії в Україні, науковці говорять і про низку інших світових загроз, зокрема, для клімату, ядерних розробок інших країн, а також дезінформацію.
Час "Годинника Судного дня" Bulletin of the Atomic Scientists встановлює за підтримки 10 лауреатів Нобелівської премії. До 2023 року найближче до "опівночі" стрілка годинника була у 2020 році, тоді цей показник зупинився на позначці "100 секунд до півночі".
Заснований бюлетень був у 1945 році Альбертом Ейнштейном, Робертом Оппенгеймером та Євгенієм Рабиновичем, а також науковцями Університету Чикаго, які брали участь у розробленні атомної зброї. А "Годинник Судного дня" існує з 1947 року як нагадування світові про те, наскільки близько людство підходить до знищення себе самого.
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- Голос Америки
Сенатори Блументаль та Грем про антикорупційні кроки України. Відео
«Це дуже важливо, оскільки демонструє те, що президент нам Зеленський сказав: не буде терпимості до шахрайства чи марнотратства», – сенатор-демократ Ричард Блументаль про антикорупційні кроки України
- Голос Америки
США говоритимуть з Китаєм про допомогу Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен найближчими тижнями відвідає Китай, де обговорюватиметься, зокрема, допомога окремих китайських компаній російським військовим, що ведуть війну проти Україну, - повідомляють агенції CNN та Reuters, посилаючись на власні джерела. При цьому уточнюють, що наразі невідомо, чи володіє китайський уряд інформацією про допомогу росіянам.
Йдеться не про зброю, а про матеріальне обладнання, як то бронежилети і шоломи, і ця надана військова та економічна підтримка не передбачає більш потужної військової допомоги, про яку просила у Китаю Росія.
Адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння щодо наявних у неї доказів про передачу Росії китайської допомоги, - інформує джерело CNN.
“Якщо адміністрація Байдена дізнається, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу вторгненню Росії або свідомо дозволяє таку допомогу, то повинна буде вирішити, з якою силою на це відповісти, - пише CNN. - Починаючи з перших днів війни, головні помічники президента Джо Байдена попереджали Китай про можливі наслідки, якщо КНР вирішить підтримати Росію в цьому військовому конфлікті”.
Як цитував Голос Америки думки експертів, Пекін “можливо, не стоїть пліч-о-пліч з Москвою на полі бою, але допомагає фінансувати війну Путіна” та є “мовчазним партнером Кремля”. Китай не продає Росії летальну зброю, але і уникає публічної критики воєнних дій Росії, і дві країни неодноразово наголошували на своєму партнерстві.
У грудні після віртуальної зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном президент Росії Володимир Путін заявив, що дві країни посилюватимуть співпрацю між збройними силами, і вказав на зростання товарообігу.
Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін наприкінці грудня заявили про поглиблення двосторонньої співпраці. Російський президент також заявив, що очікує Сі Цзіньпіна у Москві навесні, і що ця поїздка, мовляв, “продемонструє всьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань”.
У публікації використані матеріали Reuters та CNN.
- Голос Америки
Німеччина готова надати Україні танки Leopard 2 - ЗМІ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив надати Україні танки Leopard 2 й дозволить іншим країнам передати Києву німецькі танки, зокрема Польщі та скандинавським державам, повідомляє німецьке видання Spiegel. Офіційні дебати щодо цього питання у німецькому парламенті відбудуться у середу.
Як повідомляв Голос Америки, низка американських видань повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена "схиляється" до відправлення Україні "значної кількості" танків Abrams M1.
Про готовність до фіналізації планів відправлення Україні Abrams також пізніше повідомив телеканал CNN з посиланням на власні джерела. Відповідну заяву очікують вже цього тижня. Терміни фактичної поставки танків наразі не відомі. Зазвичай навчання військовиків із використання танків забирає принаймні кілька місяців, вказує видання.
"Танки - одна зі складових повернення України на кордони 1991 року. Кілька сотень танків для наших танкістів. Кращих танкістів у світі. Саме це буде справжнім ударним кулаком демократії проти автократії з боліт", - написав у Telegram керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.
Раніше про відправлення Києву танків Challenger 2 повідомляла Велика Британія.
- Голос Америки
На "Оскар" номінували 2 фільми, зняті в Україні
Документальний фільм про українських дітей-сиріт "Будинок зі скалок" (A House Made of Splinters) номіновано на премію "Оскар".
Документальний фільм режисера Саймона Леренґа Вілмонта, відомого, зокрема, стрічкою про дітей з Донбасу "Віддалений гавкіт собак", розповідає про життя українських дітей із притулку поблизу лінії фронту, а також про дітей із окупованих Росією територій.
"Будинок зі скалок" - стрічка спільного виробництва Данії, Швеції, України і Фінляндії. "Неймовірно неймовірно щасливий за Україну і українців", - написав один з продюсерів кіно Азад Сафаров.
В одній номінації з фільмом про українських дітей-сиріт опинилась також стрічка про російського опозиційного політика Олексія Навального.
Тим часом в іншій категорії за найпрестижнішу нагороду Американської кіноакадемії змагатиметься і пісня з ще одного фільму, зйомки якого проходили в Україні - індійської історичної драми "RRR" режисера Ш. Ш. Раджамулі.
Індійська стрічка про боротьбу проти британського панування номінована за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка звучить під час весільної сцени, відзнятої на фоні резиденції президента України у Маріїнському палаці в Києві (зйомки завершилися ще до повномасштабного вторгнення Росії до України). Також це кіно частково знімали в Межигір'ї. Саундтрек до "RRR" боротиметься із піснями Леді Гаги та Ріанни.
95-та церемонія вручення нагород відбудеться у ніч на 13 березня у Лос-Анджелесі. Список номінантів можна переглянути на офіційному сайті кіноакадемії.
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