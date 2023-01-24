"За 90 секунд" до глобальної катастрофи - науковці перевели "Годинник Судного дня" через війну РФ в Україні

Американські науковці перевели стрілки "Годинника Судного дня" вперед, зокрема, через зростання світової небезпеки, у зв'язку з російською війною в Україні. Годинник тепер показує "90 секунд до півночі" - це символізує, що людство підійшло до глобальної катастрофи найближче за останні 76 років його існування.

"Ледь приховані погрози Росії застосувати ядерну зброю нагадують світові, що ескалація конфлікту - випадкова, навмисна чи помилкова - є жахливим ризиком. Імовірність того, що конфлікт може вийти з-під чийогось контролю, залишається високою", - вважають експерти Ради з науки та безпеки журналу Bulletin of the Atomic Scientists.

"Росія також принесла свою війну на майданчики Чорнобильського та Запорізького ядерних реакторів, порушуючи міжнародні протоколи та ризикуючи масовим викидом радіоактивних матеріалів", - йдеться у журналі.

Окрім війни Росії в Україні, науковці говорять і про низку інших світових загроз, зокрема, для клімату, ядерних розробок інших країн, а також дезінформацію.

Час "Годинника Судного дня" Bulletin of the Atomic Scientists встановлює за підтримки 10 лауреатів Нобелівської премії. До 2023 року найближче до "опівночі" стрілка годинника була у 2020 році, тоді цей показник зупинився на позначці "100 секунд до півночі".

Заснований бюлетень був у 1945 році Альбертом Ейнштейном, Робертом Оппенгеймером та Євгенієм Рабиновичем, а також науковцями Університету Чикаго, які брали участь у розробленні атомної зброї. А "Годинник Судного дня" існує з 1947 року як нагадування світові про те, наскільки близько людство підходить до знищення себе самого.