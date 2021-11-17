В Лос-Анджелесі діаспора вшанувала пам'ять жертв Голодомору

Близько сотні представників діаспори Каліфорнії зібрались в українській церкві святого Володимира. Серед гостей заходу були українські професори, які досліджують тему Голодомору - вони розповіли діаспорі нові приголомшливі дані геноциду.

Вшанування роковин Голодомору у Лос-Анджелесі розпочалось з молитви. Зі свічками у руках учасники церемонії співали “Вічная пам'ять” всім загиблим українцям у трагедії 1932-1933 го років.

Далі звучали виступи українських науковців. Володимир Сергійчук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка, голова Міжнародної асоціації дослідників Голодомору оголошує разючі дані. Він проаналізував дані кількості першокласників українських шкіл 1932 - 1933 років.

“Скільки повинно було прийти до школи та скільки прийшло у 33 - 40 роках і аналіз показав що 40 відсотків дітей не прийшли до першого класу. Ми говоримо про те що дитячі втрати тих то був народжений у 24-32 роках становить 3 млн 200 тисяч”, – розповів Володимир Сергійчук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка.

Також на заході презентувала монографію “Українська інтелігенція і геноцид” Вікторія Малько. Вона викладає історію у Каліфорнійському університеті у Фресно, де розповідає американським студентам про Голодомор.

“Американські студенти чи навіть професори ніколи не читали про найбільший злочин Кремля. Вони розуміють історію лише через призму радянського минулого. І ця нова монографія, яка вийшла цього року, саме була написана для студентів американських коледжів, університетів, щоб пояснити, що Голодомор – це не просто голод це Геноцид.” – розповіла Малько.

Окрім поширення інформації про Голодомор – українська діаспора та українське консульство у Каліфорнії поставили собі завдання зробити все можливе, аби штат Каліфорнія на офіційному рівні визнав Голодомор геноцидом, розповів Дмитро Кушнерук, генеральний консул України в Сан-Франциско.

“Багато штатів це визнало, але не Каліфорнія. Тобто є деяка протидія, деякі члени каліфорнійської асамблеї орієнтується на слов'янську громаду в цілому і намагаються слухати російські інтереси, але думаю, що протягом наступних років будемо працювати з ними щоб була прийнята резолюція яка б містила поняття геноциду.” – говорить Кушнерук.

Також консульство разом з українською громадою домагаються аби губернатор Каліфорнії зробив прокламацію з визнанням Голодомору актом Геноциду.

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