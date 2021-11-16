Блінкен закликав Москву припинити тортури

США пам'ятають приклад російського юристана Сергія Магнітського та забов'язуються виконувати ухвалені Конгресом закони, які носять його ім'я. Про це у соціальній мережі Twitter заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен.

"У 12-ту річницю смерті Сергія Магнітського, ми закликаємо владу Росії притягнути винних до відповідальності, вжити кроків для припинення тортур та протиправних дій, та дозволити росіянам повідомляти про порушення на вільно висловлювати їх погляди без страху репресій у відповідь. На тлі безпрецедентних репресій незалежних голосів у Росії, ми пам'ятаємо приклад сміливості та принциповості Сергія Магнітського та поновлюємо наше забов'язання виконувати ухвалені Конгресом закони, які носять його ім'я", - твітує Блінкен.

У 2008 році Сергій Магнітський, який консультував компанію Hermitage Capital Management у суперечці щодо можливого ухиляння від сплати податків у Росії, виявив розкрадання на суму 230 мільйонів доларів, скоєне співробітниками російських правоохоронних органів, яким було доручено вести цю справу. Магнітський повідомив владу про шахрайство і незабаром був заарештований тими самими офіцерами, яких звинувачував. Майже рік Магнітський утримувався у в'язниці у жахливих умовах. Йому відмовляли у побаченнях із сім'єю; охоронці били його. Незважаючи на тяжкий стан його здоров'я, йому було відмовлено у медичній допомозі. 16 листопада 2009 року Сергія Магнітського було забито до смерті в камері.

У 2010 році голова Гельсінкської комісії сенатор Бен Кардин ініціював законодавчий акт про правосуддя щодо Сергія Магнітського, який передбачає публікацію списку осіб, причетних до затримання та смерті російського юриста та дозволяє уряду відмовляти цим особам у в'їзді до США. Крім того, законопроект передбачав заморожування американських активів цих людей.

Зазначений законопроект було повторно подано вже наступному складу Конгресу як Акт Сергія Магнітського про підзвітність у питаннях дотримання верховенства закону. Ця версія документа охоплювала всіх осіб, причетних до позасудових страт, тортур та грубих порушень прав людини в Росії.

14 грудня 2012 року було підписано Закон Магнітського, який встановлює серйозні наслідки для найбільш серйозних порушників прав людини у Росії. У 2015 році сенатор Кардин подав Закон Магнітського про глобальну відповідальність за дотримання прав людини. Він був підписаний у грудні 2016 року.

З нагоди 12-ї річниці від дня смерті Сергія Магнітського Бен Кардин, інші американські законодавці виступили з низкою заяв.

«Героїчна спадщина Сергія Магнітського проявляється у викликаному його загибеллю глобальному русі за справедливість», – констатував Бен Кардин.

Він зазначив, що, допомагаючи захистити Сполучені Штати та інші країни від «кривавих грошей» і не даючи порушникам прав людини пристати до американських берегів, Закони Магнітського одночасно нагадують тим, хто страждає від порушень прав людини власними урядами, що про них не забули.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.

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