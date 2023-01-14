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Хто очолив 5 ключових для допомоги Україні комітетів у Палаті представників США?
Після складання присяги новообраної Палати представників США, більшість в цій палаті Конгресу перейшла до Республіканської партії. Республіканці затвердили список своїх представників, які протягом наступних двох років очолюватимуть постійні комітети Палати представників 118-го Конгресу.
Голови комітетів обираються партією, яка має більшість, а партія меншості обирає членів, які входять у керівництво комітетом. Більшість комітетів додатково поділяються на підкомітети, кожен з яких має власне керівництво, обране відповідно до правил комітету. Єдиним постійним комітетом, який не має підкомітетів, є Комітет з питань бюджету.
«Голос Америки» підготував огляд нових призначень керівників головних комітетів Палати представників, які можуть відіграти ключову роль у затвердженні та виділенні нової допомоги для України, а також у формулюванні політики, що матиме значення для України – Комітети збройних сил, бюджету, асигнувань, закордонних справ і розвідки.
Голова комітету палати представників із питань збройних сил:
Конгресмен Майк Роджерс (Алабама)
Комітет Палати представників США зі збройних сил є робочим комітетом, що здійснює парламентський нагляд над Збройними силами США, зокрема, Міністерством оборони та всіма сферами діяльності, так чи інакше пов'язаними з питаннями оборони. Комітет несе відповідальність за Закон про санкціонування національної оборони, який визначає бюджет на оборону.
Оглядачі кажуть, що найімовірніше Роджерс, який раніше був членом комітету від Республіканської партії, домагатиметься збільшення оборонного бюджету на наступний рік, а не скорочення на 75 мільярдів доларів, якого вимагають деякі республіканці. Також оглядачі говорять, що в Палаті представників може розгорнутися «жорстока боротьба», якщо пропоноване замороження бюджету хоч якось вплине на військову допомогу Україні, яка підтримує сильну двопартійну підтримку в Конгресі.
У перший день вторгнення, у лютому 2022 року, Майк Роджерс разом з колегами з Комітету у закордонних справах Майклом Макколом і Комітету з питань розвідки, Майком Тернером видали спільну заяву, в якій назвали президента Росії Володимира Путіна «справжнім злом» і підтвердили рішучу підтримку України.
«Останні кілька годин стали для світу свідками справжнього зла, яким є Володимир Путін. Сьогодні ми рішуче підтримуємо український народ і маємо намір надати йому інструменти, необхідні для протистояння та відбиття цієї неспровокованої атаки. Кожна крапля української та російської крові, пролитої в цьому конфлікті, на руках Путіна, і тільки на нього», – заявили конгресмени-республіканці.
Роджерс вважає, що для стримування Росії, Китаю та інших потенційних ворогів потрібно збільшити американський оборонний бюджет. Оглядачі також очікують, що він намагатиметься обмежити деякі соціальні програми Пентагону. Планується, що комітет братиме участь у розслідуванні щодо виведення сил США з Афганістану у 2021 році. Щодо розслідування поводження Байдена з таємними документами, то Роджерс уже направив відповідний запит до Пентагону, щоб з’ясувати, чи була загроза національній безпеці.
Голова комітету Палати представників з асигнувань:
Конгресвумен Кей Грейнджер (Техас)
Комітет з асигнувань, який розподіляє федеральні кошти урядовим установам і регулює федеральні видатки, є одним з найпотужніших комітетів Конгресу. Одна з ветеранів Палаті представників, Грейнджер, яка засідає в Конгресі з 1997 року, була першою жінкою-республіканкою, яка увійшла до підкомітету з асигнувань на оборону. Вона підтримала виділення Україні військової допомоги і у квітні написала у Twitter, що є солідарною з Україною.
Голова бюджетного комітету Палати представників:
Конгресмен Джоді Аррінгтон (Техас)
Бюджетний комітет здійснює нагляд за федеральним бюджетним процесом. Його найважливішою роботою є складання бюджетної резолюції, яка встановлює рівень доходів і видатків на наступний фінансовий рік. Пріоритетом для Аррінгтона в Конгресі є вирішення проблеми зростання державного боргу.
Оглядачі очікують, що Аррінгтон буде серед тих, хто вимагатиме скорочення допомоги Україні. У день, коли президент України Володимир Зеленський виступав під час спільного засідання Конгресу, Аррінгтон видав заяву, в якій він сказав, що «цінує вдячність» українців «за щедрість американського народу».
Але додав, що «як і більшість американців, розлючений тим фактом, що демократи готові витрачати мільярди доларів на безпеку України», замість того, щоб захищати «наших власних громадяни від вторгнення через наш південний кордон».
«Я не можу вітати використання мільярдів доларів платників податків для допомоги іншій країні, тоді як політики дозволяють нашій власній країні згоріти дотла», – заявив Аррінгтон 21 грудня 2022 року.
Голова комітету Палати представників із закордонних справ:
Конгресмен Майкл Маккол (Техас)
Комітет із закордонних справ, який опікується зовнішньополітичними питаннями і здійснює парламентський нагляд за Державним департаментом, має широкі повноваження щодо нагляду за законодавством і розслідуваннями, які стосуються зовнішньої політики США.
Будучи членом комітету, Маккол був рішучим прихильником американської підтримки України під час її війни з Росією.
Але, ставши першим техасцем на чолі комітету, Маккол каже, що очікує «значно більшого контролю над потоком допомоги США Україні», і разом з Комітетом з асигнувань планує «приписувати, куди надходитиме зброя».
В ефірі місцевого техаського телеканалу МакКол сказав, що «хоче переконатися, що тягар розподіляється між союзниками по НАТО, наприклад між такими, як Франція та Німеччина».
Голова Постійного спеціального комітету Палати представників з питань розвідки - основний кандидат:
Конгресмен Майк Тернер (Огайо)
Комітет з розвідки відповідає за парламентський нагляд за розвідувальною спільнотою США, включаючи Центральне розвідувальне управління. Очікується, що Тернер стане наступним головою комітету. Він брав участь у розслідуванні 2019 року, яке вивчало, чи колишній президент Трамп неправомірно відмовляв у допомозі Україні. Тернер також займається розслідуванням щодо секретних документів того, до яких мав доступ Байден, будучи ще на посаді віце-президента.
Відразу після вторгнення Росії в Україну у лютому минулого року, Майк Тернер заявив, що США доведеться втрутитися, якщо члени
НАТО зазнають нападу після України. «Це загроза для Європи і загроза для наших союзників по НАТО, а отже, для Сполучених Штатів», – сказав Тернер.
Наприкінці жовтня минулого року Тернер і два демократи з комітету розвідки побували у Києві і зустрілися з президентом України Зеленським. По поверненню Тернер сказав місцевому телеканалу Spectrum News, що особисте спілкування було важливим для розуміння ситуації в Україні.
Про свої плани в разі призначення Тернер сказав, що республіканці не припинять надання допомоги повністю, але будуть прагнути «оптимізувати фінансування та виключити посередників», серед яких він назвав ООН.
Своїм колегам-республіканцям, які кажуть, що «вже допомогли достатньо», він пояснює, що коли авторитарний режим нападає на демократію, США не можуть стояти осторонь.
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МАГАТЕ хоче збільшити присутність на українських атомних об'єктах
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі наступного тижня відвідає Україну, щоб «забезпечити безперервну присутність експертів з ядерної безпеки та захисту на всіх об’єктах ядерної енергетики країни».
Як повідомляє прес-служба організації, Ґроссі відвідає Південно-Українську та Рівненську атомні електростанції (АЕС), а також Чорнобильський майданчик для запуску місій у складі двох експертів МАГАТЕ на кожному з об’єктів. МАГАТЕ вже має постійну присутність до чотирьох експертів на найбільшій в Україні АЕС, Запорізькій АЕС, а група з двох осіб також буде розміщена на Хмельницькій АЕС найближчими днями.
«Оскільки ця трагічна війна вступає в другий рік, ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб запобігти небезпеці серйозної ядерної аварії, яка спричинить ще більше страждань і руйнувань для народу України та за її межами», – сказав директор МАГАТЕ.
За його словами, незабаром МАГАТЕ буде постійно присутнє на всіх об’єктах атомної енергетики України, включно з Чорнобильським.
«Наші експерти з ядерної безпеки будуть стежити за ситуацією на станціях, оцінювати їхнє обладнання та інші потреби, надавати технічну підтримку та консультації та повідомляти про свої висновки в штаб-квартиру МАГАТЕ», – пояснив він.
Також Ґроссі наступного тижня зустрінеться з українськими високопосадовцями у Києві щодо його пропозиції створити захисну зону навколо Запорізької АЕС.
«Я сповнений рішучості зробити так необхідну захисну зону реальністю якнайшвидше. Мої консультації з Україною та Росією прогресують, хоча й не так швидко, як мали б. Я все ще сподіваюся, що ми зможемо домовитися та запровадити цю зону найближчим часом», – сказав він.
У грудні голова МАГАТЕ приїжджав до Росії, де, як повідомляється, обговорювалося створення захисної зони для Запорізької АЕС. Після цієї поїздки у МАГАТЕ повідомили, що консультації з обома сторонами будуть продовжені найближчим часом.
За участю МАГАТЕ з осені ведуться переговори щодо безпечної зони навколо Запорізької атомної електростанції. На початку грудня Міжнародне агентство атомної енергії заявило про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції. Пізніше в українському уряді заявили, що в питанні виведення військових РФ і їхньої техніки зі станції «конкретики немає».
Російські війська захопили Запорізьку АЕС у березні 2022 року, невдовзі після вторгнення в Україну. З того часу Росія та Україна неодноразово звинувачували один одного в обстрілі станції.
- Голос Америки
"Україна стоїть міцно. Так само і ми". Посли США, Великої Британії реагують на обстріли в Києві
Ознаки провалу Росії побачили в обстрілах міст в суботу посли США та Великої Британії в Україні.
Росія обстрілює міста та цивільну інфраструктуру, оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, твітує посол США в Україні Бріджит Брінк. "Росія програє" такий гештег додала до свого твіта про обстріли посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Обидві дипломатки повідомили, що переховувались в укритті від російських обстрілів.
"Ще один ранок, проведений в укритті від російських ракет, ще одне нагадування про стратегічний провал Росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, Росія продовжує обстрілювати міста та цивільну інфраструктуру. Україна стоїть міцно. Так само і ми", - твітує Брінк.
Сіммонс написала в повідомленні: "Бомбосховище, сирени, вибухи, машини екстрених служб. Вітаємо у вихідних #RussiaIsLosing".
Дипломатичні місії США, Британії, ЄС та багато інших залишились працювати в Києві.
Внаслідок ракетної атаки 14 січня в Київській області пошкоджено 18 будинків, є влучання в об'єкт інфраструктури, пожежу там локалізовано. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в дописі в Telegram.
- Голос Америки
Війна в Україні показала, наскільки важливим є космос для перемоги - очільник Космічних сил США
Війна в Україні продемонструвала всьому світу, наскільки важливим є використання космосу для перемоги у військових конфліктах, - про це заявив новий очільник Космічних військ США генерал Ченс Зальцман.
“Думаю, було б справедливо сказати, що те, за чим ми зараз спостерігаємо (в Україні - ред.) — це критична важливість космосу в сучасній війні”, — цитує генерала видання Breaking Defense із посиланням на Асоціацію космічних військ.
Генерал Зальцман звертає увагу, що ще з початку повномасштабного вторгнення очевидною стала необхідність застосування космосу.
“Здатність заблокувати можливості одного супутника стала дуже очевидною ще на початку цього конфлікту. Можливість кібератаки на наземні мережі, які сприяють космічним можливостям, стала дуже очевидною. Ці вразливі місця стали очевидними з самого початку конфлікту”, – сказав очільник Космічних військ США в інтерв'ю Асоціації космічних військ.
“І тоді комерційне розширення космічних можливостей показало свої переваги», — додав Зальцман.
Космічні сили США були засновані у 2019 році за президентства Дональда Трампа. Генерала Зальцмана призначили головним командувачем Космічних сил у листопаді минулого року.
Новий очільник відомства розповів, що зараз Космічні сили США розробляють оперативні концепції, тактику та тренування для своїх захисників.
Коментуючи війну в Україні, Зальцман віддав належне можливостям “старлінків” компанії SpaceX, за якими ворогу дуже важко полювати. «Доведено, що це більш стійка архітектура», - зазначив він.
На прикладі війни в Україні, сказав генерал, Космічні війська США мають намір робити висновки та вчитися. А деякі невдачі Росії, каже він, послужать застереженнями під час розвитку цієї служби.
“Космос має вирішальне значення. Противники будуть атакувати космос. Це критично важливо як на землі, так і в космосі”, - за словами генерала, використання космосу має велике значення для створення бойових можливостей.
Головним завданням Космічних сил у майбутньому очільник відомства називає «переконатись, що у нас є не тільки системи для виконання місії, але й те, що наші оператори мають досвід, що ми маємо перевірену тактику, яка дійсно дозволяє застосувати ті можливості. Тому тепер ми маємо створити інфраструктуру, процеси та процедури, щоб переконатися, що вони (Космічні сили - ред.) отримують те, що їм потрібно”.
Зальцман також наголосив, що війна в Україні продемонструвала, наскільки важливою є міжнародна співпраця для використання повного потенціалу своїх сил. Міжнародні партнери є не тільки «вирішальними» для успішного стримування Росії, зазначив генерал, але їхні можливості потенційно можуть допомогти Космічним силам заповнити прогалини у їхніх можливостях.
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Японія і США обговорюють спільну підтримку України. Відео
З візитом у Вашингтон прибув премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Одна з тем обговорень в Білому домі - спільна підтримка України разом зі США. Експерти стверджують, що Японія зіграла вкрай важливу роль у формуванні світової коаліції з протидії Росії. Деталі - від Юлії Ярмоленко.
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