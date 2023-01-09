США мають надійний план допомоги Україні на 2023 рік, наратив про розбіжності - недоречний - радник президента Салліван

Сполучені Штати Америки мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік. Так радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван відповів на прохання журналістів прокоментувати можливі розбіжності між Республіканською та Демократичною партіями США щодо підтримки України.

Джейк Салліван, спілкуючись з пресою в понеділок, наголосив на тому, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, каже посадовець, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання - недоречні.

Зокрема Салліван звернув увагу на публікацію Кондолізи Райз, відомої представниці Республіканської партії, яка за президентства Джорджа Буша обіймала посаду держсекретаря США та екс-міністра оборони Сполучених Штатів Роберта М. Гейтса, який за президентства республіканця Буша очолював Пентагон, у The Washington Post. Політики виступили із закликом негайно збільшити підтримку для України.

"Мені здається, що час для публікації Райз/Гейтса (на мою думку, дуже цікавої) був певним чином сприятливим, тому що вона з'явилася, я думаю, протягом 24 годин після того, як Сполучені Штати оголосили про найбільший, наймасштабніший, найвпливовіший пакет військової допомоги Україні з початку війни на понад 3 мільярди доларів, включаючи бойові машини "Бредлі" та низку інших можливостей. Отже, якщо питання полягає в тому, чи повинні ми рухатися швидко й рішуче, щоб підтримати Україну за допомогою інструментів, необхідних їй для перемоги у цій війні, і секретар Райс та секретар Гейтс відповідають на це питання "так", то ми також відповідаємо на це запитання "так" І я вважаю, що ми продемонстрували, що не тільки робимо відповідні заяви, але і діємо", - сказав Салліван під час аудіобрифінгу на президентському літаку сьогодні на шляху до Мексики.

Салліван нагадав, що Конгрес США прийняв і президент США Джо Байден підписав закон про бюджет країни на 2023 рік із майже 45 мільярдів доларів допомоги Україні включно.

“Ми просили у Конгресу надання 37 мільярдів доларів допомоги Україні, у всеохопному законопроекті минулого року, вважаючи таку суму необхідною для фінансового року. Фактично, Конгрес підвищив цю цифру до 45 мільярдів доларів. Це гроші, які були асигновані. Ми починаємо їх виділяти і я не бачу жодних ознак того, щоб ці гроші зменшували чи забирали. Отже, наша здатність надавати ресурси, щоб підтримати Україну (як необхідну їй безпекову допомогу, так і економічну, гуманітарну та енергетичну) є підтвердженою та непохитною упродовж всього 2023 року”, - сказав Салліван.

За підтримку України Сполученими Штатами виступає більшість американців, наголосив посадовець. На його думку, спроби просування наративу про існування “глибоких розбіжностей” або певної загрози постійній підтримці України з боку США є недоречними.