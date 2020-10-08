З командою Зеленського величезна кількість людей працювати просто не хоче — Гончарук

Колишній прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що причиною кадрової кризи в команді Володимира Зеленського частково є те, що з президентом відмовляються працювати люди. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.

“З існуючою командою президента, на превеликий жаль, величезна кількість людей, яких я особисто знаю, працювати просто не хочуть”, — сказав Олексій Гончарук.

Він додав, що крім цього в Україні небагато людей із досвідом роботи на високих посадах, з необхідною підготовкою та нульовою толерантністю до корупції. На думку Гончарука, ці три складові в Україні дуже рідко поєднуються. Втім, за його словами, основна причина кадрової кризи в іншому.

Те, яким чином приймалися кадрові рішення, дає людям чіткий сигнал: тебе просто використають і викинуть.

“Те, яким чином приймалися кадрові рішення, дає людям чіткий сигнал: тебе просто використають і викинуть. Без всяких підстав тебе просто можуть взяти і звільнити. Без пояснень, без адекватних причин і так далі — тому що якось склалися обставини. Така практика багатьом людям дає сигнал: якщо з вами зв’язатися, то немає гарантій, що післязавтра ви мене не попросите на вихід. Після того, як я умовно почну якусь боротьбу з кимось”, — додав експрем’єр.

Більше читайте в повному інтерв’ю Олексія Гончарука Голосу Америки.