Аеропорт Гонконгу скасував рейси, через акції протесту

Гонконгський аеропорт скасував більше 100 рейсів, через багатотисячну акцію протесту. Адміністрація аеропорту звернулась до пасажирів з проханням якомога швидше полишити термінали одного з найбільших аеропортів Азії.

Акція протесту почалась у п'ятницю і зросла, за офіційними даними, до більше ніж 5000 учасників після того, як поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які зібрались в метро.

Наприкінці дня кількість учасників акції протесту зменшилась, частково через чутки про можливу поліцейську операцію з боку китайської влади проти протестувальників, і, зокрема, застосування води для розгону демонстрації, повідомляють ЗМІ.

Раніше в понеділок, китайський високопосадовець відзначив, що акція протесту "набуває ознак тероризму". Такі заяви влади можуть свідчити про можливість застосування владою Китаю збройних сил проти протестувальників.

Протести проти поширення впливу Пекіна на територію Гонконг тривають вже одинадцятий тиждень.

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