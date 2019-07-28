Гонконг: протестувальники знову вийшли на вулиці попри заборону влади

Десятки тисяч протестувальників вдруге поспіль вийшли на вулиці Гонконгу попри заборону на масові акції.

Влада Гонконгу дозволила акцію протесту в парку Чатер-Гарден, але застерегла, що всі демонстрації поза його межами будуть протизаконними.

Тим не менш учасники демонстрації пройшли діловим районом Гонконгу, скандуючи гасла проти дій поліцейських та контраверсійного законопроєкту про екстрадицію. Їхня акція заблокувала основні автомобільні шляхи міста.

27 липня поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі проти продемократичного мітингу в Гонконзі, де вже кілька тижнів тривають масштабні демонстрації та жорстокі сутички між правоохоронцями та протестувальниками.

Протести в Гонконзі тривають від минулого місяця після того, як влада ініціювала законопроект про екстрадицію в материковий Китай. На вулиці виходили до мільйона людей.

Противники законопроєкту вважають, що він може бути використаний для передачі в руки китайського правосуддя дисидентів і несправедливо переслідуваних людей.

Після масових протестів влада заявила, що зупиняє впровадження законопроєкту, мітингувальники ж вимагали повністю від нього відмовитися.

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