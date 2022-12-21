Різдвяні вогні в різних містах світу згаснуть на годину на знак солідарності з Україною

Різдвяні вогні в Лондоні, Парижі, Нью-Йорку, Сіднеї та інших містах світу вимкнуться на годину на знак солідарності з українцями, які внаслідок обстрілів по об’єктах критичної інфраструктури залишилися без світла та опалення.

У рамках акції під назвою «Година за Україну» її ініціатори – учасники платформи зі збору коштів президента України Володимира Зеленського United24, народні депутати України, модна та креативна платформа 1 Granary та альтернативна медіа-організація «Війна проти війни» – закликають вимкнути святкове освітлення на годину о 20:00 за місцевим часом у середу, найтемніший день 2022 року. Частиною акції є збір у 10 мільйонів доларів США для закупівлі генераторів для лікарень по всій Україні цієї зими.

Акцію підтримають на головних британських пам’ятках, такі як Трафальгарська площа, Кентерберійський собор, шотландський парламент в Единбурзі, а також кілька інших ключових місць у різних містах Європи, США та Австралії.

У Страсбурзі на годину вимкне святкові вогні Палац Європи, де відбуваються засідання Ради Європи.

«Внаслідок агресії Росії мільйони українців зараз живуть без світла, опалення та води. Сьогодні о 21:00 (EET), у найкоротший день і найдовшу ніч у році, Палац Європи у Страсбурзі вимкне світло на знак солідарності з вами», – мовиться у Twitter європейської установи.

Ініціативу підтримав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Варварське та незаконне вторгнення Росії в Україну призвело до того, що мільйони українців втратили електроенергію, воду та життєво необхідні речі. Я підтримую #hourforukraine сьогодні о 20:00 на знак солідарності з ними. Перемоги Україні!» - написав Джонсон у твіттері.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який разом з мером Лондона Садіком Ханом, приєднався до акції солідарності, заявив, що на початку грудня побував в Україні та на власні очі «бачив страждання українців, які стикаються з насильством російського режиму, у темну та холодну зиму без електрики». Він закликав «кожного пожертвувати, що можуть, на ініціативу United24, щоб допомогти зібрати кошти для оплати лікарняних генераторів».

Тим часом у Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок заявив, що країні слід готуватися до нових атак Росії на її енергетичну інфраструктуру, оскільки Москва хоче, щоб українці провели Різдво та Новий рік у темряві.

Він сказав про це після серії ударів російських ракет та безпілотників, які, за словами українських чиновників, залишили постачання електроенергії в Київській області на рівні, що забезпечує менше половини потреб столиці в електроенергії.