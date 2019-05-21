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Культура

"Гра престолів" закінчується, але це не кінець, - автор книги

NY Premiere of "Game of Thrones" Final Season

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Що чекає на "Гру престолів" далі?

Письменник Джордж Р. Р. Мартін, автор серії книг "Пісня льоду й полум'я", що стала основою серіалу "Гра престолів", написав у понеділок, що фінальна серія "була закінченням, але це також був початок".

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70-річний письменник назвав роботу над серіалом "дикою авантюрою" (“a wild ride”) і заявив, що працює над наступною книгою – "Вітри зими". За його словами, він знає, що це пізно, "але це буде зроблено". Мартін тільки не уточнює, коли саме. Він також обіцяє, що після того вийде заключна книга серії - "Мрія про весну".

Остання його книга з цієї серії була опублікована в 2011 році, і з того часу автор неодноразово обіцяв написати продовження.

За словами Мартіна, він чує запитання від людей: чи буде у книги таке ж закінчення, як і в телесеріалу.

Мартін пише: "Ну. Так. І ні". Він заявляє, що напише це, люди зможуть його прочитати, а потім кожен зможе "посперечатися про це в Інтернеті".

Остання серія "Гри престолів" побила рекорди переглядів серіалів HBO - її наживо подивились 13,6 мільйонів людей. Однак, понад 150 тисяч глядачів оцінили її на сайті IMDB лише у 4,4 бали з 10.

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Американський канал покаже серіал про Чорнобиль. Відео
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Американський канал покаже серіал про Чорнобиль. Відео

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