Визнання нової назви Македонії відкриє їй шлях до членства в НАТО і ЄС

Після понад 25-ти років переговорів уряд Греції вирішив визнати узгоджену назву невеликої північної сусідки з населенням 2,1 мільйона, що здобула незалежність після розвалу колишньої Югославії.

Грецький парламент і громадяни Македонії ще мають ратифікувати угоду про нову офіційну назву країни - Республіка Північна Македонія (македонською - Република Северна Македонија, англійською - Republic of North Macedonia).

Це розпочине шлях Скоп’є до членства в НАТО і допоможе зміцнити мир та стабільність на західному просторі Балкан.

​Домовленість грецького прем’єр-міністра Алексіса Ціпраса та македонського прем’єра Зорана Заєва вже викликала критику радикалів обидвох країн, які звинувачують свої уряди у надмірних поступках.

Досі Греція, стверджуючи, що побоювалася територіальних претензій на однойменний грецький регіон, відмовлялася визнавати назву, яку дали своїй країні македонці і наполягала на назві Колишня Югославська Республіка Македонія.

“Щирі вітання прем’єр-міністрам Ціпрасу та Заєву. Я сподіваюся на краще. Завдяки вам неможливе стало можливим”, - відгукнувся у Twitter президент Європейської ради Дональд Туск.

Афіни упродовж років використовували своє членство в НАТО у Європейському Союзі, щоб блокувати проголошені намагання македонців вступити до тих організацій.

“Це розпочне шлях Скоп’є до членства в НАТО і допоможе зміцнити мир та стабільність на західному просторі Балкан”, - заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ, коментуючи домовленість.

Уряди в Афінах та Скоп’є намагалися досягти результатів у переговорах до проведення наступного саміту ЄС у червні та саміту НАТО у липні.

...Вони не мають і не можуть мати у майбутньому претензій і жодного зв’язку з древньою грецькою цивілізацією Македонії.

У низці поступок Греції уряд у Скоп’є кілька місяців тому усунув ім’я античного правителя - завойовника Олександра Македонського з назви свого міжнародного аеропорту й головної автомагістралі Македонії.

Греція наполягає, що Олександр Македонський, відомий також як Олександр/Александр Великий, є представником лише елліністичної культури і грецької історії.

Угода урядів, досягнена за посередництва ООН, вказує також на існування македонської мови, що належить до групи слов’янських мов на відміну від грецької.

“Досягнена домовленість вперше гарантує, що вони не мають і не можуть мати у майбутньому претензій і жодного зв’язку з древньою грецькою цивілізацією Македонії”, - підкреслив прем’єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас.

Болгарія, яка також межує з Грецією та Македонією, і зараз головує у ЄС, заявила, що домовленість викриває шлях для переговорів про членство.

У Софії зауважили, що нова назва країни не буде використовуватися для територіальних претензій, а також претензій стосовно мови, культури, історії і тотожності.

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