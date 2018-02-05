ЄС розкриває обійми для країн колишньої Югославії та Албанії на 2025 рік

Європейський Союз готується оприлюднити план нового розширення організації, що запропонує перспективу членства в ній для шістьох країн західної частини Балканського півострова.

Україну, або Грузію та Молдову, які також заявляли про бажання вступити в ЄС, у цьому плані не очікують, хоча у Брюсселі неодноразово заявляли, що “двері” до ЄС відкриті для будь-якої європейської країни, яка відповідатиме критеріям членства.

У вівторок, 6 лютого, єврокомісар з питань розширення Йоганнес Ган у Брюсселі подасть стратегію ЄС, яка згідно з прогнозами назве 2025 рік орієнтиром можливої готовності чотирьох колишніх республік Югославії та Косово й Албанії до вступу.

У разі підтвердження, це буде найбільша пропонована хвиля одноразового розширення організації за понад 20 років.

Йоганнес Ган раніше заявляв, що 2025 рік може бути терміном для вступу насамперед Сербії та Чорногорії, в той час як інші країни регіону потребуватимуть більших зусиль для того, щоб бути готовими.

Брюссель активно використовує перспективу членства у ЄС, привабливого економічними перевагами для бідніших країн континенту, як стимул для реформ.

Конкретна обіцянка членства буде також противагою намаганням Росії пропонувати себе як альтернативу євроінтеграції балканських держав.

Для країн східної Європи, включно з пост-радянськими Балтійськими державами, першим кроком на шляху європейської інтеграції був вступ до НАТО.

Албанія - вже член НАТО з 2009 року. Чорногорія приєдналася до альянсу 2017.

Боснія Герцеговина та Македонія вважаються потенційними кандидатами на членство в НАТО.

Але Сербія досі про бажання вступати в оборонний блок офіційно не заявляла.

Болгарія зараз головує в ЄС і на травень у Софії запланований регіональний саміт, на якому обговорюватимуть питання інтеграції.

Перешкоди: суперечки з сусідами, корупція

Масові демонстрації у Греції минулої неділі нагадали про деякі проблеми, що стоять на перешкоді євроінтеграції балканських країн.

Понад 100 тисяч демонстрантів в Афінах протестували проти можливого компромісу Греції у питанні назви колишньої югославської республіки Македонії.

Потужні сили в Греції стверджують, що використовувати географічну та історичну назву Македонія має лише північна грецька провінція з такою назвою.

Греція, як член НАТО і ЄС, блокує інтеграційні прагнення Македонії, поставивши передумовою вирішення питання щодо офіційної назви країни.

Євроінтеграцію Косово ймовірно блокуватиме Іспанія, яка не визнає одностороннього відокремлення краю від Сербії.

Брюссель буде вимагати від потенційних кандидатів на членство вирішення будь-яких диспутів з сусідами на тлі тривалої суперечки за кордон між членами ЄС: Словенією та Хорватією.

Іншою важливою вимогою буде боротьба з корупцією у країнах регіону.

Євросоюз тримає під окремою увагою ситуацію в Румунії та Болгарії, які вступили до організації 2007 року.

Останнім часом посилення авторитарних тенденцій в Угорщині та політика консервативно-націоналістичного уряду Польщі викликає дискусії про те, як розвиваються колишні комуністичні країни східної Європи і як вони впливають на Європейський Союз.

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