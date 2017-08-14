Роль Росії в грузино-абхазькому конфлікті – оцінки політиків та експертів

Розв'язуванню війни між народами Грузії багато в чому сприяла політика Росії. Про це заявив президент Грузії Георгій Маргвелашвілі у своїй заяві у зв'язку з 25-ми роковинами початку військових дій в Абхазії.



«Війна між братами, в розпалюванні якої значну роль також зіграла вирощена на радянському імперіалізмі російська державна політика, перетворила сотні тисяч людей в біженців в своїй власній країні», - йдеться в заяві Маргвелашвілі.



Про «іноземні сили», що перешкоджають зближенню абхазів і грузин, йдеться і в заяві грузинського прем'єра Георгія Квірікашвілі, яка була поширене як грузинською, так і абхазькою мовами.



«25 років тому ми не змогли запобігти братовбивчій війні. Розпочате між нами і нашими братами - абхазами кровопролиття принесло важкі наслідки ... Історія нашого спільного життя є зразковою, і у нас немає права жити в такій реальності. Між нами не повинна стояти іноземна сила, це згубно для нас: грузин і абхазів, для майбутнього наших дітей», - йдеться в заяві Квірікашвілі від 14-го серпня.



Грузинські лідери висловили надію на подолання незабаром існуючих проблем у відносинах абхазів і грузин.



«Я дуже сподіваюся, що ми зможемо виправити цю величезну помилку і скоро настане час, коли ми повернемо серця наших абхазьких братів і продовжимо життя разом в єдиній, сильній Грузії з любов'ю і взаємоповагою, що налічують століття», - заявляє Квірікашвілі.



У свою чергу грузинський президент вважає, що «настане день, коли ми разом з абхазами і осетинами разом розпочнемо будівництво сильної, розвиненої, демократичної і мирної держави, в якій спільною справою кожного з нас, передумовою просування буде безпека і економічне благополуччя всіх громадян, захищеність політичних прав, збереження і поглиблення етнічної, релігійної та культурної самобутності», - йдеться в заяві Маргвелашвілі.





Збройне протистояння в Абхазії почалося в 1992-му році і тривало 13 місяців і 13 днів. За непідтвердженими даними, в результаті загинули 12 000 людей, а понад 250 000 стали біженцями. Так, за даними перепису населення 1989 року, в Абхазії проживало 48% грузин і 17% абхазів. Сьогодні, згідно з абхазькими офіційними даними, число грузин, які проживають в Абхазії, скоротилося до 19.26%, частка етнічних абхазів зросла до 50.71% населення.



«Пробудження від ілюзій»



Професор грузинського Інституту державного управління Торніке Шарашенідзе вважає, що звинувачувати тільки Росію в конфліктах між народами Грузії невірно, так як, за його словами, якби не помилки, допущені грузинами і абхазами, війна б не почалася.



Зокрема, нагадує політолог, в Абхазії, де переважну більшість населення становили етнічні грузини, свого часу, при уряді першого президента Звіада Гамсахурдії, не було вжито заходів для забезпечення їх прав, в результаті чого в Абхазії до влади прийшли сили, пов'язані з «ретроградними комуністичними силами» Росії, які згодом змусили більшість грузинів, які проживали в Абхазії, покинути свої будинки тільки через їх етнічну приналежність.



Крім цього, каже Шарашенідзе, Грузія в ті часи не змогла б виграти війну, так як всередині країни паралельно не припинялося протистояння між відстороненим від влади президентом Гамсахурдії і його опонентами. Грузинська армія не була сформована, і новий глава країни, який приїхав з Росії, Едуард Шеварднадзе «повністю ще не контролював уряд», що складався з людей, «далеких від політики і близьких до кримінальних сил».



«Війна в Абхазії була пробудженням для охопленої ілюзіями Грузії, яка до цього не мала уявлення - якою буде боротьба за незалежність, і наскільки буде важко створити незалежну від Росії державу в її безпосередньому сусідстві», - зазначив Шарашенідзе в розмові з Російською службою «Голосу Америки».



Проте, політолог вважає, що незважаючи на травматичний досвід, Грузія все ж змогла просунутися вперед і продовжити розвиток, на відміну від Абхазії, яка незважаючи на фінансове утримання Росії, за його словами, як з політичної, так і економічної точки зору «все ще знаходиться на тому рівні розвитку, на якому була 25 років тому».



Експерт Заал Анджапаридзе вважає, що судити про те, хто і якою мірою винен у розгортанні військових дій в Абхазії - вкрай складно, так як до цього дня повноцінно і об'єктивно не були досліджені обставини і причини, що зумовили на початку 1990-их початок збройного протистояння в Абхазії.

Одночасно, що стосується ролі Росії, згідно з експертом, Москва сприяла ескалації напруженості, так як «забезпечувала обидві сторони зброєю» і тим самим, підбурювала до початку збройного конфлікту. Хоча, як стверджує Анджапаридзе, свою частку відповідальності в цій війні несуть також і грузини з абхазами, тому «було б добре, якби як абхази, так і грузини колись змогли це визнати».



«Ця війна мала руйнівний ефект для грузинського суспільства з соціальної, психологічної, економічної та політичної точок зору. Наслідки цього важкого травматичного досвіду відчуваються і зараз, хоча в меншій мірі, ніж 10 років тому. Крім цього, наявність вогнищ конфлікту сповільнила процес євроатлантичної інтеграції країни, також, як і економічний розвиток, в той же час цей конфлікт створив передумову для того, щоб уже в результаті російсько-грузинської війни в 2008 році, Москва визнала незалежність цього регіону Грузії», - сказав Анджапаридзе в інтерв'ю «Голосу Америки».



Нагадаємо, всі держави світу - за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру - визнали регіон територією окупованої Росією Грузії.

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