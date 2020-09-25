Чи безпечно зараз вакцинуватись від грипу? - думки медиків у США

Щороку від грипу у Сполучених Штатах помирає принаймні 35 тисяч людей, а заражається – понад 35 мільйонів, свідчать дані Центру із контролю і профілактики хвороб США. І щороку американські лікарі наполегливо закликають робити щеплення від грипу усіх жителів, починаючи із шестимісячного віку.

Із початком навчального року кампуси американських університетів стали новим джерелом спалахів коронавірусу в країні. Іншу небезпеку становить наближення сезону грипу, що може перевантажити медичну систему й завадити вчасній допомозі пацієнтам.

Проте на відміну від COVID-19, грип можна попередити уже наявним щепленням, тож медики активно закликають вакцинуватись.

Чому потрібно вакцинуватись зараз?

С’юзан Рем, лікарка Cleveland Clinic, розповідає: "Ми очікуємо, що скоро в людей можуть бути одразу COVID-19 і грип, це буде, вочевидь, жахливо, ризик померти від обох хвороб значно зросте, тож ми хочемо робити все, що може запобігти і грипу, й COVID".

Обидві недуги – респіраторні віруси, обидві – потенційно смертельні. Й сезон грипу вже починається. "Цього сезону у нас будуть зв’язані руки, ми також працюємо в умовах зростання недовіри до вакцини", - розповідає Лаванья Васудеван, професорка Duke Global Health Institute.

Через пандемію Центр США з контролю та запобігання хворобам відзначає різке падіння імунізації дітей, адже люди остерігаються лікарень.

Але лікарі кажуть, що пацієнтам не варто боятись. Рем вважає: "Всі лікарні особливо обережні у створенні безпечних умов для пацієнтів".

“Коли сезон грипу перетнеться з COVID-19, головною причиною для хвилювання будуть збої із постачанням вакцини проти грипу”, - каже президентка Американської академії лікарів-терапевтів Бет Смолко.

Наскільки ефективна вакцина від грипу?

Медики стверджують, що навіть у звичайний сезон у США від грипу вакцинуються лише близько 60% дітей і 45% дорослих.

Щоб підвищити обізнаність населення й переконати у безпечності імунізації американські політики часто отримують щеплення просто під час прес-конференцій або інших публічних подій.

Васудеван визнає, що "вакцина від грипу не завжди найефективніша, тож люди використовують це як відмовку її не робити". А Томас Денні, дослідник Duke Human Vaccine Institute, додає: "В останні роки ми бачили успішність вакцини від 20% до 60-65%".

Але навіть неідеальна вакцина може знизити серйозність ускладнень. "Довкола вакцини існує чимало міфів, як-то те, що вакцина від грипу заразить вас грипом, що неможливо, адже частинки вірусу грипу у вакцині – мертві, вони не можуть розмножитись і заразити вас", - переконує Васудеван.

Дані Центру з контролю та запобігання хвороб США свідчать, що за минулий сезон 80% дітей, які померли від грипу, не були вакциновані.

Головне завдання будь-якої вакцини - створити колективний імунітет, який захищатиме тих людей, які через вік або стан здоров'я не можуть отримати щеплення самі.

Коли найкраще робити щеплення від грипу?

Американські фармацевти розповідають, що щеплення від грипу доступне уже із середини серпня. Однак дослідники вказують, що сезон хвороби триває принаймні до березня. Після отримання вакцини стійкість до грипу формується протягом двох тижнів і зберігається, принаймні, 3-4 місяці.

Тож щоб зберегти імунітет від грипу протягом усієї зими, деякі лікарі радять, робити щеплення наприкінці жовтня. Однак цього року через те, що менше людей зможуть отримати свою вакцину на роботі чи у школі, імунізуватись варто вже зараз, кажуть деякі експерти.

Пік сезонного грипу у США цього року передбачають у грудні-січні.

Хто у найбільшій небезпеці?

У групі найвищого ризику померти чи серйозно захворіти через грип – маленькі діти, вагітні жінки, люди старшого віку й слабким здоров’ям. Також під загрозою – незаможні верстви.

При цьому Васудеван підкреслила: "Я дуже непокоюсь, що громади, які найбільше страждають від COVID, також найвразливіші до грипу, і там менший рівень вакцинації".

Дослідники кажуть: змінити ситуацію можна лише якщо проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо важливості вакцинації, а також зробити щеплення повністю безкоштовними незалежно від наявності медичного страхування.

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