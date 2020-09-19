Медики закликають вакцинуватись від грипу і попереджають про “ідеальний шторм” COVID-19 та ГРВІ

Медики у США закликають громадськість вакцинуватись від грипу, аби уникнути подвійного захворювання на грип та COVID -19.

Обидві хвороби є вкрай інфекційними та проявляються зі схожими симптомами.

Утім, грип є сезонним захворюванням, на відміну від COVID-19, і від нього нього є вакцина.

“Ми можемо побачити ідеальний шторм зростаючої активності COVID-19, особливо коли люди все частіше починають збиратися всередині приміщень, коли вони все частіше втомлюються від носіння масок, соціальної дистанції та дотримання гігієни рук, і якщо вони ще й захворіють сезонним грипом”, - заявила директорка відділу інфекційних хвороб Університету Алабами Джон Мараццо під час брифінгу Товариства Інфекційних хвороб Америки.

В умовах пандемії американці загалом стали менше вакцинуватись і це викликає стурбованість напередодні сезону грипу, - вказує у виданні Business Insider президентка Американської академії лікарів-терапевтів Бет Смолко.

“Обов`язкове перебування вдома, соціальна дистанція, надзвичайна обережність призвела до різково спаду рівня вакцинації по всій країні під час пандемії. Багато пацієнтів лишаються вдома і пропускають запланований медичний огляд, тому що намагаються бути обережними і переживають, аби не заразитися вірусом”, - пише лікарка.

Як приклад, вона вказує, що в деяких лікарнях Нью-Йорка рівень вакцинації дітей впав на 91%.

“Коли сезон грипу перетнеться з COVID-19, головною причиною для хвилювання будуть збої із постачанням вакцини проти грипу”, - додає вона.

“Через COVID-19 буде менше варіантів для пацієнтів отримати вакцину від грипу, так як щоденне життя людей змінилося. Ми тримаємось подалі від місць, де проводиться вакцинація, де вона організована, розрекламована”.

“Будь ласка зробіть так, щоб ви і ваша родина отримали вакцину від грипу і залишались здоровими”, - зазначила Смолко.

Станом на суботу 19 вересня, за даними Центру із дослідження коронавірусу в Університеті Джонcа Гопкінса, США лідирує у світі за рівнем поширення COVID-19. 6,7 мільйона людей заразились хворобою, 194 тисячі осіб померли внаслідок зараження вірусом.

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