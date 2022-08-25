Актуально
"Жорстокістю російські сили намагаються змусити людей змиритись з окупацією" - ексклюзивне інтерв'ю з представницею Human Rights Watch
Від касетних боєприпасів, які російська армія використовує в Україні, загинуло 689 мирних жителів, повідомляє Human Rights Watch у новому звіті, опублікованому у четвер. Організація також звітувала про тортури і зникнення людей на окупованих територіях півдня України та атаки на Харків. Журналіст Української служби Голосу Америки Олексій Коваленко поговорив із заступницею директора Human Rights Watch по Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер. Про те, як Human Rights Watch збирає докази злочинів російських сил в Україні та навмисні атаки проти цивільних – далі в інтервʼю.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: В нещодавніх звітах Human Rights Watch йдеться про тортури і зникнення людей на окупованих територіях півдня України та атаки на Харків, можете розказати про головні висновки цих звітів та методологію, якою ви користувались?
Рейчел Денбер: Ми брали інтервʼю в 71 людини з окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей, більшість із них – з Херсона. Ми проводили інтервʼю в Дніпрі, в Києві та дистанційно - телефоном. Ці люди розказали нам про 42 випадки, в яких вони самі, або люди, яких вони знали були свавільно затримані та примусово зникли або зазнали різноманітних насильств з боку російських військових.
В деяких випадках ми зафіксували вбивства. Ми задокументували випадки, які вже отримали широкий резонанс, вбивств двох чоловіків з територіальної оборони, яких вбили в їхньому ж місті. Було троє чоловіків, яких схопили, жорстоко знущались над ними. Тіло одного з них пізніше знайшли в бухті, а другого катували так, що він помер у в’язниці. Він помер у госпіталі в Криму, куди його перевели під час перебування в полоні. І третій чоловік, який розповів нам про обидва ці випадки, сам був жертвою катувань. Його звільнили з полону і він зміг розповісти нам цю історію. Тож ми зафіксували ці два випадки, коли людей вбили або вони загинули через отримані травми.
Мета такого жорсткого поводження – отримати інформацію про зброю або про людей, які беруть участь у спротиві. Інша ціль – змусити людей змиритись з окупацією. Вони хочуть вселити в людей страх, щоб люди не чинили опір.заступниця директора Human Rights Watch по Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер
Ми задокументували численні випадки, коли російські війська катували затриманих людей, коли вони намагалися отримати інформацію. Їх піддавали тривалим побиттям. Одного чоловіка душили, катували електричним струмом, звинувачуючи в участі в протестах. Йому довелось потім провести тижні в лікарні та пройти через важкі операції. В нього були зламані кістки, зуби, були опіки, порізи, сліди жахливих знущань. В багатьох випадках рідні людей, з якими ми проводили інтервʼю, зниклими.
Російські сили приходили за людьми під час обшуків, декого хапали в громадських місцях. Одного чоловіка схопили на стоянці, іншого – просто на вулиці, ще двох – в магазині. Їх просто відвезли в невідомому напрямку. Рідні від них більше нічого не чули. Думаю, цих людей забрали в військову адміністрацію, щоб отримали якусь інформацію. А коли не вийшло – люди примусово зникли. В цьому і полягає мета такого жорсткого поводження – отримати інформацію про зброю або про людей, які беруть участь у спротиві. Інша ціль – змусити людей змиритись з окупацією. Вони хочуть вселити в людей страх, щоб люди не чинили опір.
О.К.: Дослідники і представники Human Rights Watch взяли інтервʼю в десятків людей з Херсона, Мелітополя, Бердянська та багатьох інших міста на окупованих територіях. Як ви знаходите цих людей та перевіряєте їхні історії?
Р.Д.: Спочатку мій колега провів кілька днів у Запоріжжі і проводив інтервʼю з людьми. Це перше місце призначення, куди вдавалось вибратись людям з окупованих територій після того, як вони пройшли десятки блокпостів. Це було першим місцем, куди вони могли вибратись, яке було під контролем українських сил. Вже звідти вони їхали в інші міста України. І тому ми мали змогу запитати десятки людей про те, що вони пережили під російською окупацією. Для деяких інтервʼю ми просто випадково вибирали людей і вони нам розповідали про те, якими були умови російської окупації. Ми говорили також із людьми, які брали участь у протестах та стали мішенню.
Знаходили людей через журналістів і активістів.
Як ми підтверджували історії? Наші інтервʼю були досить детальними. Звичайно, наш пріоритет – не травмувати людей, тому ми були дуже обережними в тому, як ми розпитували людей. Але ми ставили багато питань і розпитували про деталі, щоб спробувати все перевірити. Крім того, у деяких випадках у нас було кілька інтервʼю про одну справу. Ми порівнювали інтервʼю різних людей. Для деяких випадків у нас була підтверджувальна документація. Ми бачили свідоцтва про смерть, дивились висновки судово-медичних експертиз, висновки лікарів, які підтверджували заподіяні травми. Ми бачили фотографії травм.
О.К.: У звітах Human Rights Watch йдеться про тяжкі злочини російських сил проти населення. І ви зауважили, що російські сили ставлять собі за мету посіяти страх та змусити прийняти окупацію. Чи робить Human Rights Watch висновок, що російські сили навмисно націлюються саме на цивільних?
Р.Д.: Злочини, про які я говорила, очевидно є навмисними. Коли когось катують, б’ють, катують електричним струмом – це робиться навмисно. В цьому немає жодних сумнівів. Важливий аспект нашої роботи – задокументувати невибіркові та непропорційні бомбардування населених пунктів в Україні. І у нас є великий перелік доказів, який ми зібрали про це, включно із останнім звітом щодо Харкова. Це місто зазнає ракетних і артилерійських обстрілів з першого тижня війни.
В останньому звіті ми описуємо вісім таких атак, які є порушенням законів війни. Ймовірно, це можна назвати воєнними злочинами, тому що обстріли були невибірковими, там не було жодної очевидної воєнної цілі.заступниця директора Human Rights Watch по Європі та Центральній Азії Рейчел Денбер
В останньому звіті ми описуємо вісім таких атак, які є порушенням законів ведення війни. Ймовірно, це можна назвати воєнними злочинами, тому що обстріли були невибірковими, там не було жодної очевидної воєнної цілі. Потрібно провести більше розслідування, щоб визначити, чи це є воєнним злочином, і чи ці атаки були спрямовані навмисно проти цивільного населення. Ми не знайшли там нічого, що навіть віддалено можна кваліфікувати як воєнну ціль.
О.К.: Як незалежна міжнародна організація Human Rights Watch говорить з населенням та постраждалими від окупації та злочинів російських сил. Маючи значну кількість доказів злочинів, чи ви співпрацюєте з міжнародними організаціями, які займаються розслідуванням злочинів російських сил в Україні?
Р.Д.: Ми сподіваємось, що інформація, яку ми виклали в публічний доступ буде використана в судах. Це може бути Міжнародний кримінальний суд або суди за межами України, які діють під вашою універсальною юрисдикцією, або українські суди. Ми викладаємо всю інформацію, яка в нас є з конкретних випадків у вільний доступ. Ми закликаємо Міжнародний кримінальний суд розглянути ці конкретні випадки. Ми закликаємо, щоб деякі випадки розглянули першочергово. Це одна із причин, чому ми робимо всю інформацію доступною публічно.
Дивіться також: "Для нас важливо, щоб не просто Україна відстояла себе, а щоб Росія – програла" - Оксана Маркарова. Інтерв'ю
Всі новини дня
- Голос Америки
Байден та Зеленський обговорили новий пакет оборонної допомоги США, ситуацію на Запорізькій АЕС
Президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського з Днем незалежності України та запевнив його в тому, що США і надалі підтримуватимуть Україну.
В телефонній розмові з Зеленським, Байден поділився своїм захопленням українським народом та Збройними силами України, "які продовжують надихати світ своєю відданістю свободі", повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр пресі за результатами розмови у четвер.
"Я знаю, що ця річниця має гіркий присмак, але я чітко вказав, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ в боротьбі на захист суверенітету", - твітує Байден.
Зеленський подякував США за безпекову та фінансову підтримку України. Серед тем, які обговорили президенти - шляхи до перемоги а також важливість притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, написав президент України в соцмережах.
Президенти також обговорили новий пакет оборонної допомоги Україні, обсягом майже 3 млрд дол, про який Байден оголосив напередодні а також ситуація навколо Запорізької АЕС, заявила Карін Жан-П'єр.
США виступають за демілітаризацію АЕС а також невідкладну організацію візиту місії МАГАТЕ на станцію.
"Вона [Запорізька АЕС] не має бути зоною активних бойових дій в жодному разі, - сказала Жан-П'єр. - Росія повинна погодитися на демілітаризовану зону навколо станції та дозволити МАГАТЕ відвідати її якнайшвидше, щоб перевірити безпеку систем".
- Голос Америки
У Центральному парку Нью-Йорка розгорнули український прапор із Книги рекордів України. Відео
До Дня незалежності України, сотні мешканців Нью-Йорка розгорнули у Центральному парку український прапор розміром 60 на 40 метрів. Вперше цей стяг розгорнули ще в 2012 році в Києві - тоді подію занесли до Книги рекордів України, офіційно зафіксувавши, що цей державний прапор є найбільшим у світі.
Відверто фальшива заява Путіна про Запорізьку АЕС
19 серпня президент Росії Володимир Путін заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що дії української армії згрожують ядерною катастрофою.
Підсумовуючи телефонну розмову лідерів, Кремлівська служба новин повідомляє:
Путін, зокрема, підкреслив, що систематичні обстріли українськими військовими території Запорізької атомної електростанції створюють небезпеку виникнення масштабної катастрофи, яка може призвести до радіаційного зараження великих територій.
Ця інформація вводить в оману.
Справа в тому, що проблему створює Росія. Численні повідомлення свідчать, що Росія висувала погрози станції і зараз використовує її як військову базу та щит для перекидання артилерії через річку Дніпро. Україна заперечує факт обстрілу станції і заявляє, що це робить Росія.
Російська армія захопила станцію на початку березня. Проте українські інженери продовжують обслуговувати об’єкт – найбільшу атомну електростанцію в Європі, яка забезпечує п’яту частину постачання електроенергії в Україні.
4 березня мер Енергодара, де розташована станція, Дмитро Орлов, заявив, що російські війська безперервно обстрілюють будівлі підприємства та спричинили пожежу.
За словами голови НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна, разом із системами залпового вогню на станції перебувають 500 російських військових.
«Вони [російські сили] використовують її [електростанцію] як щит проти українських сил, тому що ніхто з України не збирається нічого робити», — сказав Котін BBC на початку серпня.
Українське місто Нікополь, розташоване в семи милях через річку Дніпро, регулярно обстрілюється з атомної електростанції, повідомляють численні ЗМІ.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), аналітичного центру з Вашингтона, округ Колумбія, російські війська, дислоковані на заводі, можуть намагатися спровокувати Україну на дії у відповідь.
«Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи в Україні, ймовірно, з метою зменшити волю Заходу надавати військову підтримку українському контрнаступу», — написав ISW на сайті 3 серпня.
Латвійська незалежна онлайн-газета The Insider повідомила 5 серпня, що російські війська замінували частини заводу, зокрема турбінні відділення, і зберігали там боєприпаси. The Insider посилався на свої джерела в Запоріжжі та відеоматеріали.
11 серпня британська газета The Times опублікувала відео співробітників станції, на якому зафіксовано звуки мінометних обстрілів неподалік. Між звуком пострілу міномета та вибухом при ударі минула лише секунда-дві.
Глава НАЕК "Енергоатом" Котін зазначив, що короткий часовий проміжок означає, що вогонь вівся з боку російських військ, що знаходяться поблизу.
Перед обстрілом російські війська залишили свої позиції та сховалися в бункері, а українські робітники залишилися на місці, повідомляє Times.
12 серпня BBC опублікувала інтерв'ю з працівниками Запорізької станції, в яких вони заявили, що російські війська використовують станцію як базу та тримають працівників у заручниках.
Колишньому працівнику станції Сергію Швецю вдалося перебратися на підконтрольну Україні територію. В інтерв'ю The New York Times він сказав, що переймається за Запорізьку станцію, місто та світ. Станція перебуває під контролем російських військових, які дуже мало знають про безпеку атомної енергетики. «Вони схожі на мавпу з гранатою, яка насправді не розуміє загрози, яку вона несе», — сказав він.
14 серпня, 42 країни, включаючи США, Японію та Велику Британію, разом Європейським Союзом, вимагали від Росії негайно вивести свої військові сили та весь інший несанкціонований персонал із заводу.
«Беззаперечно, вторгнення Росії та її триваюча присутність на ядерних об’єктах України значно підвищують ризик ядерних інцидентів і аварій», – заявили вони.
17 серпня генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закилкав Москву дозволити Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) провести інспекцію заводу а також вивести всі дислоковані там російські війська.
Міністерство закордонних справ Росії відхилило заклики демілітаризувати територію навколо АЕС.
19 серпня CNN визначила геолокацію та підтвердила справжність відео, на якому видно російську військову техніку в машинному залі, підключеному до одного з шести реакторів у Запоріжжі.
Російські окупанти катували працівників Запоріжжя, щоб змусити їх обслуговувати об'єкт, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. В інтерв'ю Sky News він висловив сподівання, що незалежні міжнародні інспектори зможуть відвідати завод у найближчі десять днів.
Історія одного з найбільш впливових та знаних українських об’єднань – Razom for Ukraine. Відео
Razom for Ukraine - одне з найбільш впливових та знаних українських об’єднань. За вісім років разомцям вдалося перетворити невеличку волонтерську ініціативу з Нью-Йорка на потужний інструмент допомоги Україні. Історія організації – в сюжеті Ірини Соломко.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum