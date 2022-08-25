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Україна – єдина у світі країна, де застосовуються касетні боєприпаси. Від них загинуло майже 700 українців –Human Rights Watch
Від касетних боєприпасів, які російська армія використовує в Україні, загинуло 689 мирних жителів, повідомляє Human Rights Watch (HRW) у новому звіті, опублікованому у четвер, 25 серпня.
На підставі проведених розслідувань, публікацій у ЗМІ та соціальних мережах, міжнародна правозахисна організація стверджує, що російські війська застосовували касетні боєприпаси «сотні разів» на території «щонайменше десяти з 24 областей України».
Розслідування, яке нещодавно провели HRW, показало, що у травні та червні російські війська застосовували касетні боєприпаси під час обстрілів Харкова, внаслідок чого суббоєприпаси вражали житлові будинки, міські вулиці та сквери.
Зокрема, 12 травня під час обстрілу касетними боєприпасами Дергачів, одного з передмість Харкова, загинуло подружжя, яке готувало їжу на багатті у дворі власного будинку. Дружина померла на місці, а чоловікові відірвало ноги, і він помер на кілька годин пізніше.
Під удар потрапили також жіноча консультація при пологовому будинку та будинку культури.
«Касетні боєприпаси призводять до численних жертв серед мирного населення, причому як безпосередньо в момент застосування, так і протягом тривалого часу, –заявила Мері Ворем, яка очолює в Human Rights Watch відділ з організації кампаній за заборону окремих видів зброї та керувала роботою з підготовки доповіді.
Всім країнам слід беззастережно засудити застосування цього виду зброїМері Ворем
Тому, за її словами, для використання цієї зброї в Україні не може бути жодних виправдань та жодних законних пояснень.
«Всім країнам слід беззастережно засудити застосування цього виду зброї», – наголосила Ворем, представляючи нову доповідь «Про стан справ у галузі касетних боєприпасів» за 2022 рік.
Як пояснює правозахисна організація, касетні боєприпаси існують у вигляді снарядів, ракет та авіабомб. Вони можуть випускатися з наземних гармат, пускових установок або мінометів або скидатися з повітря.
Переважно вони спрацьовують у повітрі, розкидаючи на великій території безліч дрібних бомб, які часто не вибухають відразу, а залишається лежати на землі, перетворюючись на міни, які можуть вбивати і калічити людей і через багато років після війни.
«Щойно опубліковано: глобальний звіт Cluster Munition Monitor 2022. У звіті наголошується на зростанні жертв російських атак касетними боєприпасами серед цивільного населення в Україні», – пише голова Human Rights Watch Ендрю Стройлайн.
Використання таких боєприпасів заборонили 110 країн, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів (ККБ) від 2008 року, та ще 13, які до неї приєдналися пізніше.Але, як зазначає Human Rights Watch, починаючи з 2020 року конвенцію не ратифікувала жодна нова держава. Ані Росія, ані Україна так і не приєдналися до договору. Також HRW зазначає, що «за непідтвердженою інформацією, було принаймні два випадки, коли українські війська також застосовували касетні боєприпаси».
Як зазначається у доповіді, яка охоплює всі країни світу, у 2021 році вперше за останнє десятиліття у світі не було зафіксовано жодного випадку загибелі людей внаслідок нових обстрілів касетними боєприпасами. Однак досягнутий прогрес у зниженні кількості жертв касетних боєприпасів виявився перекресленим із початком бойових дій в Україні у лютому 2022 року.
Організація наголошує, що від боєприпасів, які залишилися від попередніх обстрілів, у восьми країнах загинуло 147 людей. У тих випадках, коли відомий вік загиблих, пише HRW, діти становили дві третини від загальної кількості жертв.
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- Голос Америки
"Насмішка над правосуддям". США засудили намір РФ провести так звані "трибунали" в Маріуполі
США рішуче засудили плани Кремля провести так звані «трибунали» в підконтрольному Росії Маріуполі, назвавши такі показові процеси "нелегітимними" та "насмішкою над правосуддям".
Таким чином Кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну президента Путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні, йдеться в заяві речника Державного департаменту США, оприлюдненій 24 серпня. Держдеп закликав Москву виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом.
"Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого, якщо вони потрапили в полон, і їм повинні надаватися відповідні до цього статусу ставлення та захист відповідно до Женевських конвенцій", - заявив Прайс.
Посольство Росії у Вашингтоні в четвер оприлюднило заяву, в якій звинуватило Держдеп в "безпідставних звинуваченнях" і заявило, що так званий "трибунал" покликаний "принести правосуддя для воєнних щлочинців, серед яких нацисти з батальйону Азов", повідомляють ЗМІ. Раніше керівник так званої ДНР Деніс Пушилін заявив про плани провести так звані "трибунали" над полоненими військовими України. В соцмережах з'явились фото, на яких видно, як на сцені Маріупольської філармонії облаштовують клітки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко написав в Telegram, що так зване "ДНР" не озвучує дату "судилища". "Швидше за все це пов’язано з відсутністю “зізнань” самих наших Героїв", - додав він.
Представниця ООН Равіна Шамдасані, пишуть ЗМІ, висловила "надзвичайну занепокоєність" через плани так званих "трибуналів" і заявила, що процедура, для якої буцімто встановлюються металеві клітки, є принизливою і може становити воєнний злочин.
Верховна комісарка ООН з прав людини закликала Путіна припинити війну в Україні
Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет у четвер закликала президента Росії Володимира Путіна "припинити збройний напад на Україну".
У своєму виступі на тлі того, що війна триває вже шість місяців, Бачелет прокоментувала ситуацію на Запорізькій атомної електростанції, сказавши, що бойові дії в цьому районі створюють «немислимі ризики» для мирного населення та навколишнього середовища.
Росія та Україна звинувачують одна одну в атаках поблизу АЕС, а Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що готове направити на місце команду, щоб забезпечити безпеку станції.
Бачелет також заявила в четвер, що і російські, і українські сили повинні поважати міжнародне гуманітарне право, а міжнародне співтовариство має забезпечити відповідальність за порушення.
Українські офіційні особи заявили в четвер, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по залізничній станції на сході України зросла до 25 після того, як під завалами в місті Чаплине було знайдено ще кілька тіл.
"Ракетний удар Росії по залізничному вокзалу, повному цивільних в Україні, відповідає низці звірств, - написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен. - Ми продовжуватимемо разом із партнерами з усього світу підтримувати Україну та домагатися відповідальності для російських чиновників”.
Президент США Джо Байден у середу високо оцінив «надзвичайну мужність і відданість свободі» українського народу, який бореться з російськими силами і оголосив майже 3 мільярди доларів нової військової допомоги.
У День незалежності України, Байден сказав, що цей день “є не лише святкуванням минулого, але й рішучим підтвердженням того, що Україна з гордістю залишається — і залишатиметься — суверенною та незалежною нацією".
Байден сказав, що новий транш військової допомоги був розроблений, щоб допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, а офіційні особи США сказали, що частину зброї можливо будуть використовувати через рік або два. Лідер США сказав, що пакет включатиме системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, радари, тощо.
Нова допомога виділяється на додаток до 10,6 мільярда доларів військової допомоги, яку США вже надіслали Україні за останні півтора року.
Байден сказав, що він знає, що цьогорічний День незалежності «гіркий для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені покинути свої домівки, а багато інших стали жертвами російських звірств і нападів».
Він додав: «Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди».
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
Газосховища в ЄС вже заповнені на 78% попри проблеми з російським постачанням
Намагання європейських країн забезпечити життєво необхідні обсяги газу на зимовий період приносять результат на тлі різкого зростання цін на енергію і подальших побоювань, що Росія, найбільший постачальник, надалі використовуватиме газопостачання для тиску на Європу.
Станом на 23 серпня газосховища Європейського Союзу за підрахунками агентства Reuters були заповнені на 78%, майже досягаючи запланованого рівня 80%, що має бути гарантований до 1 листопада, коли у Європі розпочинається опалювальний сезон.
Треба раз і назавжди покласти край залежності...Кевін Кунерт
Для захисту європейських споживачів Європейська комісія, окрім вимоги заповнення газосховищ на зиму, також домагається економії - зменшення використання газу в країнах ЄС на принаймні 15% та переходу на інші джерела, щоб зменшити залежність від російського постачання.
Досі найбільше газу до Європи надходило саме трубопроводами з Росії, і з огляду на цю залежність Євросоюз не наважився оголошувати ембарго на постачання російського газу, хоча запроваджені обмеження на імпорт російського вугілля й нафтопродуктів у відповідь на російську війну проти України.
Попри відсутність газових санкцій обсяги газопостачання з Росії в Європу цього року скоротилися на приблизно 75%.
Контрольований державою російський монополіст, компанія Газпром, після початку лютневого вторгнення Росії в Україну припинила продаж газу до Болгарії, Данії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Фінляндії.
Газпром оголосив, що з 31 серпня до 2 вересня знову призупинить подачу газу до Німеччини через найбільший газопровід Північний Потік 1 у зв’язку з позаплановим ремонтом.
Німецький уряд нещодавно відкинув припущення, що проблеми з газопостачанням могли б бути вирішені, якби Берлін переглянув рішення закрити проект Північний потік 2 - газопровід з Росії, що був споруджений вздовж Північного потоку 1 по дну Балтійського моря.
«Я твердо закликаю, щоб ми припинили просити Путіна щось, чого ми не отримаємо… Треба раз і назавжди покласти край залежності від нього», - сказав чільний представник урядової Соціал Демократичної партії Німеччини Кевін Кунерт.
Росія попри обмеження експорту до Європи за останні місяці навіть збільшила свої надходження від експорту газу й нафти завдяки різкому зростанню світових цін на енергію.
Європейські політики й коментатори побоюються, що у разі збереження теперішніх темпів зростання цін, вони можуть впасти нестерпним тягарем як на побутових споживачів так і на промисловість.
- Голос Америки
- Олексій Коваленко
ООН: бойові дії в Україні не мають ознак припинення. Відео
Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш під час засідання Ради Безпеки ООН заявив про відсутність ознак припинення бойових дій в Україні і вказав, що постійно з’являються нові потенційні зони небезпечної ескалації.
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