Угорщина відкинула компромісну пропозицію Естонії щодо мігрантів

Угорщина рішуче виступає проти незаконної імміграції, і Європейський Союз повинен зосередити зусилля на захисті своїх зовнішніх кордонів, заявив міністр закордонних справ Петер Сіярто. Це була реакція на компромісну пропозицію Естонії щодо іноземних шукачів притулку в ЄС.

«Погляд Угорщини в справі імміграції прозорий і рушучий: ми думаємо, що незаконна імміграція небезпечна. Щодо незаконної імміграції, – Європі ніколи не загрожував цього виду тероризм, перед яким вона тепер опинилася», заявив міністр Сіярто на прес-конференції з міністрами і офіційними особами зі Східної і Південної Європи у відповідь на запитання.

Згідно з планом Естонії, Європейська комісія мала б встановити «справедливу частку» шукачів притулку, яких окремі країни мали б прийняти на свою територію, головно на основі кількості свого населення і багатства. Однак, за всіма ознаками, це викликало б «раннє попередження», якщо іммігранти хотіли б випробувати такі норми.

Сіярто заявив, що будь-яке «заохочення» для нових мігрантів суперечить інтересам Європи, додаючи, що єдиною прийнятною для Будапешта розв’язкою є те, щоб зупинити незаконну імміграцію так далеко від кордонів Європи, як це лише можливо.

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