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Майже 2 мільйони залилишись без струму у Флориді, через штормові вітри
Майже 2 мільйони людей залишились без струму, через тропічний шторм «Іан» у штаті Флорида, США.
Синоптики попередили про рекордну, небезпечну для населення повінь у центральній частині штату. Очікується, що штормовий вітер перейде з північно-східного узбережжя Флориди в Атлантичний океан десь у четвер, а потім знову дістанеться берега на південному сході Сполучених Штатів.
Національний центр спостереження за ураганами США заявив, що очікує, що сила шторму зменшиться за четвер, але він може знову набути сили урагану, коли наблизиться до Південної Кароліни в п’ятницю. Синоптики повідомили, що на північному сході Флориди та в прибережних районах Джорджії та Південної Кароліни може випасти 10-20 сантиметрів опадів, у деяких районах їхня кількість буде більшою.
У четвер на початку шторму максимальна швидкість вітру становила близько 100 км/год.
В середу поблизу Кайо-Коста ураган дістався берега, постійна швидкість вітру досягала майже 250 км/год разом із повінню та сильними дощами, які затопили прибережні райони.
Офіційні особи служб штату з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники, включно з тими, що працюють на суші, морі та в повітрі, готові розпочати рятувальні роботи .
Офіс шерифа округу Кольєр заявив, що в середу здійснив щонайменше 30 рятувальних операцій, і попередив жителів, що четвер, ймовірно, буде «розчаровуючим і сумним для багатьох», оскільки люди почали оцінювати збитки від шторму. Округ був одним із кількох, де запроваджено нічну комендантську годину.
«Ми будемо поруч, щоб допомогти вам очистити та відбудувати, щоб допомогти Флориді знову рухатися, — сказав президент США Джо Байден у середу. - І ми будемо там на кожному кроці. Це моє зобов’язання перед людьми штату Флорида».
Губернатор Флориди Рон ДеСантіс заявив журналістам у середу, що шторм завдав «багато шкоди». Він відзначив інші штати в регіоні та комунальні компанії, які направили бригади, щоб допомогти відновити електропостачання в постраждалих районах.
Більш ніж 2 мільйонам жителів західного узбережжя Флориди було наказано евакуюватись напередодні шторму. Disney World, Universal Studios і SeaWorld - серед туристичних компаній, які закрили популярні тематичні парки та курорти. Американське космічне агентство NASA закрило центр для відвідувачів у космічному центрі Кеннеді на східному узбережжі Флориди та перемістило величезну ракету Artemis 1 і космічну капсулу Orion зі стартового майданчика назад у будівлю Vehicle Assembly Building, затримавши очікуваний тестовий запуск ще через кілька тижнів.
Байден оголосив надзвичайний стан у Флориді і уповноважив Федеральне агентство з управління надзвичайними ситуаціями координувати зусилля з надання допомоги під час стихійних лих і надати більше федерального фінансування.
Раніше ураган обрушився на західну Кубу, убивши двох людей і залишивши весь острів без світла після руйнувань застарілої електромережі.
Іан залишив слід руйнування в провінції Пінар-дель-Ріо, головному регіоні вирощування тютюну на Кубі, зриваючи дахи з будинків і будівель, вулиці заблоковано через повалені дерева, лінії електропередач і повені. Влада евакуювала близько 40 000 людей із низинних районів Пінар-дель-Ріо.
Деяка інформація в цьому звіті надійшла від Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.
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«Перемога настане тоді, коли останній російський солдат покине Крим по тому довгому мосту». Американські генерали про третій етап війни
Українські Збройні Сили продовжують контрнаступ відразу на двох напрямках – на півдні та на півночі країни, і на думку американських військових експертів, Україна стоїть на порозі третього етапу війни, який має завершитися звільненням всієї території України, включно з Кримом та побудовою сучасної армії в Україні.
Про це американські генерали у відставці говорили на конференції Центр аналізу європейської політики (CEPA), американський аналітичний центр США, який займається дослідженням Центральної та Східної Європи.
Використовуючи ретельне планування, західну зброю та військове мистецтво, українці просуваються до своїх цілей, каже колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, лише час може показати, чи настав поворотний момент війни, але напевно українські сили створили «незворотній імпульс».
«Крим буде непростою битвою для України» – генерал Гертлінг
Як каже американський генерал, далі на шляху українських військових – ліквідація російських сил поблизу Херсона, а звідти – прямий шлях на Крим. За його словами, півострів є суверенною українською територією і ніхто не має права заборонити українцям його визволяти.
«Перемога настане, коли останній російський солдат покине Крим по тому довгому мосту. Коли українці отримають HIMARS чи іншу зброю далекого радіусу дії, які будуть досягати російських баз в Криму, визволення Криму буде лише питанням часу», – каже Годжес, який нині є радником правозахисної організації Human Rights First.
Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні військаМарк Гартлінг
Питання Криму, на думку експертів, все ж є окремим питанням, попри те, що жодна демократична країна не визнає його анексію Росією в 2014 році. Колишній генерал-командувач армії США в Європі Марк Гертлінг каже, що Крим не лише був під контролем Росії протягом восьми років, але півострів є ще стратегічно важливим для Російського чорноморського флоту, військово-повітряних баз та іншої військової інфраструктури.
«Це буде непростою битвою для України, бо навіть для того, щоб потрапити на півострів є лише кілька доріг через територію, яка складається з кількох дрібних острівців. Тому з точки зору конвенційної війни буде важко навіть потрапити на територію Криму. Бо росіяни, коли здійснили вторгнення в Крим у 2014 році, використовували флот та сили спеціального призначення. А в українців зараз флоту немає. Самою артилерією територію взяти не можна, потрібні сухопутні війська», – каже генерал (у відст.) Гертлінг.
Якщо Україна вирішить повертати Крим воєнним шляхом, США сказали, що вони це підтримають, нагадує генерал офіційну позицію Вашингтона.
Але, для Путіна, на думку Гертлінга, Крим є питання престижу, і тоді в хід може бути пущено і стратегічні бомбардувальники і військово-морський флот, який досі використовувався не вповні.
«Питання, яке можна задати після того, як ми побачили, наскільки небоєспроможними були їхні наземні війська, чи і флот є такий самий? Можливо, але він все ж таки є і з цим треба рахуватися», – каже він.
Для звільнення України потрібна сучасна армія, і вона будується
Військова підтримка США нині складає 15 мільярдів доларів, але для того, щоб модернізувати українську армію потрібна не лише зброя, потрібні навчання, спеціальна підготовка, і українці, за словами генералів, швидко адаптуються.
Як каже Гертлінг, на першому етапі війни українцям постачали стінгери і джавеліни, які були відносно нескладною, але ефективною зброєю. На другому етапі українці отримали HIMARS, артилерійські системи «вбивчої точності», які допомогли знищити російські ланцюги постачання, командні пункти та в результаті перехопити ініціативу у війні.
«Щодо третього етапу, то на ньому будуть потрібні конвенційні сили, танки, піхота, артилерія, інженери, хороша військова розвідка, яка забезпечує надійну інформацію, система постачання, яка працює належним чином на фронті протяжністю від 1500 до 2500 кілометрів, на все це потрібен час», – каже Гертлінг.
Він зауважує, що в Україну починають надходити мобільні одиниці обладнання, не лише танки, але інші автомобілі, які можуть маневрувати на полі бою, до цього процесу підключилися інші країни-партери. Також, важливою підготовка військових, якою займаються декілька країн в Європі, але переважно Велика Британія, Скандинавські країни. Тобто, за словами Гертлінга, для наступного етапу війни Україні потрібна сучасна армія, і вона зараз створюється.
Щодо постачання артилерії далекої дії, яка потрібна для наступного етапу українського контрнаступу, то, на думку генерала Годжеса, її потрібно було постачати ще раніше, бо побоювання, що американська зброя означатиме ескалацію до рівня Третьої світової війни, не реалізувалися. І як каже Годжес, Вашингтон лише «стримував сам себе».
За його словами, 15 мільярдів військової допомоги – це величезні гроші, і інші країни також допомагають. Але потрібно ставити питання інакше – чи достатньо цього для перемоги.
«Якщо логісти вам кажуть: ми привезли 10 тисяч галонів палива. Ви кажете: «Чудово. Але мені потрібно 30 тисяч». Тому важлива не сама цифра допомоги, а наскільки вона відповідає тій, яка потрібна для перемоги», – пояснює генерал.
Приймаючи нагороду в категорії «Борці за свободу», яку Центр аналізу європейської політики присудив цього року всім українцям, які борються за свободу України, міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що українці довели, що «ми можемо воювати, і ми готові перемагати, але нам потрібна зброя».
«Ця зброя допоможе, допоможе зміцнити Європу та східний кордон НАТО. Я закликаю всіх, хто зараз відзначає українську боротьбу за свободу, допомогти нам отримати зброю. Єдиною дорогою до миру наша перемога», – сказав Резніков.
У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні в розмірі близько 1,1 мільярда доларів США. Допомога включає 18 додаткових ракетно-артилерійських системам високої мобільності (HIMARS), боєприпаси до них, 150 броньованих багатоцільових машин високої мобільності (HMMWV), 150 тактичних машин та іншу зброю та військове спорядження.
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НАТО вважає пошкодження газопроводів Nord Stream «навмисною і безвідповідальною диверсією»
Пошкодження газопроводів Nord Stream є результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій», йдеться у спільній заяві держав-членів НАТО.
«Пошкодження газопроводів Nord Stream-1 та Nord Stream-2 у міжнародних водах Балтійського моря викликає глибоке занепокоєння... Ці витоки (газу – ред.) створюють ризики для судноплавства та завдають значної шкоди довкіллю», – наголошують члени Північно-Атлантичного альянсу.
Окрім того, вони наголошують, що НАТО наразі розпочало підготовку до стримання «гібридних тактик» та захисту від них.
«Будь-який навмисний напад на критично важливу інфраструктуру членів Альянсу буде зустрінутий єдиною та рішучою відповіддю», – йдеться у заяві.
У НАТО також наголосили, що Альянс підтримує усі розслідування, які наразі проводяться для встановлення збитків, яких завдало пошкодження газопроводів Nord Stream.
Компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила 27 вересня, що три морські нитки системи газопроводу «Північний потік-1» зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень за один день, додавши, що неможливо сказати, коли система газопроводу запрацює.
Жоден з трубопроводів не використовувався під час ймовірних вибухів, але вони були заповнені газом, який виходить в Балтійське море після прориву 26 вересня.
Сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що вони зафіксували потужні вибухи в цьому районі, що змусило шведську поліцію розпочати розслідування можливої диверсії. Інцидент спричинив стрибок цін на природний газ у Європі.
29 вересня щведська берегова охорона виявила четвертий витік газу на трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі.
В українському Міненергетики припускають, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord stream. Однак, у Кремлі подібні звинувачення називають «безглуздими та абсурдними».
Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.
Газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.
- Голос Америки
Посилити нагляд за економічною допомогою США Україні домовились Мінфін та USAID
Меморандум про взаєморозуміння, підписаний Міністерством фінансів України та Агентством з міжнародного розвитку США (USAID) збільшує нагляд з боку третіх сторін за економічною допомогою США Україні, твітує директор USAID Саманта Пауер.
"США надали $8,5 млрд на підтримку функцій українського уряду — від забезпечення електроенергією до оплати праці державних службовців і вчителів. Підзвітність важлива, і ця угода додає бильше нагляду з боку спостерігачів з третіх сторін, щоб переконатися, що кошти надійдуть до тих, хто їх потребує", - твітує Пауер.
Меморандум було підписано минулого тижня "підтвердили нашу спільну відданість та підзвітність і прозорість", йдеться в повідомленні USAID.
Загалом США надали Україні 8,5 мільярда доларів економічної підтримки. Попередній транш такої допомоги обсягом 1,5 млрд доларів надійшов до України 17 вересня. Кошти траншу надійшли з цільового фонду Світового банку, повідомили уряди двох країн, і будуть спрямовані на виплату пенсій, зарплат та соціального забезпечення, утримання шкіл і лікарень і захист критичної інфраструктури.
Про покарання Путіна: «Ми будемо радити шукати докази, куди б вони не привели» – голова Міжнародної групи з питань жорстоких злочинів
Воєнні злочини в Україні мають розслідуватися, як би довго це не тривало, і до яких би високих посад не сягала відповідальність, вважає Клінт Вільямсон, який очолює Консультативну групу з питань жорстоких злочинів (ACA).
Групу було створено 25 травня 2022 року, через три місяці й один день після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді Сполучені Штати, Європейський Союз і Велика Британія заснували Консультативну групу з питань жорстоких злочинів (ACA) як узгоджений трансатлантичний механізм демократичної спільноти для боротьби з жорстокими злочинами в Україні.
Про те, як досягти справедливості щодо десятків тисяч воєнних злочинів, які за даними українських чиновників були скоєні в Україні з моменту широкомасштабного роосійського вторгнення, говорили у Вашингтоні учасники дискусії в Інституті міжнародного лідерства Маккейна –американські та українські адвокати, репортери, прокурори, слідчі та громадські активісти.
Воєнні злочини, скоєні російськими військами під час незаконноговторгнення в Україну, можуть бути найбільш масово задокументованими злочинами в історії людства, але притягнути до відповідальності винних у такій кількості злочинів є складною справою для українського та міжнародного правосуддя, відзначили учасники обговорення.
Серед тем, які обговорювали учасники дискусії, був заклик президента Україні Володимира Зеленського створити міжнародний трибунал щодо злочинів російських військ.
Посол Клінт Вільямсон, який є старшим науковим співробітником з питань міжнародного верховенства права в Інституті Маккейна, та колишнім прокурором у Міжнародному кримінальному трибуналі з Югославії (ICTY) вважає, що такий трибунал навряд чи буде створений, і навряд чи він буде потрібний.
Бо на відміну від злочинів у колишній Югославії, чи, наприклад, Сирії, де не працює місцева судова система і влада була прямо причетна до таких злочинів, а на міжнародному рівні правосуддю перешкоджали такі країни, як Росія, чи Китай, в Україні є і дієва судова система і міжнародні механізми притягнення до відповідальності злочинців, такі як Міжнародний кримінальний суд (ICC).
«Тому я думаю, що Сполучені Штати вважають, що ми повинні намагатися підтримувати як внутрішні, так і міжнародні механізми, які доступні прямо зараз і зміцнити їх», – вважає Вільямсон.
Співпрацювати з українською Генеральною прокуратурою над притягненням до відповідальності воєнних злочинців група, яку очолив Клінт Вільямсон, почала ще напередодні лютневого вторгнення.
Слідчі говорили про злочини, які вже вчинялися російськими військами з 2014 року та планували роботу наперед, розуміючи, що російське вторгнення стає неминучим. А з початку березня дорадча група щодо розслідування жорстоких злочинів тісно співпрацює з українськими слідчими, спочатку через кордон з Польщею, а з червня на території України.
До того часу українські слідчі працювали на рівні окремих злочинів. Тож коли почалися масові злочини, як наприклад, масові розстріли чи обстріли, в яких гинула велика кількість людей і неможливо було встановити індивідуальних винуватців, їм знадобився досвід західних колег, які працювали над розслідуванням воєнних злочинів в інших країнах.
У результаті таких розслідувань, каже Вільямсон, встановлюються назви і номери військових частин, ланцюжок командування, відповідального за накази і їхнє виконання. Допомогу в цих розслідуваннях надають і розслідувальні служби, як це було у випадку з колишньою Югославією, пояснює Вільямсон. З іншого боку, у порівнянні з тими часами, набагато більше інформації стало доступно і без звернення до професійних розвідників.
За словами Вільямсона, спираючись на досвід колишньої Югославії, процес притягнення російських злочинців до відповідальності може затягнутися на роки, якщо не десятиліття.
«Те, що ми зараз намагаємося зробити, це зібрати докази, побудувати доказову базу, яка показує, що відбувалося на місці, а потім розробити докази зв’язку, які піднімуть нас вгору по ланцюгу командування. І тоді справи можуть бути порушені проти осіб, які можуть навіть не перебувати під вартою, але ці звинувачення можуть служити значній меті», – каже Вільямсон.
Такі звинувачення, що базуються на солідній доказовій базі, за його словами, ускладнюють людям подорожі, змінюють життя. Навіть президенту Росії Володимиру Путіну, чи людям навколо нього, таким як Сергію Лаврову, такі звинувачення «не даватимуть грати ролі, до яких вони звикли на світовій арені».
Відповідаючи на запитання про те, чи буде притягнутий до відповідальності і сам Путін, і чи його група експертів рекомендує українським слідчим іти цим шляхом, Вільямсон відповів, що «ми будемо радити їм шукати докази, куди б вони не привели».
Одночасно з дискусіями експертів в Інституті Маккейна, в Сенаті Сполучених Штатів відбувалися слухання про те, як США мають допомогти в цьому Україні у притягненні до відповідальності воєнних злочинців.
Як сказав головуючий а слуханнях сенатор Дік Дурбін, частиною цих зусиль має бути ухвалення внутрішнього американського законодавства, яке б давало можливість переслідувати злочинців, винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, скоєних поза територією США.
Слухання в Юридичному комітеті Сенату Сполучених Штатів, які проходили у середу, 28 вересня, під назвою «Від Нюрнберга до України: відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності».
Свідчення на них давали Ілай Розебаум, директор відділу захисту прав людини Міністерства юстиції США, та Андре Ватсон, помічник директора з питань національної безпеки Міністерства внутрішньої безпеки США.
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