Які висновки з кампанії проти гарасменту в США роблять для себе чоловіки

Від редактора: Минулий рік, особливо друга його частина, пройшов у США під знаком боротьби з гарасментом та сексуальним насильством. Першими стали публічні звинувачення проти голлівудського топ-продюсера Гарві Вайнстіна, які коштували йому компанії та репутації. Далі – зірки медіа, члени Конгресу, судді та інші чоловіки, що мають владу. Дискусія щодо норм поведінки між чоловіками та жінками, яка довго жервіла в американському суспільстві, вийшла на поверхню та активізувалася. Журналіст Російської служби «Голосу Америки» Олександр Яневський розповів у блозі в рубриці «Моя Америка», які висновки він зробив сам для себе та над чим, він би хотів, щоб замислилися і інші чоловіки.

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

Я - хлопчик. Я перебуваю в привілейованому становищі з дня свого народження. Навколо мене все повинні бігати навшпиньках. Цілувати в усі місця. Готувати борщ і вареники. Всі жінки повинні мене хотіти, виконувати всі забаганки, роздягатися, як тільки клацну пальцями, дивитися з відкритим ротом. Я маю повне право хапати їх за різні місця, розповідати вульгарні анекдоти. Світ жінки - це її чоловік, її сім'я, її діти і її будинок. Kinder, Küche, Kirche. А якщо вона буде комизитися, маю повне право навчити правильно поводитися. Ви знаєте, про що йдеться. Головне не залишати синців. Це нормально. Тому що вона - дурна баба, а я - чоловік. Фемінізм придумали баби, через брак сексу. Якби він був - вони б себе нормально поводили.

Звучить знайомо, чи не так? Так думає та поводиться – мізогініст – людина, яка ненавидить жінок. Ставиться до них, як до предмету, до власності. Яка вважає себе кращою за них. Чимало ознак мізогінії можна побачити у світових релігіях.

У християнстві мізогінічність проявляється в питанні жіночого священства, позиції щодо абортів, у мовчанні жінок у церкві.

В ісламі - це Сура Ан-Ніса, аят 34. «Чоловіки є піклувальниками жінок, тому що Аллах дав одним з них перевагу перед іншими, і тому що вони витрачають зі свого майна. Праведні жінки покірні і зберігають те, що належить зберігати, під час відсутності чоловіків, завдяки турботі Аллаха. А тих жінок, непокори яких ви побоюєтеся, вмовляйте їх, уникайте на подружньому ложі і бийте їх. Якщо ж вони будуть покірні вам, то не шукайте шляхів проти них. Воістину, Аллах - Піднесений, Великий».

Щорічно в Україні від домашнього насильства гине понад 600 жінок

В індуїзмі закони Ману вимагають, щоб жінка все своє життя перебувала в підпорядкуванні у батька, чоловіка, сина, родича або, у разі їхньої відсутності, у князя, і забороняють їй домагатися незалежності.

Щорічно в Україні від домашнього насильства гине понад 600 жінок і лише 10% жінок-жертв домашнього насильства повідомляють про це в правоохоронні органи. 4 мільйони українок потерпають від домашнього насильства.

Це ненормально. Це несправедливо. Від цього нудить. Принаймні мене.

Неправильно мацати колег по роботі та робити їм масаж, коли про це не просять. Фраза «А чого вона одягається зухвало?» вже є мізогінічною. Якщо чоловік дивиться на кожну жінку, як на об'єкт сексуального бажання - щось не так з чоловіком, а не з жінкою.

Одна з фраз, яка запам’яталася мені у США, коли в черговий раз обговорювалося питання щодо протиправних дій сексуального характеру проти жінок - «Як щодо того, щоб НЕ…?»: «Як щодо того, щоб НЕ ґвалтувати?», «Як щодо того, щоб НЕ очікувати сексу на першому побаченні?», «Як щодо того, щоб НЕ ...?»

«Так склалося», «це соціальна норма», «це просто сімейні цінності» - не аргумент. Ніколи ним не був і не буде. Сімейні цінності та соціальні норми змінюються.

Ми - чоловіки - можемо змінити ситуацію, якщо вважаємо себе дійсно сильною статтю. Простого рецепта немає, оскільки проблема надзвичайно велика. Можна почати з малого. Наприклад, перестати мацати колег по роботі і розповідати сороміцькі анекдоти. Перестати обговорювати пози та яким саме чином стрибнули б у гречку з о-о-о-н тією білявкою чи брюнеткою. Перестати вважати себе богами. Перестати піднімати руку, в першу чергу, на власних дітей. Навчитися чути. Не вживати фраз «Я чоловік - мені видніше», «Ти жінка - тобі не зрозуміти».

Ми рівні у своїх правах та свободах. Ми повинні почати з себе. Ми можемо довести собі і оточуючим, що здатні на більше

Писати казки та оповідання, де один з героїв - жінка, якій не потрібен чоловік, щоб вирішити проблему. Знімати фільми і мультики, де на задньому плані більше жінок і у героїв жіночої статі така сама, як і в чоловіків, кількість діалогів. Мити посуд. Прибирати в хаті. Брати участь у вихованні дітей. Ми рівні у своїх правах та свободах. Ми повинні почати з себе. Ми можемо довести собі і оточуючим, що здатні на більше.

Це маленький крок. Він дуже складний і непростий. Я сам його дуже боявся. Але яка користь від мене - чоловіка – якщо я не можу зробити світ кращим для тих, кого люблю. Адже я - хлопчик.

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