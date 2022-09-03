Обстріли знову поставили під загрозу безпечну роботу Запорізької атомної електростанції, повідомляє МАГАТЕ

Через обстріли у п’ятницю Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію, повідомили у суботу на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

При цьому офіційні особи агентства ООН з ядерної енергетики висловили обережний оптимізм щодо того, що постійна присутність інспекторів на станції допоможе знизити ризик ядерної катастрофи.

«Наша команда на місці отримала пряму, швидку та достовірну інформацію про останню значну подію, яка вплинула на стан зовнішнього енергопостачання станції, а також на робочий стан реакторів. Ми вже маємо краще розуміння функціональності резервної лінії електропередач у підключенні об’єкта до мережі. Це важлива інформація для оцінки загальної ситуації», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Українське керівництво станції повідомило фахівцям МАГАТЕ, що після обстрілу в п’ятницю ввечері завод втратив з’єднання з останньою наявною основною зовнішньою лінією електропередачі. Три інші лінії були виведені з ладу раніше під час обстрілів навколо об'єкта.

В результаті інженери були змушені покладатися на резервну лінію нижчої напруги для живлення охолоджувального обладнання, необхідного для запобігання ядерній катастрофі, йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.

Це сталося менш ніж через два дні після того, як у четвер Гроссі оголосив, що на Запорізькій АЕС буде працювати постійна Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ), на єдиній у світі атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій.

Як мовиться у повідомленні, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні вдень був відключений через обмеження мережі. Той самий блок 5 також був відключений 1 вересня – у день прибуття генерального директора Гроссі на об’єкт. Тоді його відключили через внутрішню електричну несправність, але наступного дня його знову підключили.

«Запорізька АЕС знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але станція продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію, повідомили МАГАТЕ сьогодні на місці менше ніж через 48 годин після того, як Рафаель Маріано Гроссі встановив присутність МАГАТЕ на місці», – мовиться у твіті організації.

«Велика цінність постійної присутності МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції вже цілком зрозуміла. Це змінює ситуацію», – сказав Гроссі, додавши, що МАГАТЕ підтримує тісний зв’язок зі своїми українськими колегами та продовжує отримувати від них цінну інформацію про ситуацію.

Надійне зовнішнє електропостачання від мережі та системи резервного електропостачання є важливими для забезпечення ядерної безпеки. Ця вимога входить до семи незамінних компонентів ядерної безпеки, які Генеральний директор окреслив на початку конфлікту.

Один реактор найбільшої у Європі атомної електростанції все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для виконання інших важливих функцій безпеки на місці, а також для постачання електроенергії в електромережу.

Росія захопила об’єкт, який складається з шести ядерних реакторів, у березні на початку свого вторгнення, але обслуговує станцію український персонал.