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- Голос Америки
Обстріли знову поставили під загрозу безпечну роботу Запорізької атомної електростанції, повідомляє МАГАТЕ
Через обстріли у п’ятницю Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але об’єкт продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію, повідомили у суботу на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
При цьому офіційні особи агентства ООН з ядерної енергетики висловили обережний оптимізм щодо того, що постійна присутність інспекторів на станції допоможе знизити ризик ядерної катастрофи.
«Наша команда на місці отримала пряму, швидку та достовірну інформацію про останню значну подію, яка вплинула на стан зовнішнього енергопостачання станції, а також на робочий стан реакторів. Ми вже маємо краще розуміння функціональності резервної лінії електропередач у підключенні об’єкта до мережі. Це важлива інформація для оцінки загальної ситуації», — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Українське керівництво станції повідомило фахівцям МАГАТЕ, що після обстрілу в п’ятницю ввечері завод втратив з’єднання з останньою наявною основною зовнішньою лінією електропередачі. Три інші лінії були виведені з ладу раніше під час обстрілів навколо об'єкта.
В результаті інженери були змушені покладатися на резервну лінію нижчої напруги для живлення охолоджувального обладнання, необхідного для запобігання ядерній катастрофі, йдеться в заяві Міжнародного агентства з атомної енергії.
Це сталося менш ніж через два дні після того, як у четвер Гроссі оголосив, що на Запорізькій АЕС буде працювати постійна Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ), на єдиній у світі атомній електростанції, розташованій посеред зони бойових дій.
Як мовиться у повідомленні, керівництво станції поінформувало команду МАГАТЕ, що один із двох діючих блоків ЗАЕС сьогодні вдень був відключений через обмеження мережі. Той самий блок 5 також був відключений 1 вересня – у день прибуття генерального директора Гроссі на об’єкт. Тоді його відключили через внутрішню електричну несправність, але наступного дня його знову підключили.
«Запорізька АЕС знову втратила підключення до останньої основної зовнішньої лінії електропередачі, але станція продовжує подавати електроенергію в мережу через резервну лінію, повідомили МАГАТЕ сьогодні на місці менше ніж через 48 годин після того, як Рафаель Маріано Гроссі встановив присутність МАГАТЕ на місці», – мовиться у твіті організації.
«Велика цінність постійної присутності МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції вже цілком зрозуміла. Це змінює ситуацію», – сказав Гроссі, додавши, що МАГАТЕ підтримує тісний зв’язок зі своїми українськими колегами та продовжує отримувати від них цінну інформацію про ситуацію.
Надійне зовнішнє електропостачання від мережі та системи резервного електропостачання є важливими для забезпечення ядерної безпеки. Ця вимога входить до семи незамінних компонентів ядерної безпеки, які Генеральний директор окреслив на початку конфлікту.
Один реактор найбільшої у Європі атомної електростанції все ще працює та виробляє електроенергію як для охолодження, так і для виконання інших важливих функцій безпеки на місці, а також для постачання електроенергії в електромережу.
Росія захопила об’єкт, який складається з шести ядерних реакторів, у березні на початку свого вторгнення, але обслуговує станцію український персонал.
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- Голос Америки
Експерти висловлюють сумніви в ефективності іранських дронів, які потрапили на озброєння російської армії
Після того, як Пентагон підтвердив, що у серпні у продовж кількох днів партія іранських безпілотників доставлялася російськими транспортними літаками з Ірану до Росії, експерти висловлюють сумніви щодо їхньої ефективності проти української армії.
Москві безпілотники потрібні для посилення її війська на півдні України та боротьби з високомобільними артилерійськими ракетними системами HIMARS, які постачають США, кажуть фахівці.
Дрони мали розпізнавати цілі і допомагати завдавати удари з повітря. Але, як повідомили газети The Washington Post, а потім The Times of Israel, першою партією росіяни залишилися незадоволеними – з’ясувалося, що в іранських дронів багато проблем з електронікою.
Як сказав журналу Newsweek полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Кансіан, безпілотники мали би використовуватися з некерованими ракетами великої дальності, але для цього росіянам потрібно буде розробити систему комунікації між безпілотниками та бойовими ракетами. А на це потрібен час.
Однак він додав, що якщо росіяни навчаться ефективно використовувати безпілотники, то вони зможуть так само, як українці зараз завдавати високоточні удари по штабах і створювати проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, які можуть зірвати контрнаступ.
Як мовиться у повідомленні Newsweek, атаки з українських HIMARS і бойових літаків "погіршили" бойовий дух російських солдатів. Вони допомогли Україні відбити наступ Росії, і для повернення ініціативи у війні Росії потрібна стратегія протидії цій зброї.
Як повідомляє Російська служба Голосу Америки, при перших випробуваннях іранських дронів, російські військові зіткнулися з низкою дефектів і збоїв у роботі. Які були ці збої, не уточнювалося.
Підполковник армії США Пол Лушенко в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки заявив, що на його думку, проблема може полягати в інтеграції безпілотників з системою ППО.
За його словами, безпілотники, такі як, наприклад, Rad-85, або Mohajer-6 або Shahid-129 або 191, які є ударними безпілотниками є ефективними «в контексті нерегулярних бойових дій, тобто завдання ударів по терористах і повстанцях.
«Проте, досі незрозуміло, чи будуть вони ефективними в умовах збройного конфлікту високої інтенсивності, який зараз має місце між Україною та Росією. І справжньою проблемою тут буде їхнє використання інтегрованою системою ППО або IAD, яка призначена для ураження безпілотника, що наближається. Неясно, чи справді іранські апарати мають такі технічні можливості», – каже підполковник армії США Пол Лушенко.
Представники адміністрації Байдена підтвердили, що російські військові зіткнулися з технічними збоями під час управління безпілотниками, отриманими з Тегерана, але при цьому в Держдепартаменті наголосили, що поглиблення союзу між Тегераном та Москвою слід розглядати як загрозу.
На думку підполковника Лукенка, оприлюднивши дані американської розвідки про російсько-іранську угоду та постачання бойових іранських безпілотників до Росії, Вашингтон намагається змусити Тегеран відмовитися від постачання озброєння до Росії.
«Мені цілком зрозуміло, що американська влада, включаючи, можливо, президента, Раду національної безпеки та співробітників розвідувальних служб США, ухвалила свідоме рішення швидко розсекретити інформацію про доставку безпілотників до Росії, яка інакше була б засекречена. Думаю, що це було зроблено з метою тиску на Іран, щоб він припинив передачу безпілотників до Росії, оскільки дослідження показують, що час від часу це може впливати на політику», – каже американський військовий.
Якщо це не подіє, США можуть запровадити санкції щодо Ірану, однак, цей крок, на його думку, є найменш вірогідним, оскільки може погіршити стосунки між Тегераном і Вашингтоном у той час, коли Сполучені Штати намагаються переглянути умови ядерної угоди з Іраном та сприяти позбавленню Ірана ядерних технологій.
Друга спроба запуску ракети НАСА на Місяць зірвалась, через витік палива
КЕЙП-КАНАВЕРАЛ, штат Флорида (AP) — у суботу на ракеті НАСА зареєстрували ще один небезпечний витік палива, що змусило диспетчерів запуску скасувати другу спробу відправити капсулу з тестовими манекенами на орбіту Місяця.
Перша спроба на початку тижня також зірвалась, через витік водню, але ці витоки були в іншому місці 98-метрової ракети, найпотужнішої з коли-небудь створених НАСА.
Адміністратор НАСА Білл Нельсон сказав, що ремонтні роботи можуть перенести запуск на жовтень.
Керівники місії планували зустрітися пізніше цього дня, щоб визначити план дій. Після вівторка розпочинається двотижневий період, коли запуски неможливі. Тим часом для ретельної перевірки витоків і ремонту можливо потрібно буде забрати ракету з майданчика та повернути її в ангар; це перенесе політ на жовтень, сказав Нельсон.
"Запуск відбудеться, коли все буде готово. Ми не вирушаємо до того часу, особливо при тестуванні, бо ми хочемо провести випробуваня і перевірки, щоб переконатися, що це правильно, перш ніж відправити чотирьох людей на вершині ракети", - сказав Нельсон.
Він додав: "Це частина нашої космічної програми: будьте готові до скасувань".
НАСА хоче відправити капсулу для екіпажу на орбіту навколо Місяця і випробувати її, перш ніж астронавти вирушать у наступний політ. Якщо п’ятитижнева демонстрація з тестовими манекенами вдасться, астронавти зможуть облетіти Місяць у 2024 році та приземлитися на ньому у 2025. Востаннє люди були на Місяці 50 років тому.
На світанку керівниця запуску Чарлі Блекуелл-Томпсон і її команда завантажували майже 1 мільйон галонів палива в ракету Space Launch System, коли у нижній частині двигуна стався витік.
Наземні диспетчери намагалися заткнути його так само, як і попередній: зупиняючи та відновлюючи потік надхолодного рідкого водню, сподіваючись закрити щілину навколо лінії подачі. Вони спробували це зробити двічі, а також пустили гелій через лінію. Але витік тривав.
Блеквелл-Томпсон нарешті зупинила зворотний відлік, після трьох-чотирьох годин марних зусиль.
Під час спроби запуску в понеділок водневе паливо витекло з інших частин ракети. Минулого тижня техніки підтягнули замки, але Блеквелл-Томпсон попередила, що герметичність можна буде перевірити лише на суботній заправці.
Молекули водню надзвичайно малі — найменші з існуючих — і навіть найменша щілина чи тріщина може створити для них вихід. Космічні човники НАСА, які зараз вийшли з експлуатації, страждали від витоку водню. Нова ракета використовує той самий тип головних двигунів.
Ще більшою проблемою стало те, що в понеділок датчик вказав, що один із чотирьох двигунів ракети був надто теплим, але пізніше інженери підтвердили, що він справді був достатньо холодним. Команда запуску планувала цього разу проігнорувати несправний датчик і покластися на інші прилади, щоб переконатися, що кожен головний двигун належним чином охолоджений.
Керівники місії взяли на себе додатковий ризик через проблему з двигуном, а також тріщину в ізоляційній піні ракети. Але вони визнали, що інші проблеми, як-от витік палива, можуть спричинити ще одну затримку.
Це не завадило тисячам людей прибути на узбережжя, щоб побачити зліт ракети Space Launch System. Місцева влада очікувала масового скупчення людей через довгі святкові вихідні в День праці.
Тестовий політ вартістю 4,1 мільярда доларів є першим кроком у програмі НАСА “Артеміда” із дослідження Місяця, названій на честь сестри-близнюка Аполлона в грецькій міфології.
Дванадцять астронавтів вийшли на Місяць під час польоту НАСА "Аполлон", останній раз у 1972 році.
“Артеміда”, програма, яка відстає на роки і бюджет якої перевищив план, має на меті встановити постійну присутність людини на Місяці, щоб екіпажі проводили там тижні. Його вважають полігоном для підготовки до відправлення на Марс.
- Голос Америки
Ціни на продовольство знижуються, на тлі пожвавлення вивозу українського зерна. Експорт пшениці з РФ уповільнився
Ціни на зернові, рослинну олію, молочні вироби, м'ясо та цукор знижуються вже п'ятий міяць поспіль. Попри зниження, ціни на продовольство в серпні були майже на 8% вище, ніж рік тому. Такими оцінками поділилась Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Серед факторів, які сприяли зниженню цін, в організації назвали покращення прогнозів виробництва продуктів харчування в Північній Америці та Росії і відзначили "основоположну угоду", яка дозволила поновити експорт з Чорноморських портів України.
Розблокування портів дозволило пришвидшити відвантаження українського зерна. Все ж, експорт українського зерна минулого місяця становив трохи більше, ніж чверть обсягів до війни, але уряд планує збільшити поставки, пишуть ЗМІ.
Спільний координаційний центр повідомив у п'ятницю, що він дозволив рух восьми суден з портів України, які перевозять 196 285 метричних тонн зерна та інших продуктів харчування в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Судна відправляються в суботу до Єгипту, Греції, Індії, Італії, Нідерландів, Іспанії та Туреччини.
Крім того, два судна, які мають відправитися в п'ятницю, замість цього відправляться в найближчі дні, повідомили в СКК. Вони доставлять зерно та інші продукти харчування до Туреччини та Китаю.
В СКК заявили, що збираються завершити інспекцію дев'яти суден у суботу – шість на кораблях, що прибувають, і три на кораблях, що виходять.
Станом на 2 вересня СКК повідомив, що "загальна вага зерна та іншого продовольства, експортованих з трьох українських портів, становить 1 766 531 метричну тонну. Наразі здійснено 160 рейсів (86 на вхід і 74 на вихід)".
В Росії, експорт пшениці впав на 22% в липні-серпні, порівняно до такого ж періоду минулого року, попри рекордний врожай повідомляє Bloomberg з посиланням дані поставок Logistic OS.
Видання повідомло, що з початку нового сезону врожаю, Росія більше не обмежує експорт пшениці квотами. Однак, в Кремлі звинувачують західні санкції в обмеженні експорту.
США неодноразово відкидали звинувачення Кремля. "Санкції Америки, дозвольте мені повторити, не поширюються на експорт продуктів харчування та добрив і крапка", - сказала посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час візиту до Африки минулого місяця.
- Голос Америки
Ердоган хоче бути посердником у протистоянні навколо української ЗАЕС
Президент Туреччини пропонує виступити посередником у протистоянні на українській Запорізькій атомній електростанції, яку зараз контролюють російські війська, повідомляють інформаційні агентства.
Під час телефонної розмови у суботу, 3 вересня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна може стати посередником щодо Запорізької АЕС в Україні, повідомляють інформаційні агентства з посиланням на прес-службу турецького президента.
«Президент Ердоган заявив, що Туреччина може зіграти роль посередника в Запорізькій АЕС, як це було в зерновій угоді», - йдеться в повідомленні офісу турецького президента.
Туреччина разом з ООН протягом двох місяців працювали над укладанням угоди щодо зерна на тлі глобальної стурбованості продовольчою кризою. Туреччина, де було підписано угоду про розблокування українських портів, відіграє важливу роль у моніторингу та забезпеченні безпеки експорту українського зерна.
Згідно з повідомленнями, лідери двох країн також обговорили розвиток експорту українського зерна та висловили рішучість продовжувати будівництво атомної станції «Аккую» в Туреччині згідно з попередніми планами.
Ердоган і Путін домовилися детально обговорити ці питання під час зустрічі в Самарканді (Узбекистан) на саміті 15-16 вересня.
Під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським минулого місяця президент Ердоган заявив, що його країна занепокоєна можливістю ядерної катастрофи на ЗАЕС.
"Ми стурбовані. Ми не хочемо ще одного Чорнобиля", - сказав Ердоган.
Цього тижня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали станцію в Запоріжжі та висловили занепокоєння щодо «фізичної цілісності» установки.
Туреччина підтримує дружні зв'язки як з Росією, так і з Україною. Анкара постачає Києву безпілотники та відмовляється приєднатися до санкцій Заходу проти Москви, запроваджені через її неспровоковану війну в Україні.
У повідомленні використано інформацію агентств Agence France-Presse та Reuters.
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