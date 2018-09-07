Чому США і Європа стурбовані долею сирійського регіону Ідліб?

Керівники Туреччини, Росії та Ірану на переговорах у Тегерані намагаються узгодити позиції щодо регіону Ідліб у Сирії, що залишається останнім великим осередком опонентів сирійського режиму Башара Ассада.

Президент США Дональд Трамп сказав цього тижня, що світ спостерігає за діями сирійського уряду, підтримуваного Росією та Іраном.

Трамп застеріг, що США були би “дуже розлючені”, якби наслідком очікуваного великого урядового наступу в Ідлібі стала масова різанина.

Американський посланець у справах Сирії Джим Джеффрі раніше заявив про ознаки приготувань застосування хімічної зброї урядовими силами.

Джеффрі не подав подробиць, але посланець ООН Стаффан де Містура минулого тижня сказав, що і урядові війська, і повстанці здатні використовувати у якості зброї хлор.

Населення провінції становить близько 2,9 мільйона і там накопичилися біженці з інших регіонів Сирії та різні озброєні антиурядові сили, включно з групами, які підтримує Туреччина.

Росія та Іран наголошують, що в Ідлібі також присутні прихильники Алькаїди та інших ісламістських угруповань і заявляють, що війна Ассада проти тих сил є частиною міжнародної боротьби з тероризмом.

Уряд у Дамаску та його союзники у Москві й Тегерані сподіваються, що коли сирійські урядові сили візьмуть під контроль Ідліб, то це означатиме фактичне завершення війни і перемогу Ассада.

У США та у Європі побоюються, що результатом наступу сирійської армії будуть масові жертви серед цивільного населення і велика хвиля біженців до сусідньої Туреччини, які проситимуть притулку у Європі та в Америці.

Початок переговорів у Тегерані у п’ятницю був позначений тим, що російський президент Путін виступив проти закликів турецького президента Ердогана оголосити перемир’я в Ідлібі.

Іран також наголошує на тому, що уряд у Дамаску повинен повернути контроль над усією територією Сирії.

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