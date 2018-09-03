Як Європі вирішити проблему біженців та мігрантів?

Агентство ООН з питань біженців повідомило, що попри зменшення загальної кількості шукачів притулку, які дістаються Європи, загроза смерті для біженців та мігрантів у дорозі цього року зросла.

У новому звіті сказано, що впродовж минулих місяців 2018 року вже загинули, або зникли безвісті понад 1600 осіб.

Оскільки кількість людей, які дістаються європейських берегів, зменшується, то більше не постає питання, чи може Європа дати раду такій кількості, а постає питання, чи має Європа достатньо людяності, щоб урятувати життя

​Середземне море названо найбільшою загрозою життю тих, хто намагається дістатися до Європи із неблагополучних країн Африки та Азії.

Дані з’явилися на тлі гострих політичних суперечок у країнах Європейського Союзу довкола того, що робити із сотнями тисяч людей, які шукають безпеки і кращого життя у Європі.

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Останнім прикладом проблеми стали демонстрації минулого тижня у німецькому місті Хемніц, які спалахнули після повідомлень, що поліція затримала двох прибулих із Сирії та Іраку, підозрюваних у причетності до вбивства місцевого мешканця.

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Традиційні політичні партії у Європі опинилися під шквалом критики тих, хто називає мігрантів та біженців джерелом злочинності та інших суспільних негараздів.

Однією з причин зростання смертності біженців у Середземному морі називають намагання Європи перекрити, або ускладнити шукачам притулку шляхи на північ.

Головні цифри звіту:

Найсмертельнішим став маршрут з Лівії: цього року сталося вже 10 інцидентів, у кожному з яких загинули 50 або більше людей.

Понад понад 300 осіб за цей рік вже втратили життя на шляху з Північної Африки до Іспанії. 2017 року на цьому маршруті зареєстрували 200 смертей.

Понад 78 біженців та мігрантів загинули на суходолі у Європі, або на кордонах Європи. Минулого року за цей період загинули 45 осіб.

Політичні наслідки

Агентство ООН з питань біженців стверджує, що Європа зобов’язана дати притулок біженцям, яких не надто багато.

“Оскільки кількість людей, які дістаються європейських берегів, зменшується, то більше не постає питання, чи може Європа дати раду такій кількості, а постає питання, чи має Європа достатньо людяності, щоб урятувати життя”, - сказав з нагоди оприлюднення звіту директор агенства у Європі Паскаль Моро.

Точно підрахувати скільки шукачів притулку прибуло до Європи майже неможливо, але за даними статистичної агенції Eurostat рекордними були 2015 і 2016 роки.

У кожен з тих років прохання про притулок у країнах ЄС подали близько 1,3 мільйона людей.

У 2017 таких прохань зареєстровано 650 тисяч і попередні оцінки дають підстави вважати, що у 2018 це число може бути меншим на принаймні 40%.

Але попри зменшення загальної кількості біженців Європу лихоманить від політичних наслідків кризи з мігрантами зокрема тому, що велика кількість шукачів притулку зосереджується в окремих регіонах, насамперед у країнах прибуття:Італії, Греції та Іспанії, а також у деяких країнах ЄС, де мігранти знайшли найсприятливіші умови: у Німеччині, Швеції та інших.

Німецький уряд Анґели Меркель зазнав політичних втрат на минулих виборах через рішення 2015 року прийняти майже мільйон біженців.

На виборах 2017 року антиіммігрантська партія “Альтернатива для Німеччини” вперше пройшла до парламенту, здобувши 92 місця у Бундестазі з 709.

В результаті небувалого успіху антиіммігрантських партій в Італії на виборах цього року до влади у Римі прийшли сили, які критично дивляться на засадничі принципи Європейського Союзу.

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Однією з причин голосування багатьох британців за вихід з ЄС на референдумі 2016 року було бажання зменшити кількість іммігрантів.

Що робити?

У той час як популісти стверджують, що проблеми міграції у Європі та деінде у світі можуть бути вирішені дуже просто - закриттям кордонів та депортаціями біженців, опоненти зауважують, що такі кроки стануть обмеженням прав насамперед самих європейців, а масові депортації були б не реалістичними і незаконними.

У підбірці думок з цього приводу, зібраних аналітичним центром Carnegy Europe, переважає твердження, що проблема міграції для Європи є довготерміновою і простих та швидких одноразових рішень для неї не існує.

Серед пропозицій - зосередження ресурсів ЄС на тому, щоб, закриваючи шляхи нелегальної міграції, створити ефективні механізми швидкого опрацювання заяв прохачів притулку та розселення й інтеграції мігрантів у суспільствах.

При цьому Європа повинна працювати з тими країнами, звідки втікають люди, щоб допомагати вирішувати джерела проблем і причини міграцій.

Згідно з пропозиціями фінанси можуть бути переспрямовані з допомоги біженцям у Європі на допомогу людям повернутися та облаштувати на батьківщині.

Але фахівці також наголошують, що глобальна міграція як і міжнародні торгівля, завжди були невід'ємними явищами людської історії, і, попри можливі негативні наслідки масової та нелегальної міграції, багато країн отримують користь від притоку людських ресурсів.

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