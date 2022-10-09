ЄС засуджує незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції

Європейський Союз засудив і назвав незаконним та юридично недійсним указ президента Росії Володимира Путіна про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції та створення федерального підприємства "Запорізька атомна електростанція". Відповідну заяву зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Європейський Союз рішучу засуджує указ президента Росії Путіна про незаконне захоплення ЗАЕС і створення державного підприємства з цього питання

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель назвав захоплення атомної електростанції "незаконним і юридично недійсним" та заявив, що "терміново необхідною в інтересах всієї Європи" є "постійна присутність МАГАТЕ на об'єкті і його безперешкодний доступ до станції".

Також, за словами Борреля "Європейський Союз рішуче засуджує указ президента Росії Путіна про незаконне захоплення ЗАЕС і створення державного підприємства з цього питання".

Нагадаємо, що вчора генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Ґроссі заявив, що вночі в результаті обстрілу було пошкоджено останнє зовнішнє джерело електроенергії на українській Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Як повідомив голова агентства ООН з ядерної енергетики, станція тепер покладається на аварійні дизель-генератори для отримання електроенергії, необхідної для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки.

Ґроссі не назвав винних, але сказав, що відновлення обстрілу атомної електростанції є "надзвичайно безвідповідальним".

"Відновлення обстрілу, що вражає єдине джерело зовнішнього живлення станції, є надзвичайно безвідповідальним. Запорізьку атомну електростанцію потрібно захистити", – заявив гендиректор Ґроссі.

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