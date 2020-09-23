Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

Про це Ілон Маск заявив на щорічних зборах акціонерів компанії у місті Фремонт, штат Каліфорнія.

Маск оголосив, що автомобіль Tesla вартістю $ 25 000, який поки що немає назви, знаходиться в стадії розробки. Це є можливим завдяки економії витрат на виробництві акумуляторів.

Саме дешевші акумулятори, за словами Ілона Маска, зможуть зробити Теслу більш доступною. Тож компанія презентувала нову технологію виробництва акумуляторів.

"Сьогоднішні батареї не можуть давати достатньо енергії. Вони просто замалі", - сказав Маск. Щоб електромобілі продовжили своє зростання у порівнянні зі своїми колегами на газовому паливі, вони мають дешевшати, додав він. Ось тут і з’являється план Тесли зменшити вдвічі вартість виробництва кожної кіловат-години з безперервними циліндричними елементами.”, - розповів Ілон Маск.

Нова архітектура акумуляторів може призвести до виробництва у п'ять разів більше енергії, сказав бізнесмен, і водночас вона дозволить зменшити витрати.

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