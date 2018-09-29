Ілон Маск піде з компанії Tesla - ЗМІ

Виконавчий директор високотехнологічних компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, за інформацією ЗМІ, досяг порозуміння з Комісією США з цінних паперів та бірж, яка напередодні подала судовий позову проти нього, звинувативши Маска в оприлюдненні низки "неправдивих та облудних" повідомлень про можливість викупу акцій компанії.

Повідомляється, що відповідно до угоди, яку ще має погодити суд, Маск залишить посаду виконавчого директора у компаніях щонайменше на термін у три роки і сплатить штрав у розмірі 20 мільйонів доларів.

У скарзі поданій до федерального суду Комісія заявила, що ""Маск знав, або ж вияв недбалість, якщо не знав", що вводить інвесторів в оману, коли 7-го серпня поінформував понад 20 мільйонів користувачів Twitter, які стежать за його обліковим записом, що він може розпочати скуповувати акції компанії Tesla у їх власників за ціною 420 доларів за акцію, і що він вже має доступ до необхідних коштів.

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