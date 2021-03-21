Ілон Маск заперечив повідомлення, що електромобілі "Тесла" можуть використовуватись для шпигунства

Ілон Маск заперечує заяви китайського уряду, що автомобілі "Тесла" могли використовуватись з метою шпигунства у Китаї.

Раніше цього тижня стало відомо, що уряд Китаю оголосив певні обмеження на товари компанії “Тесла”. Американське видання The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що рішення Пекіна пов'язане зі стурбованістю, що, мовляв, відеокамери та сенсорні датчики на “теслах” можуть потенційно використовуватись для збору інформації, загрожуючи національній безпеці Китаю.

У відповідь засновник компанії “Тесла” Ілон Маск, виступаючи на віртуальному “Форумі із розвитку Китаю” відкинув участь своєї компанії у шпигунстві, додавши, що це призвело б до закриття компанії.



“Якщо “Тесла” використовуватиме машини для розвідувальної діяльності у Китаї чи будь-якій іншій країні, ми закриємось. Ми маємо велику мотивацію бути конфіденційними”, - цитує слова Маска китайське видання The South China Morning Post. Мільярдер додав, що участь у шпигунстві не дає йому жодної вигоди.

За даними The Wall Street Journal, уряд Китаю рекомендує водіям певних установ припинити їздити на роботу на електромобілях “Тесла”, ці електромобілі також заборонили паркувати біля житлових будинків для персоналу, який працює в певних державних установах.

Дивіться також: Як плани Ілона Маска підкорити Марс змінили життя техаського містечка