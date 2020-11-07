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Ілон Маск випустив власний бренд алкоголю "Тесла Текіла"

Ілон Маск

Корпорація Tesla Inc. випустила власний бренд алкоголю "Тесла текіла".

Пляшка Tesla Tequila на вебсайті виробника
Пляшка Tesla Tequila на вебсайті виробника

Оголошення про продаж свого алкоголю розмістили на сайті виробника електромобілів Tesla у четвер. Через кілька годин сайт припинив приймати замовлення, товар був розпроданий.

Пляшка Tesla Tequila, яку оцінюють у 250 доларів, має оригінальну форму, що нагадує блискавку.

Засновник компанії Tesla Ілон Маск озвучив ідею випустити «Теслакілу» 1 квітня 2018 року у Твітері, тоді його повідомлення сприйняли як жарт.

У жовтні 2018 року Ілон Маск навіть запропонував приблизний дизайн свого майбутнього алкоголю.

Нову текілу на замовлення Тесли виробила відома мексиканська компанія з головним офісом у Каліфорнії Nosotros Tequila.

На вебсайті автовиробника йдеться, що у США текілу продають лише в кількох штатах, серед них - Нью-Йорк, Каліфорнія, штат Вашингтон. В одні руки дозволено було купувати не більше двох пляшок.

Раніше цього року компанія Тесла випустила у продаж власний бренд коротеньких сатинових червоних шортів за ціною у майже 70 доларів. Тоді також товар розпродали за лічені години.

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