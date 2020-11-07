Ілон Маск випустив власний бренд алкоголю "Тесла Текіла"

Корпорація Tesla Inc. випустила власний бренд алкоголю "Тесла текіла".
Оголошення про продаж свого алкоголю розмістили на сайті виробника електромобілів Tesla у четвер. Через кілька годин сайт припинив приймати замовлення, товар був розпроданий.
Пляшка Tesla Tequila, яку оцінюють у 250 доларів, має оригінальну форму, що нагадує блискавку.
Засновник компанії Tesla Ілон Маск озвучив ідею випустити «Теслакілу» 1 квітня 2018 року у Твітері, тоді його повідомлення сприйняли як жарт.
У жовтні 2018 року Ілон Маск навіть запропонував приблизний дизайн свого майбутнього алкоголю.
Нову текілу на замовлення Тесли виробила відома мексиканська компанія з головним офісом у Каліфорнії Nosotros Tequila.
На вебсайті автовиробника йдеться, що у США текілу продають лише в кількох штатах, серед них - Нью-Йорк, Каліфорнія, штат Вашингтон. В одні руки дозволено було купувати не більше двох пляшок.
Раніше цього року компанія Тесла випустила у продаж власний бренд коротеньких сатинових червоних шортів за ціною у майже 70 доларів. Тоді також товар розпродали за лічені години.
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