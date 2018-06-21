Після зміни щодо імміграційної практики, Конгрес голосуватиме в справі двох додаткових законопроектів

Наступного дня після того, як президент Дональд Трамп скасував політику про відокремлення від батьків дітей іммігрантів на американсько-мексиканському кордоні, Палата представників готова голосувати в четвер у справі двох імміграційних законопроектів, а також інших питань, що викликали конфлікт у двох провідних політичних партіях країни.

Результати голосувань у цих справах непевні. Один законопроект віддзеркалює більш консервативну настанову, тоді як інший становить компроміс між консервативною частиною Республіканської партії та її більш поміркованим крилом.

Компромісний законопроект включає положення, яке вимагає, щоб батьки і діти були затримані разом після того, якщо вони незаконно пересікають кордон. Він також передбачає асигнування 25 мільярдів доларів на обіцяну Трампом стіну на кордоні, зміну існуючої лотереї на систему, яка даватиме перевагу тим, хто на це заслуговує, а також шлях до громадянства для молодих іммігрантів без документів, що прибули до Сполучених Штатів як неповнолітні.

Республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу. Лідери партії, включно з президентом Трампом і спікером Палати представників Полом Раєном, цього тижня розмовляли із законодавцями, щоб заручитися їх підтримкою для прийняття законопроекту.

«Ми можемо підтримати наші імміграційні закони й без того, що відокремлювати членів родин», сказав Раєн перед тим, як Трамп повідомив, що підпише виконавче розпорядження про закінчення цієї практики.

Президент пішов на поступки після критики з боку як республіканських, так і демократичних офіційних осіб, які характеризували відокремлення дітей від батьків як негуманне.

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