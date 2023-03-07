«Це відео неможливо розвидіти». Західна преса про кадри з імовірним розстрілом українського полоненого

Західна преса вражена кадрами, на яких, імовірно, зафіксовано розстріл українського бранця. Десятки західних видань описують, чи демонструють у скороченому вигляді, саме відео і повідомляють, що українські офіційні особи заявили, що розпочали розслідування за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів у зв’язку з оприлюдненим цього відео.

Деякі медіа називають ім'я загиблого, зокрема цитують Сухопутні війська ЗСУ, які повідомили, що, за попередніми даними, загиблим на відео є боєць 30-ї окремої механізованої бригади, інші вказують на те, що в Києві немає остаточної впевненості щодо його особи.

Телеканал CNN показав частину запису, на якому видно втомленого і трохи згорбленого чоловіка середнього віку з цигаркою у військовій формі, який каже: «Слава Україні!». Після цього ведуча сказала, що CNN навмисно затемнив екран, залишивши тільки звуки автоматної черги і крики – лайку російською мовою, а в кінці – показав вже бездиханне тіло цього чоловіка, але також нерізко. «Це відео неможливо розвидіти», – сказала ведуча CNN.

Журналісти газети New York Times наголошують, що вони не могли підтвердити походження відео, а також час і місце його зйомки. Але вони кажуть, що відео мало широкий резонанс в Україні і на нього відреагував президент України Володимир Зеленський.

«10-секундний ролик облетів соціальні мережі в понеділок і був поширений українськими медіа, що швидко викликало обурення з боку офіційних осіб у Києві, які заявили, що це останній доказ воєнних злочинів Росії», – мовиться у публікації.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв «знайти вбивць», а Генпрокуратура країни повідомила про відкриття розслідування за фактом відео «жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройного чоловіка».

У Генштабі Збройних Сил України назвали «розстріл беззбройного полоненого цинічним та нахабним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права та звичаями війни». Українське командування заявило, що «російські окупанти вкотре показали, що їхньою головною метою в Україні є жорстоке винищення українців».

Сотні українців у соцмережах постять у відповідь на слова загиблого: «Героям слава!» та захоплюються його сміливістю, пише BBC.

Росія публічно не коментувала інцидент і заперечує звинувачення у воєнних злочинах.

Київ та його західні союзники звинуватили російські війська у скоєнні масових воєнних злочинів після того, як президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

У п’ятницю під час неоголошеної поїздки в Україну, як повідомляв Голос Америки, Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підтвердив «рішучість Вашингтона притягнути Росію до відповідальності за злочини»

У середу Гарланд засвідчив судовому комітету Сенату, що, на його думку, російський уряд скоює злочини проти людяності, і заявив, що Міністерство юстиції підтримує зусилля Гааги щодо розслідування та судового переслідування цих злочинів.

Як повідомляв Голос Америки, у січні на слуханнях у Сенаті США заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що вона сподівається, що міжнародний трибунал чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий «до літа».

За даними українського Генерального прокурора на середину лютого, правоохоронці розслідують понад 67 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.