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«Це відео неможливо розвидіти». Західна преса про кадри з імовірним розстрілом українського полоненого
Західна преса вражена кадрами, на яких, імовірно, зафіксовано розстріл українського бранця. Десятки західних видань описують, чи демонструють у скороченому вигляді, саме відео і повідомляють, що українські офіційні особи заявили, що розпочали розслідування за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів у зв’язку з оприлюдненим цього відео.
Деякі медіа називають ім'я загиблого, зокрема цитують Сухопутні війська ЗСУ, які повідомили, що, за попередніми даними, загиблим на відео є боєць 30-ї окремої механізованої бригади, інші вказують на те, що в Києві немає остаточної впевненості щодо його особи.
Телеканал CNN показав частину запису, на якому видно втомленого і трохи згорбленого чоловіка середнього віку з цигаркою у військовій формі, який каже: «Слава Україні!». Після цього ведуча сказала, що CNN навмисно затемнив екран, залишивши тільки звуки автоматної черги і крики – лайку російською мовою, а в кінці – показав вже бездиханне тіло цього чоловіка, але також нерізко. «Це відео неможливо розвидіти», – сказала ведуча CNN.
Журналісти газети New York Times наголошують, що вони не могли підтвердити походження відео, а також час і місце його зйомки. Але вони кажуть, що відео мало широкий резонанс в Україні і на нього відреагував президент України Володимир Зеленський.
«10-секундний ролик облетів соціальні мережі в понеділок і був поширений українськими медіа, що швидко викликало обурення з боку офіційних осіб у Києві, які заявили, що це останній доказ воєнних злочинів Росії», – мовиться у публікації.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв «знайти вбивць», а Генпрокуратура країни повідомила про відкриття розслідування за фактом відео «жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройного чоловіка».
У Генштабі Збройних Сил України назвали «розстріл беззбройного полоненого цинічним та нахабним нехтуванням нормами міжнародного гуманітарного права та звичаями війни». Українське командування заявило, що «російські окупанти вкотре показали, що їхньою головною метою в Україні є жорстоке винищення українців».
Сотні українців у соцмережах постять у відповідь на слова загиблого: «Героям слава!» та захоплюються його сміливістю, пише BBC.
Росія публічно не коментувала інцидент і заперечує звинувачення у воєнних злочинах.
Київ та його західні союзники звинуватили російські війська у скоєнні масових воєнних злочинів після того, як президент Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
У п’ятницю під час неоголошеної поїздки в Україну, як повідомляв Голос Америки, Генеральний прокурор США Меррік Гарланд підтвердив «рішучість Вашингтона притягнути Росію до відповідальності за злочини»
У середу Гарланд засвідчив судовому комітету Сенату, що, на його думку, російський уряд скоює злочини проти людяності, і заявив, що Міністерство юстиції підтримує зусилля Гааги щодо розслідування та судового переслідування цих злочинів.
Як повідомляв Голос Америки, у січні на слуханнях у Сенаті США заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що вона сподівається, що міжнародний трибунал чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий «до літа».
За даними українського Генерального прокурора на середину лютого, правоохоронці розслідують понад 67 тисяч воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.
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Білий дім просить «не забігати наперед» з висновками про підрив газогону Nord Stream
Білий дім закликав «не забігати наперед» з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream минулого року на тлі публікації газети New York Times, яка стверджує, посилаючись на «нові розвіддані», що за вибухами, які пошкодили газогін, що сполучав Росію з ринками у Європі, стоїть проукраїнська група.
На брифінгу в Білому домі у вівторок, 7 березня, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що «зараз тривають три розслідування», які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.
«Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути», – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста «Голосу Америки» про те, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити тертя в НАТО.
У вівторок газета New York Times повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила «проукраїнська група».
Як повідомила газета, представники США заявили NYT, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції. Також вони не стверджують, що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.
Наприкінці вересня минулого року, як повідомляв «Голос Америки», компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила, що три морські нитки системи газопроводу «Північний потік-1» зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень. Ці трубопроводи є багатомільярдними інфраструктурними проектами, призначеними для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.
Через два дні у спільній заяві держав-членів, альянс НАТО назвав пошкодження газопроводів Nord Stream результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій».
В українському Міненергетики припустили, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord Stream. Однак у Кремлі подібні звинувачення називали «безглуздими та абсурдними».
Місяць тому Білий дім заперечив інформацію у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Сполучені Штати стоять за вибухами газопроводів Nord Stream, назвавши це «відвертою, неправдивою і цілковитою вигадкою».
Також причетність США до вибухів заперечили представники ЦРУ та Державного департаменту.
Швеція та Данія, у чиїх виключних економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може відповідати за вибухи.
Експерти вважають, що лише жменька країн має технічні можливості провести такі підводні вибухи. Даючи свідчення на засіданні Ради безпеки ООН наприкінці лютого, професор економіки Колумбійського Університету Джеффрі Сакс сказав, що Україна до списку цих держав не належить.
«Лише кілька суб’єктів державного рівня мають як технічні можливості, так і доступ до Балтійського моря, щоб здійснити цю акцію, включаючи Сполучені Штати, Росію, Сполучене Королівство, Польщу, Норвегію, Німеччину, Данію та Швецію», – сказав Сакс. «Україні бракує необхідних технологій, а також виходу до Балтійського моря».
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, чого Захід вчиться на прикладі української війни
Політична воля та рішучість країн партнерів може змінити ситуацію на полі бою в Україні, - заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес і висловив гордість тим, що Велика Британія була однією з країн, які сприяли переламу на полі бою в Україні.
"Приклад України показав, що якщо ми готові й сповнені рішучості, коли ми йдемо на політичні ризики, і якщо ми справді віримо в наші цінності, ми справді можемо вплинути на ситуацію. І ми вплинули на ситуацію в Україні, я дуже пишаюсь цим", - зазначив глава британського Міноборони під час конференції з оборони та безпеки 6 березня.
Поки деякі лідери країн Заходу уникають уточнення, яким вони бачать закінчення війни в Україні, Бен Воллес наголосив: "Ми з Україною до кінця. І цей кінець, як я сподіваюсь, це вихід росіян з України, й примушення Росії до якоїсь переговорної позиції, де Україна буде - в позиції сильного і зможе вирішити, яким вона хоче бачити своє майбутнє".
За його словами, у довготривалій перспективі "Росія вже програла", принаймні тим, що російський президент Володимир Путін втратив будь-який вплив у світі через цю війну. При цьому, як вважає Воллес, в цій війні будуть опосередковані переможці. "Китай тут виграє", аналізує урядовець. Він нагадав, що Росія вже продає енергоресурси Китаю зі знижкою у 25%, "тому що не може знайти інших покупців. І через це Росія стає залежною від Китаю, і це те, чого вони дуже хотіли запобігти".
Міністр оборони також заявив, що війна в Україні показала, що військове обладнання в самій Великій Британії "відчайдушно потребує заміни" та модернізації, і ці оновлення, за його словами, потрібно зробити значно швидше, ніж раніше планувалося.
"Ми повинні інвестувати в майбутнє і засвоювати уроки з того, що ми спостерігаємо на полі бою", - зазначив Воллес. Він вважає за необхідне для уряду ухвалити оборонний бюджет на 10 років, щоб забезпечити довгострокову стабільність у питані військових інвестицій.
Досвід України показує необхідність інвестувати в засоби радіоелектронної боротьби та в захист неба, зазначив міністр.
"Що нам показав досвід України, якщо в тебе немає можливостей радіоелектронної боротьби, ти стаєш дуже вразливим і використовуєш дуже дороге обладнання на хибні мішені і в неправильних місцях, - сказав міністр оборони Воллес, додавши, наскільки важливим є виявлення ворожих безпілотних апаратів. - Порівняно дешеві дрони можуть перетворити дуже дорогий танк у згорілу пічку".
Викликом військових у майбутньому він назвав використання штучного інтелекту у воєнних цілях: "Як показує досвід України, тепер кожна людина з мобільним телефоном – це той, хто збирає дані розвідки. І питання, як використати цю інформацію. І це виклик зараз".
"Штучний інтелект може бути корисним у війську, щоб відправляти безпілотники на пошук мішені, щоб він сам знайшов свою ціль, чи то атакувати, чи для збору інформації", - проаналізував глава британського оборонного відомства.
Українських солдатів Бен Воллес назвав дуже дисциплінованими на тренуваннях у Британії: "Вони навіть не вмикають своїх мобільних телефонів".
Як повідомляв Голос Америки, раніше у лютому Бен Воллес заявляв, що війна в Україні, на його думку, триватиме ще принаймні рік.
"Росія показує повну зневагу не лише до життів людей в Україні, але і до власних військових, - заявив він. - Зараз, через 12 місяців [з початку повномасштабного вторгнення] 188 000 російських солдатів загинули, чи зазнали поранень в результаті цього катастрофічного прорахунку та агресії президента Путіна. Коли хтось перетинає межу і вважає, що так можна ставитись до власних людей і фактично перетворює власне військо на м'ясорубку, не думаю, що він зупиниться".
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Навіщо українці боронять Бахмут? Західні аналітики про українську стратегію
Битва за майже оточене російськими військами та групою «Вагнер» місто Бахмут привертає увагу західних видань та аналітиків запеклістю українського спротиву. Після кількамісячної оборони міста президент України Володимир Зеленський у лютому сказав, що Україні "важливо захистити Бахмут, але не за всяку ціну, щоб усі загинули".
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Але напередодні під час чергового засідання Ставки Зеленського головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський "висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті".
Для чого ж тоді українці тримають Бахмут, а ще посилають туди підкріплення, як повідомила преса, посилаючись на заяву Зеленського після його зустрічі з Залужним та Сирським?
Це місто на сході України не є стратегічним настільки, щоб воно могло змінити подальший хід війни, зауважують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Крім того, навіть взявши його, російські війська не зможуть просуватися далі – настільки вони виснажені.
«Взяття Бахмута є необхідною, але недостатньою умовою для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його, якщо не раніше», – вважають аналітики вашингтонського інституту.
Позбавити «Вагнера» ударних військ
Експерти ISW вважають, що боротьба України за Бахмут «стала стратегічно важливою через поточний склад російських сил», який там склався. На думку аналітиків, українські військові можуть мати на меті знищити групу «Вагнера», яка втрачає там найбільш навчених солдатів і навряд чи зможе отримати підкріплення.
«Бахмутська битва може, по суті, сильно деградувати найкращі сили групи Вагнера, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ», – вважають фахівці.
«Хоча резерви російських в’язнів, придатних для бойових дій, не безмежні, постійне знищення десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть доступні для більш важливих боїв», – вважають в ISW.
Експерти додають, що заяви українських офіційних осіб щодо Бахмуту, ймовірно, частково мають на меті відповісти на заяви деяких американців щодо вартості подальшої оборони міста.
Міністр оборони США Ллойд Остін 6 березня заявив, що не розглядатиме відхід України з Бахмута як «значну стратегічну невдачу», можливо, натякаючи, що він виступає за таке відведення.
Втрати росіян у Бахмуті 7 до 1 росіян до одного українця – військовий експерт
В ефірі CNN колишній майор американської армії Майк Лайонс пояснив, що з військової точки зору оборона майже оточеного з усіх боків Бахмута мала сенс для того, щоб зменшити наступальний потенціал росіян.
«Я думаю, що суть полягає в тому, що обидві сторони використовують цю боротьбу, щоб придушити іншу сторону, і в цьому плані Україна виграє. У них приблизно сім росіян до одного українця», – коментує військовий експерт.
Проте він додає, що в результаті українські війська, найімовірніше, покинуть місто – за його підрахунками, у найближчі два дні. Майор Лайонс додає, що на його думку, російське командування свідомо кидає «вагнерівців» на штурм Бахмута, зберігаючи регулярні війська для майбутніх завдань.
«Здається, вони не можуть зібрати достатньо російських військ, які холтіли там воювати. Це самогубна місія – фронтові атаки тут на місцях окопної війни з усіма різними перешкодами. Російські солдати розумні – вони визнають, що не будуть цього робити, бо вони не витримають цих битв», – каже експерт.
Марк Гертлінг, генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі в ефірі CNN заявив: «Минуло більше семи місяців, відколи це місто було в облозі росіян, і щотижня ми чули, як різні росіяни говорять, що вони збираються його оточити, але українці продовжують воювати».
Гертлінг додав, що українці продовжують успішно обороняти місто, водночас «це ніколи не буде стратегічною або оперативною перемогою жодної зі сторін». «Це буде психологічна перемога, і це вже є перемога для України, українських військ, тому що вони так довго утримували його», а російські втрати настільки високі, додав генерал у відставці.
Аналітики ISW вважають, що така ситуація змусила російське Міністерство оборони залучити до бою частину своїх елітних повітряно-десантних військ. Але і їхніх сил не вистачає, щоб взяти місто, тож невдовзі російська армія буде змушена вибирати між тим, щоб відмовитися наступу, або кинути нові війська, де вони будуть розбиті українськими військами, що обороняються у вигідних для них міських умовах.
Генсек ООН їде в Україну "продовжувати" зернову угоду
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 7 березня відвідає Україну з наміром обговорити перспективи продовження Чорноморської зернової угоди, термін якої спливає 18 березня.
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"Генеральний секретар прибув до Польщі, на шляху в Україну", - повідомив у вівторок речник ООН Стефан Дюжаррік, додавши, що Гутерріш у розмові із президентом України Володимиром Зеленським обговорить зернову угоду "в усіх її аспектах та інших відповідних питаннях". Це вже третій візит Гутерріша в Україну за останній рік.
В ході цього візиту генсека ООН супроводжують його заступник з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс та Ребека Гріспан, генеральна секретарка Конференції ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), яка, за повідомленням видання Reuters, працює над сприянням експорту продовольства та добрив з Росії.
Нині агенція Reuters із посиланням на джерело в українському уряді повідомила, що Україна почала двосторонні онлайн-переговори щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з міжнародними партнерами, але не з Росією. "Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело Reuters на умовах анонімності.
5 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара "наполегливо працює над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням чорноморської зернової угоди".
На зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди.
За даними ООН, початкова Чорноморська зернова угода мала термін дії 120 днів, починаючи з 22 липня 2022 року. 17 листопада її продовжили ще на 120 днів, тепер термін її дії закінчується 18 березня.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Також днями Росія заявила, що погодиться продовжити угоду, лише якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
Напередодні стало відомо, що обсяг зерна, яке вивозиться з України, зменшився, а кількість перевірок суден скоротилася вдвічі, ніж чотири місяці тому.
Як заявила напередодні адміністраторка американської урядової агенції USDAID Саманта Пауер, росіяни блокують експорт зерна тим, що сповільнили процес інспекції суден настільки, щоб вивезення зерна стало невигідним для українських фермерів. Також Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість угоди, адже вона не працює достатньо ефективно.
При цьому "щоб допомогти Україні продовжувати годувати світ" агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про нові партнерства з приватним сектором для розвитку аграрного сектора України та допомоги із постачанням зерна до інших країн. При цьому 20 країн приєднались до оголошеної у листопаді президентом України Володимиром Зеленським ініціативи "Зерно з України".
У статті використано матеріали Reuters
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