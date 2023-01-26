Міжнародний трибунал щодо Росії може з'явитися «до літа» – Нуланд

Міжнародний трибунал, чи інший механізм, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні, може бути готовий до літа, сказала висока представниця Державного департаменту.

Нині США та члени «Групи семи» «наполегливо працюють» над створенням такого механізму, сказала заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд, виступаючи на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США у четвер, 26 січня.

«Ми наполегливо працюємо над цим з нашими партнерами з G7 та з Україною, ми працюємо над різноманітними моделями. Я хотіла би, щоб ми дійшли висновку до річниці (вторгнення, – ред) – приблизно в лютому, але це може зайняти ще кілька місяців. Але до літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – сказала Нуланд, відповідаючи на запитання сенатора-демократа зі штату Меріленд Бена Кардіна.

У своєму питанні сенатор Кардін наголосив, що напередодні Дня пам’яті жертв Голокосту, що відзначається 27 січня, він вважає дуже важливим для міжнародної спільноти знати, що відбудеться притягнення до відповідальності, що буде міжнародний механізм, «наприклад, як Нюрнберзький процес після Другої світової війни».

Вікторія Нуланд відповіла, що така робота ведеться – і зі створення правових механізмів, і зі збору доказів.

Як зауважила Нуланд, коли вона у вересні була у Києві з державним секретарем США, вони зустрілися в Ірпені з неурядовими організаціями, які «збирають докази та документують їх» для передачі в суди. Частина з цих організацій працює за підтримки організації з міжнародної допомоги США, USAID, наголосила Нуланд.

Також у четвер, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одностайно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

Минулого тижня Велика Британія виступила з вимогою створити «спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Як повідомляв «Голос Америки», виступаючи у Давосі, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що в Україні зареєстрували 80 тисяч злочинів російських військових, понад 9 тисяч загиблих мирних жителів, у тому числі 453 дитини. Єрмак наголосив, що Україна прагне створити спеціальний міжнародний трибунал для суду над російськими політичними лідерами та відшкодування за руйнування, спричинені вторгненням Росії.