Палата Представників Конгресу оголосила початок процедури імпічменту: перші реакції

Спікерка Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила про те, що Конгрес розпочинає офіційне ініціювання процедури імпічменту Дональда Трампа. Про це вона сказала на брифінгу після зустрічі з однопартійцями-демократами.

Цього тижня президент визнав, що просив президента України вдатися до дій, які будуть вигідні йому політично. Дії президента Трампа викривають негідний факт зради президентом клятви, яку він дав.

“Цього тижня президент визнав, що просив президента України вдатися до дій, які будуть вигідні йому політично. Дії президента Трампа викривають негідний факт зради президентом клятви, яку він дав, заступаючи на посаду, зради наших національних інтересів і зради недоторканості наших виборів.

Тому сьогодні я оголошую, що Палата Представників починає офіційну процедуру запиту щодо імпічменту. Я доручаю нашим шести комітетам почати відповідні розслідування у межах процедури імпічменту. Президент має бути притягнутий до відповідальності. Ніхто не є над законом”, - сказала Ненсі Пелосі.

Дональд Трамп, який перебуває зараз у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, миттєво відреагував на це у своєму твіттері.

“Настільки важливий день в Організації Об'єднаних Націй, стільки роботи та стільки успіху, і демократи навмисне мали зруйнувати та зневажити її новими терміновим сміттям полювання на відьом. Погано для нашої країни!”, - написав Трамп. Після цього у серії твітів він звинуватив керівництво Демократичної партії в тому, що вони навіть не бачили тексту його розмови із Зеленським. “Тотальне полювання на відьом!” - додав президент США.

Після цього Дональд Трамп опублікував зображення із текстом “Рейтинг підтримки: 53%” і написав: “Дякую!”, втім, згодом його видалив. Раніше він заявляв журналістам, що якщо демократи оголосять про початок процедури імпічменту, це лише збільшить його шанси перемоги на виборах президента у 2020 році.

Після консультацій демократів Голосу Америки вдалось ексклюзивно поспілкуватись із конгресменкою від Міннесотти Ільхан Омар. “Ми дуже раді. Я говорила про імпічмент ще до того, як потрапила сюди [у Конгрес]. І я завжди говорила, що питання не в тому, чи ми будемо проводити імпічмент, питання в тому, коли. Я думаю, що цей момент настав. І як сказала сьогодні спікерка, момент знайшов нас”.

На запитання щодо можливого тиску на Україну в телефонній розмові Трампа і Зеленського, конгресменка відповіла так: “Я не думаю, що президенту слід утримувати допомогу від країни, щоб знайти бруд на своїх опонентів. Це неконституційно, і це наша можливість прояснити це”.

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