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Пелосі оголосила про початок укладання звинувачень з імпічменту Трампа. Відео

Пелосі оголосила про початок укладання звинувачень з імпічменту Трампа. Відео
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Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі офіційно звернулася до голови Юридичного комітету Палати Джеррі Недлера підготувати звинувачення в рамках процедури імпічменту президента США Дональд Трампа.

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Президент США Дональд Трамп у Твіттері заявив, що демократи у Палаті представників збожеволіли і закликав їх якомога швидше проголосувати за імпічмент, щоб справа перейшла до Сенату, де він розраховує на справедливіший процес.

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