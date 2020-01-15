У США назвали тих, хто озвучить обвинувачення проти Трампа в рамках розгляду імпічменту в Сенаті

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі оголосила склад менеджерів імпічменту.

Семеро конгресменів, які переберуть на себе роль "менеджерів імпічменту", які представлять в Сенаті висновки Палати представників Конгресу США на основі інформації наданої свідками та отриманої в ході слідства.

Їх завданням є переконати сенаторів, що Трамп своїми діями заслужив, щоб його усунули з посади.

Головним менеджером став Адам Шифф, голова Комітету з розвідки Палати представників США, який головував під час переважної частини розгляду справи імпічменту в Комітеті розвідки Палати представників Конгресу США.

До комісії також увійде Джеррольд Недлер, голова юридичного комітету Палати представників Конгресу США, який відповідав за укладання звинувачень в рамках імпічменту.

Призначення менеджерів нічого не змінює, заявила речниця Білого дому Стефані Грішем.

"Призначення менеджерів нічого не змінює. Президент Трамп нічого поганого не зробив. Він з нетерпінням чекає на те, що отримає відповідні права у рамках процесу в Сенаті, у яких йому раніше відмовляла спікерка Пелосі та демократи Палати представників, і очікує на повне виправдання", - йдеться в заяві речниці Білого дому, оприлюдненій ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп так відреагував на заяву Пелосі про призначення менеджерів: "Ось знову, - написав Трамп у Twitter, - ще одне шахрайство демократів-нероб. Усю цю роботу мала виконати Палата представників, не Сенат".

Очікується, що спікерка Палати представників Конгресу США вже до кінця дня передасть до Сенату США рішення, яке ухвалила Палата представників США щодо імпічменту президента Трампа.

Після цього головну роль у розгляді процедури імпічменту перебере на себе Сенат.

Під час процедури імпічменту президента США Білла Клінтона роль менеджерів імпічменту взяли на себе 13 конгресменів-республіканців з Комітету юстиції Конгресу. Вони протягом трьох днів представляли звинувачення проти Клінтона.

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