Стало відомо, як Республіканська партія захищатиме Трампа від імпічменту

У вівторок 22-го жовтня у Конгресі посланець США в Україні Вільям Тейлор розповів законодавцям, що в Адміністрації США хотіли, щоб президент Зеленський публічно заявив про початок Україною розслідувань щодо буцімто втручання у вибори у США 2016-го року з території України та компанії Burisma, на яку працював син екс-віце-президента США Джо Байдена. За словами Тейлора, лише у разі відповідних заяв Зеленського, США розблокували б раніше затриману підтримку України. Окремі законодавці від Демократичної парті США після цього заявили, що свідчення Тейлора стали переламним моментом, а процедура щодо початку імпічменту може пришвидшитись.

Свідчення Тейлора посилюють позицію Демократів, які наполягають, що Трамп тиснув на уряд іншої країни, щоб там розпочали розслідування щодо політичного опонента самого Трампа, демократа Джо Байдена. У Трампа раніше наполягали, що вимога розслідувати корупцію (у Трампа вважають, що в Україні Байден сприяв компанії, на яку працював його син - прим. ГА) не є чимось осудним. Так з табору президента лунали аргументи, що, мовляв, жодних пропозицій уряду Зеленському у дусі "послуга за послугу" не було. На тлі свідчень Тейлора останню позицію стає все важче обстоювати.

Справа не в Україні, а у тому, що ненависть, неприязнь контрольованої демократами більшості, до цього президента кипить з моменту його обрання. Не по-американські оголошувати імпічмент людині за те, що вона вам не подобається



Між тим президент США надалі користується підтримкою в Республіканській партії, де вказують, що історія навколо України є лише черговою спробою Демократів реалізувати давній задум позбавити Трампа влади під будь-яким приводом.

"Існує міф, що демократів мотивує любов до Конституції та букви закону, а не політичні міркування. Вони переконують нас, що їх цікавить Україна. Але справа не в Україні, а у тому, що ненависть, неприязнь контрольованої демократами більшості до цього президента кипить з моменту його обрання. Не по-американські оголошувати імпічмент людині за те, що вона вам не подобається. Розслідування в рамках процедури імпічменту - це серйозний крок, для серйозного державного органу. Буває, що Конгрес не розглядають як серйозний орган, і ми, законодавці, заслужили на критику, але у питанні протидії волевиявленню американців [мається на увазі обрання Трампа президентом США у 2016-му році - прим. ГА] ми всі маємо бути серйозні. Як працюють вибори у нашій країні: той хто програв, робить висновки і наступного разу веде кращу виборчу кампанію. Якщо ж партія не задоволена кандидатом, який програв, то висуває кращого. Ми не використовуємо імпічмент у якості політичного інструменту. Наша країна на таке не заслужила, і цей інситут заслуговує кращого", - заявляв конгресмен-республіканець Даг Коллінс.

Між тим все нові і нові подробиці взаємин адміністрації Трампа з урядом України ускладнюють захист президента. На цьому тлі важливими є останні заяви голови республіканців у Сенаті США Мітча Макконнелла, який рекомендує фокусуватись на тому, що процедура імпічменту відбувається у неналежний спосіб.

"Президента піддають абсолютно безпрецедентному та цілком несправедливом процесу у Палаті представників", - заявив Макконнелл журналістам.

Республіканці виступають проти браку відкритості щодо імпічменту, і заявляють, що розслідування щодо початку процедури імпічменту нелегітимне

Видання The Hill відзначає, що численні законодавці-республіканці заявляють, що Макконнелл обстоює позицію, що Демократи не слідують тим елементам процедури імпічменту, які у минулому були частиною імпічменті президентів Ніксона та Клінтона.

Республіканці обурені тим, що демократи проводять своє розслідування щодо імпічменту за закрими дверима.

"Республіканці виступають проти браку відкритості щодо імпічменту, і заявляють, що розслідування щодо початку процедури імпічменту нелегітимне, бо не проводилось голосування повного складу Палати представників, вони також критикують демократів за проведення слухань за зачиненими дверима", - відзначає видання Axios.

Але у той час, як Республіканська партія, як видається, будє захист Трампа на критиці дій демократів, лунають і думки, що, мовляв, зловживання владою з боку Трампа у принципі не має бути підставою для імпічменту. Такий аргумент виголосив, наприклад, колишній в.о. міністра юстиції США Меттью Віттакер в ефірі каналу Fox.

"Зловживання владою - це не злочин. Конституція дуже чітко вказує, що це [причина імпіменту] має бути якийсь кричущий вчинок. А у даному випадку, вони поки навіть не можуть пояснити американцям про що йдеться", - заявив Віттакер.



Віттакер також назвав Трампа "бійцем", а власному Twitter заявив, що "імпічменту відбувається не конституційно, а є безпрецедентною атакою демократів на президента-республіканця".

Видання The Hill вказує, що за конституцією США, президенту може бути оголошено імпічмент, а його самого усунуто з посади на основі вироку про зраду, підкуп, або інші значні злочини та порушення. В основі процедури імпічменту щодо Річарда Ніксона лежали звинувачення у зловживанні владою, також відзначає видання.

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