Імпічмент Трампа: сенатор-республіканець заявив про "кінець заполітизованого цирку", а лідерка демократів - про "імпічмент навіки"

Процес імпічменту у сенаті США буде "чесним" та "відповідатиме правилам", а закінчиться виправданням президента США. Про це у четвер заявив сенатор-республіканець Тед Круз, коментуючи початок процесу щодо імпічменту президента США Дональда Трампа у Сенаті США, де більшість має Республіканська партія.

"Заполітизований цирк, який ми бачили у Палаті представників закінчився", - заявив Тед Круз, - "На відміну від Палати представників ми дамо президенту США повну та справедливу нагоду захищати себе. Після цього ми розглянемо дане питання виходячи з конституційних стандартів щодо імпічменту. Конституція називає підставами для оголошення президенту імпічменту - тяжкі злочини та правопорушення (high crimes and misdemeanors - англ.). Статті імпічменту передані з Палати представників не відповідають цим стандартам і не закидають президенту жодної протиправної поведінки. Тож наприкінці цього процесу, після чесного розгляду, президента буде виправдано і ми покінчимо з цим конституційним цирком, цим політичним фарсом, який почався у Палаті представників. Це - початок кінця збиткування над Конституцією", - заявив Круг у відео зверненні.

Між тим конгресвумен-демократ спікерка Палати представників Ненсі Пелосі в інтрев'ю популярному ведучому Білу Махеру заявила, що Трампу оголошено "імпічмент навіки".

"Якби президент зараз слухав, я би сказали йому, що йому оголошено імпічмент навіки, і це сталося тому, що він використав посаду президента для того, щоб вплинути на іншу країну задля своєї особистої та політичної вигоди. Зробивши це, він підірвав нашу національну безпеку, він зневажив присягою захищати Конституцію і поставив під загрозу наші вибори”, - наводить слова Пелосі видання The Hill.

У середу демократична більшість у Палаті представників Конгресу США після голосування відправила до Сенату статті щодо імпічменту президента США Дональда Трампа. Трампа обвинувачують у зловживанні владою та перешкоджанні правосуддю у зв'язяку з його контактами з лідерами України минулого року, відзначає видання The Hill.

Процес щодо імпічменту, як відзначає NPR, розпочнеться 21-го січня. На процесі головуватиме голова Верховного суду США Джон Робертс. Законодавцям заборонено говорити та використовувати мобільні пристрої. Питання передаються у письмовій формі.

У якості сторони обвинувачення виступлять образі демократами у Палаті представників США менеджери щодо імпічменту. Захищатимуть президента юридичний радник Білого дому, члени юридичної команди Трампа. Білий дім не брав участь у розгляді питання імпічменту у Палаті представників, яке закінчилось оголошенням там імпічменту президентові, і назвав той процес "фікцією".

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