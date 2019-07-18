Ілон Маск хоче створити імпланти, що зв'яжуть мозок зі смартфоном

Керівник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск представив свій новий проект – Neuralink, до якого бізнесмен, за даними The New York Times, інвестував біля 100 мільйонів доларів.

Телепатія, поновлення моторики у жертв аварій та постраждалих від інсульту – лише деякі переваги, які, на думку Маска, принесе використання нового мікрочипа, над розробкою якого працює Neuralink.

За задумом винахідників, новий мікрочип виживлятиметься у мозок і підтримуватиме зв'язок із невеликим комп'ютером або зі смартфоном, через технологію Bluebooth. Користувач керуватиме мікрочипом через спеціальний додаток на iPhone.

"Якщо хочете щось помістити у мозок, воно не мусить бути великим", - заявив Маск під час презентації 16 липня. "Інтерфейс чипу бездротовий, тому у вас із голови не стирчатимуть дроти. Це дуже важливо", - додав він.

Тестування можуть початись вже в 2020 році, говорить Ілон Маск. Він заявив, що компанія вже випробовувала імпланти на щурах.

Технологія дозволить використовувати переваги штучного інтелекту на благо людства, переконаний новатор, який раніше переймався можливим негативним впливом розвитку технологій штучного інтелекту.

Над встановленням зв'язку між мозком та комп'ютером працює низка наукових установ, нагадує видання Forbes. Так, компанія університету Брауна BrainGate досягла успіху в 2006 році розробивши технологію, що дозволила паралізованій особі керувати курсором на екрані комп'ютера в 2006 році. Згодом Synchron з Піттсбурзького університету розробив подібні пристрої.

Деяких експертів все ж непокоїть моральний аспект розвитку цього наукового напрямку, особливо з огляду на нещодавні скандали з витоками приватних даних наданих користувачами високотехнологічним компаніям.

"Збір даних про діяльність мозку може наразити людей на великий ризик, бо це можна використовувати для впливу, маніпуляцій та експлуатації, - говорить Фредерік Колтунер з Privace International в коментарі CNN. – Хто має доступ до цих даних? Чи надаються ці дані третій стороні? Люди мають повною мірою контролювати ці дані".



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