Інвесторів Facebook не засмучує рекордний штраф, який має сплатити компанія

Федеральна комісія з торгівлі США зобов'язала компанію Facebook сплатити штраф у п'ять мільярдів доларів у рамках досудового врегулювання суперечки стосовно розкриття приватної інформації і використання її компанією Cambridge Analytica. Про це повідомили провідні ЗМІ у США з посиланням на поінформовані джерела.

Це найбільший штраф, який будь-коли запроваджувала Комісія за розголошення приватної іформації. Для того, щоб рішення набуло остаточної сили, його має схвалити Міністерство юстиції США.

В рамках одного з численних скандалів у сфері безпеки та конфіденційності, в які потрапила компанія, Facebook звинувачується в тому, що компанія неналежним чином обмінювалася інформацією, яка належала 50 мільйонамам користувачів, з недіючою тепер британською політично-консалтинговою фірмою Cambridge Analytica.Отримані компанією дані буцімто могли бути використані для впливу на результат виборів президента у США в 2016-му році, втручання у їх перебіг.

Незважаючи на безпрецедентно велику суму штрафу за такого роду порушення, деякі спостерігачі розкритикували Комісію за надто м'яке покарання для компанії.

"Федеральна комісія з торгівлі щойно дала Facebook різдвяний подарунок на п'ять місяців раніше, - пише у Твіттер конгресмен від Демократичної партії Девід Сиселлін, - розчаровує, що така надзвичайно впливова компанія, яка вдалась до таких значних порушень, просто отримала по руках".

Фондові ринки позитивно відреагували на повідомлення про штраф - ціни на акції компанії зросли, пише Vox. Facebook може собі дозволити сплатити штраф. Минулорічний прибуток компанії склав 22,1 мільярда доларів. Цього року, навіть після сплати штрафу, прибуток складе 19 мільярдів.

Однак найбільш позитивною новиною для інвесторів стало те, що регулятор утримався від кроків, які б змусили Facebook радикально змінити свою діяльність, яка залежить від таргетування реклами у відповідності до вподобань користувачів, зазначає видання.

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