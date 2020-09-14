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США

Міністерство торгівлі США підписало проект угоди про скорочення імпорту російського урану

Міністр торгівлі США Уілбур Росс (архівне фото)

Ініціатива покликана стимулювати нарощування видобутку урану в США

Міністерство торгівлі США у понеділок підписало проект угоди з російською держкорпорацією «Росатом» про скорочення імпорту урану з Росії протягом наступних 20 років, прагнучи стимулювати нарощування видобутку урану у США і розвиток американської ядерної енергетики.

Документ є поправкою до прийнятої у 1992 році Угоди про припинення антидемпінгового розслідування щодо поставок урану з Росії і продовжує домовленість до 2040 року, а також передбачає поступове скорочення квоти на імпорт урану з Росії з 20 до 15 відсотків, починаючи з 2028 року.

«Якщо угоду буде затверджено, то вона буде сприяти відновленню переваги Америки у сфері ядерної енергетики і захистить вітчизняну промисловість від демпінгу російського урану», - сказав міністр торгівлі Уілбур Росс.

Прийняти поправку рекомендувала міжвідомча робоча групи з ядерного палива в зв'язку з занепокоєнням Вашингтона з приводу втрати лідерської позиції в ядерних технологіях. Ініціатива покликана послужити стимулом для американських виробників ядерної енергії і урановидобувних компаній, які страждають від нестачі інвестицій.

Поправка дозволить американським компаніям залишити у силі діючі контракти на закупівлю урану з Росії.

Міністерство торгівлі планує доопрацювати поправку до 5 жовтня, а до 28 вересня буде приймати коментарі.

Президент Дональд Трамп створив робочу групу у липні минулого року після того, як відхилив запит американських урановидобувних компаній Energy Fuels і Ur-Energy про введення квот на внутрішнє виробництво урану, щоб захистити їх від іноземної конкуренції.

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