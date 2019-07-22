Індія може стати четвертою країною, яка побуває на Місяці

Індійська організація космічних досліджень успішно відправила на Місяць автоматизовану експедицію “Чандраян-2”.

Запустити космічний апарат планували ще минулого тижня, проте старт відклали через технічні причини. На борту є невеликий місяцехід.

У 2008 році Індія розпочала свою місячну програму. Тоді апарат “Чандраян-1” пропрацював на місячній орбіті 312 днів. Новий “Чандраян-2” – більш складний проект, бо має на меті висадку на поверхню супутника Землі.

Протягом одного місячного дня, що дорівнює приблизно 14 земним добам, місяцехід буде вивчати склад поверхні.

У разі успіху, Індія стане четвертою країною, яка відмітить свою присутність на Місяці. До цього це змогли зробити США, Росія та Китай.

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