Індія орендуватиме російську ядерну субмарину

Індія підписала контракт на 3 мільярди доларів з Росією на оренду ядерної субмарини класу Акула-1 на 10 років.

Росія має доставити підводний човен до ВМС Індії до 2025 року. Це буде третій російський ядерний підводний човен, орендований ВМС Індії. Підписанню угоди передували два роки переговорів. Високий посадовець Індії заявив, що субмарину буде оснащено індійськими засобами зв'язку та сенсорними системами, повідомляє американське оборонне видання Defense News.

На Чакру ІІІ - так назвуть субмарину - не буде встановлено далекобійні ядерні ракети, бо це суперечило б міжнародним угодам. Її озброєння включатиме протикорабельні ракети та торпеди, пише видання.

Індія вже управляє однією ядерною російською субмариною, яку країна орендувала в 2012 року на 10 років за ціною в 1 мільярд доларів США.

Це, вже вдруге, Індія не зважає на загрозу санкцій, які передбачені законодавством США і вимагають від адміністрації Трампа вживати заходів проти країн, які проводять значні угоди з російським військово-промисловим сектором, чи розвідкою. В жовтні Індія підписала контракт а 5,3 мільярда доларів на закупівлю російських ракетних систем С-400.

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