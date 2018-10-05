Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Індія купує російську S-400 попри застереження від США

  • Голос Америки
Президент Росії Путін з прем'єр-міністром Індії Нарендро Моді

Показати коментарі

Індія підписала контракт на 5 мільярдів доларів на купівлю п'яти російських ракетних систем S-400.

Угоду було укладено в п'ятницю, незважаючи на загрозу санкції США стосовно країн, які ведуть торгівлю з оборонним сектором та розвідкою Росії

Підписання відбулось в Нью-Делі протягом зустрічі президента Росії Путіна з індійським прем'єр-міністром Нарендро Моді, для обговорення питань ядерної енергії, дослідження космосу та торгівлі.

Індія подала запит до США на виключення з санкцій, передбачених законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який було прийнято в серпні 2017 року, повідомляє ABC News.

Минулого місяця США не звільнили Китай від санкцій за купівлю російської ракетної системи S-400 а також літаків-винищувачів.

Санкції, що зачепили Китай, зокрема, пов'язані з купівлею китайськими військовими російських Су-35
SEE ALSO:

В Китаї обурились через нові санкції США стосовно Москви

Якщо США таки запровадять санкції проти Індії, то невідомо, чи зможе Індія сплатити Росії за військове обладнання, адже санкції унеможливлять проведення фінансових операції в доларах.

Джінні Лі, речниця Посольства США в Нью-Делі не прокоментувала чи отримає Індія виключення, але в її заяві йшлося, що санкції "не мають наміру спричинити шкоду військовим можливостям наших союзників і партнерів".

Угода, ймовірно, зміцнить відносини Індії та Росії, однак, з великою ймовірністю, створить напруження у відносинах з Вашингтоном.

Купівля Індією ракетних систем S-400 може посилити здатність Індії протистояти Китаю, який намагається зміцнити свої позиції в Південній Азії - традиційній сфері інтересів Індії, повідомляє ABC News з посиланням на військових експертів.

"Вона дозволяє руйнувати цілі всередині іншої країни. Це дуже важлива здатність", - говорить колишній високопосадовець ВПС Індії Нірдош Т'ягі.

Останніми роками Індія розвиває зв'язки у військовій сфері зі США, проводить спільні військові навчання і укладає угоди в оборонній сфері.

Індія уклала оборонні контракти зі США на більше ніж 15 мільярдів доларів починаючи з 2008 року, включаючи на придбання транспортних літаків C-130J і C-17, морських патрульних літаків P-8I, ракету Harpoon а також гелікоптери Apache та Chinook.

Дивіться також: Сенатор США Мерфі нагадав Вашингтону про намагання Росії зруйнувати Україну політично та економічно

Сенатор США Мерфі нагадав Вашингтону про намагання Росії зруйнувати Україну політично та економічно. Відео
Embed
Сенатор США Мерфі нагадав Вашингтону про намагання Росії зруйнувати Україну політично та економічно. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:59 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Вишиванки захоплюють світ. Інтерактивна мапа

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG