Індія купує російську S-400 попри застереження від США

Індія підписала контракт на 5 мільярдів доларів на купівлю п'яти російських ракетних систем S-400.

Угоду було укладено в п'ятницю, незважаючи на загрозу санкції США стосовно країн, які ведуть торгівлю з оборонним сектором та розвідкою Росії

Підписання відбулось в Нью-Делі протягом зустрічі президента Росії Путіна з індійським прем'єр-міністром Нарендро Моді, для обговорення питань ядерної енергії, дослідження космосу та торгівлі.

Індія подала запит до США на виключення з санкцій, передбачених законом США "Про протидію суперникам Америки шляхом санкцій" (CAATSA), який було прийнято в серпні 2017 року, повідомляє ABC News.

Минулого місяця США не звільнили Китай від санкцій за купівлю російської ракетної системи S-400 а також літаків-винищувачів.

Якщо США таки запровадять санкції проти Індії, то невідомо, чи зможе Індія сплатити Росії за військове обладнання, адже санкції унеможливлять проведення фінансових операції в доларах.

Джінні Лі, речниця Посольства США в Нью-Делі не прокоментувала чи отримає Індія виключення, але в її заяві йшлося, що санкції "не мають наміру спричинити шкоду військовим можливостям наших союзників і партнерів".

Угода, ймовірно, зміцнить відносини Індії та Росії, однак, з великою ймовірністю, створить напруження у відносинах з Вашингтоном.

Купівля Індією ракетних систем S-400 може посилити здатність Індії протистояти Китаю, який намагається зміцнити свої позиції в Південній Азії - традиційній сфері інтересів Індії, повідомляє ABC News з посиланням на військових експертів.

"Вона дозволяє руйнувати цілі всередині іншої країни. Це дуже важлива здатність", - говорить колишній високопосадовець ВПС Індії Нірдош Т'ягі.

Останніми роками Індія розвиває зв'язки у військовій сфері зі США, проводить спільні військові навчання і укладає угоди в оборонній сфері.

Індія уклала оборонні контракти зі США на більше ніж 15 мільярдів доларів починаючи з 2008 року, включаючи на придбання транспортних літаків C-130J і C-17, морських патрульних літаків P-8I, ракету Harpoon а також гелікоптери Apache та Chinook.

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