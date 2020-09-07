Індія наближається до США за кількістю випадків COVID-19, обігнавши Бразилію

В Індії за минулу добу зареєстрували 90 802 нових випадків з коронавірусом, що довело загальну кількість заражень в тій країні до 4,2 мільйона.

Тепер Індія опинилася за цим показником на другому місці у світі після США, де за даними Університету Джонса Гопкінса виявлено понад 6,2 мільйона інфікованих.

Хоча збереження життів важливе, також важливо зберігати засоби до існування.

За кількістю померлих з коронавірусом (71 642) Індія перебуває на третьому місці після США (188 941) і Бразилії (126 650).

Індія є другою найбільшою за населеністю країною світу - 1,4 мільярда мешканців.

Зростання показників COVID-19 там відбувається на тлі скасування карантину у намаганнях підштовхнути економіку країни, яка в результаті епідемії втратила мільйони робочих місць.

ВВП Індії за останню чверть року скоротився на майже 24%, що є одним з найбільших показників з поміж провідних економік світу.

У понеділок після п’ятимісячної перерви в столиці Делі відновили роботу системи метро.

Індія почала жорсткий карантин у березні, коли виявлених випадків COVID-19 було лише кілька сотень, але у червні уряд почав скасування карантину, хоча кількість заражених зростала і зростає далі значними темпами.

«Хоча збереження життів важливе, також важливо зберігати засоби до існування», - сказав минулого тижня чільний представник індійського міністерства охорони здоров’я Раджеш Бусан.

Згідно з урядовими даними смертність з коронавірусом в Індії порівняно низька і зараз тримається на рівні близько 1,72%.

Дивіться також: Скільки мільярдів втрачає Нью-Йорк через порожні зали на Бродвеї