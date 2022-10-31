Британія допоможе Україні у відбудові пошкодженої енергетичної інфраструктури

Після російського вторгнення багато українців прибули до польської столиці, Варшави. Тепер там відкрили навчальний заклад для українських дітей, які були змушені залишити свої школи в Україні. Варшавська українська школа тепер налічує близько 230 учнів і 22 вчителів з окупованих територій і місць бойових дій. У школі вчиться багато дітей із Херсонщини.

Одна із них п'ятикласниця Настя, з міста Херсон.

“В Україні в мене була школа під номером 51. Нашим вчителям стали погрожувати - якщо ви не перейдете на російську програму ми вас всіх виженемо - і вони всі самі звільнились. У мене був друг, він зараз у Туреччині, у нього вбили маму коли вони виїжджали з Херсона”, – розповіла Настя.

Настя сумує за рідним Херсоном, та польське життя дівчинки полегшує українська школа. Навчальний заклад відкрили у квітні з ініціативи польських та українських громадських активістів для таких дітей як вона - з окупованих територій чи тих місць, де ведуться найзапекліші бої. Навчання україномовне і відбувається згідно програми міністерства освіти України, - розповідає директорка школи, переселенка з Чернігова Оксана Колесник.

“Ця ідея з’явилась як шанс дати дітям закінчити навчальний 2021-22 рік. Ми стараємось дати можливість здобувати освіту дітям, які виїхали із регіонів активних бойових дій: схід, південь України, центральні та північні області. Хоча, в принципі, сьогоднішній день показує, що не існує безпечних областей. Діти перебувають у тривожному стані, бо у нас всіх залишились там рідні і близькі”, – розповідає Оксана.

Фінансує установу міжнародна благодійна організація Save The Children. Навчання у школі безкоштовне. Тут вчаться учні з 1 по 11 клас. Дітям пропонують безкоштовні обіди, вони можуть користуватися басейном та фітнес-центром. Навчають у школі вчителі, які потрапили до Польщі після повномасштабного вторгнення.

“Я вчитель, в мене було класне керівництво п'ятого класу, я там вчитель інформатики, я з дітками ще й досі зв'язуюсь. Багато наших, хто повиїжджав, мені телефонують. Я завжди пишу, що чим можу тим допоможу”, – каже Анна Назарова, вчителька інформатики Української школи у Варшаві, також родом з Херсона.

Вчителька інформатики Анна Назарова сумує за рідною херсонською школою. Після вторгнення росіян у її рідне місто, їй довелось звільнитись зі школи і з 3-річним сином тікати з окупованого міста до Польші.

“Це було страшно, ми приїжджаємо 5 км до селища Станіслав, нас на останньому посту пропустили і стріляють нам в спини і тут згадуються всі молитви які пам'ятаєш і не пам'ятаєш...хоч би не в дитину....виїхали. Зараз намагаюсь забути … але не виходить”, – Анна закінчує речення довгою паузою.

На 22 вчительських місця у квітні надійшло понад 600 заявок. Вибирали резюме тих у кого уже є досвід роботи. Для вчителів-біженців робота в українській школі Варшави є і свого роду терапією, адже допомагає відволіктись і повертає до нормального життя.

“Перший час мені було дуже складно, бо я все залишила - батьків, чоловіка. Мені здавалось що я зрадила... Я поїхала в іншу країну, де все спокійне, де я цього не бачу, не чую. А потім я почала заспокоювати себе, що я працюю з українськими дітками, що я їм допомагаю, що я їм дарую якусь посмішку, якісь відчуття. Мені дуже подобається моя робота”, – каже Олена, вчителька молодших класів Української школи у Варшаві, родом з Херсона.

Настя каже - саме українська школа їй допомагає в адаптації.

“Тут як мої браття і сестри всі українці, можна спокійно розмовляти українською. І не треба вигадувати якісь польські слова", - говорить дівчинка.

Навчання триватиме до кінця цього навчального року. А далі - залежатиме від того чи закінчиться війна. У школі серед учнів і вчителів щодня змінюється багато емоцій, та здається одна стабільна - бажання приїхати до дому.

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