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Британія допоможе Україні у відбудові пошкодженої енергетичної інфраструктури
Британія надасть допомогу Україні у відбудові пошкодженої інфраструктури, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у зверненні до парламенту країни.
"Ми надамо Україні більше підтримки на відбудову її енергетичної інфраструктури і ми зобов'язались виділити £220 мільйони гуманітарної допомоги", - сказав він.
Клеверлі засудив обстріли Росією цивільної інфраструктури: "Єдиною метою Путіна є поширити страх і позбавити українські родини прихистку, світла та опалення із наближенням суворої зими".
Британський дипломат заявив, що Путін мститься українським цивільним тим, що позбавляє їх струму та води, а найбіднішим країнам - зриваючи поставки зерна в межах Чорноморської зернової ініціативи.
Клеверлі засудив Росію за погрози застосування ядерної зброї і попередив, що такий крок змінить природу конфлікту. "Жодна інша країна не говорить про застосування ядерної зброї, - сказав він. - Жодна країна не погрожує Росії чи президенту Путіну".
Компанія DTEK заявила в понеділок, що у неї закінчується обладнання для ремонту. Минулого тижня литовські компанії Litgrid та Amber Grid доправили в Україну устаткування для ремонту пошкоджених енергооб'єктів. Обладнання вартістю майже 100 000 євро допоможе відремонтувати пошкоджені підстанції та газопроводи, повідомили в компаніях.
"Литва всіма можливими способами допомагає Україні", - твітує Міністерство закордонних справ країни.
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Молдова висилає дипломата РФ після падіння там російської ракети, Норвегія підвищує готовність армії
Молдова оголосила персоною нон грата представника російського посольства в Кишиневі, повідомили в МЗС країни. Особу у заяві не вказано, але відомство заявляє, що російському послу було повідомлено, що "ракетні обстріли сусідньої країни продовжують збільшувати ризики безпеки", а громадяни Молдови "все більше відчувають на собі руйнівні наслідки війни" Росії в Україні.
У Кишиневі наголосили, що "атаки на українську енергетичну інфраструктуру також створюють зростаючі загрози енергетичній безпеці Молдови". Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що у Молдові біля кордону з Україною в районі населеного пункту Наславча впала збита російська ракета, збита українською зенітною системою, постраждалих немає.
Днями видання The Washington Post повідомило, що ФСБ Росії працює над поваленням прозахідного уряду Молдови. Про це свідчать конфіденційні матеріали, видобуті українською розвідкою, з якими ознайомилась газета. Зростання цін на газ, що постачає "Газпром", є проблемою для уряду президентки Майї Санду, і за протестами в Кишиневі через зростання цін на газ, за даними газети, стоїть лідер опозиційної партії Молдови Ілан Шор, який зараз перебуває в вигнання в Ізраїлі. Шор наприкінці літа заявляв про готовність вирушити до Москви з метою домовитися про взаємовигідний контракт на газ для республіки.
Тим часом, 31 жовтня прем'єр-міністр Норвегії повідомив про переведення армії країни на підвищений рівень бойової готовності з вівторка в межах посилення заходів безпеки у відповідь на війну в Україні.
Зараз Норвегія є найбільшим експортером природного газу до Європейського Союзу, на яку припадає близько чверті всього імпорту ЄС після падіння поставок з Росії.
"Це найсерйозніша безпекова ситуація за кілька десятиліть", - сказав Стьоре. - "Немає ознак того, що Росія розширює свою війну на інші країни, але зростання напруженості робить нас більш уразливими до загроз, розвідувальних операцій і кампаній впливу".
Міністр оборони Бйорн Арільд Грам заявив, що збройні сили витрачатимуть менше часу на навчання та більше на виконання оперативних обов’язків, а Home Guard, сили швидкої мобілізації, відіграватимуть більш активну роль.
Очільник збройних сил США генерал Ейрік Крістофферсен заявив, що американські військово-повітряні сили припинили тренування із використанням своїх винищувачів F35, вважаючи за краще залишити їх у Норвегії. "Ми очікуємо, що така ситуація триватиме принаймні один рік", - сказав він.
Норвегія вперше використала своїх військовиків для охорони морських платформ і наземних об’єктів після витоків на трубопроводі Nord Stream 26 вересня та отримала підтримку від ВМС Великої Британії, Франції та Німеччини.
Тим часом, нині у Росії повідомили про те, що посла Нідерландів у Росії Хіллеса Арно Бесхоор Плуха викликали в МЗС і висловили йому протест через начебто спробу завербувати російського військового аташе при посольстві РФ у Гаазі. Про це повідомляє прес-служба відомства, пише Радіо Свобода. Російське МЗС також заявило, що в таких інцидентах беруть участь влада і правоохоронні органи Нідерландів. МЗС Нідерландів цю інформацію ще не прокоментувало.
У статті використано матеріали Reuters
Поліція Фінляндії не має фактів контрабанди зброї з України – речник МЗС
Повідомлення про нібито потрапляння зброї із України в руки криміналітету Фінляндії є «черговою російською дезінформацією», заявив 31 жовтня речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
«На доручення МЗС України українське посольство в Гельсінкі негайно звернулося до фінської поліції задля отримання деталей. У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або яких-небудь конкретних фактів поставок контрабандної зброї з України. Під час розмови сьогодні посол Фінляндії в Києві також не підтвердив оприлюднену в фінських ЗМІ інформацію», – написав Ніколенко у фейсбуці.
Раніше 31 жовтня Міністерство внутрішніх справ України заявило, що поширена напередодні інформація про нібито канал контрабанди української зброї до Фінляндії є фейком.
Джерелом інформації, яку заперечують представники української влади, стала фінська преса. Йдеться про інтерв’ю видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістером Альгреном.
«Журналіст стверджує, що цей посадовець говорить про наявність у кримінальної поліції Фінляндії даних щодо ймовірності потрапляння зброї, призначеної для українських військових, до злочинних угруповань у цій країні. Більш того, в матеріалі зазначено, що ця стрілецька зброя вже у Фінляндії, ба більше, її заходили і в інших скандинавських країнах… МВС України негайно офіційно почало з’ясовувати правдивість викладених у цьому матеріалів даних у своїх фінських колег. Останні заперечили існування фактів вилучення такої зброї українського походження на фінській території», – заявили у МВС.
За повідомленням, «відповідне розлоге заперечення вже наразі готує згадане фінське видання, адже є всі підстави вважати, що викладена в статті інформація «дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, в якого брали інтерв’ю».
Наразі для перевірки наведених в інтерв’ю фактів МВС України надіслало запит до Фінляндії, Швеції, Данії за допомогою комунікаційної системи Європолу, додали у відомстві.
30 жовтня фінське видання Yle оприлюднило інформацію про те, що нібито поставлена партнерами в Україну зброя опинилася у злочинців у Фінляндії і що про відповідні маршрути поставок відомо фінським правоохоронцям.
19 липня Верховна Рада підтримала створення тимчасової слідчої комісії для контролю за використанням військової допомоги Україні. Це сталося через декілька днів після того, як представниця Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц, серед іншого, сказала, що американська сторона не знає, чи потрапляє надане озброєння на фронт.
В Офісі президента повідомлення про неналежне використання Україною зброї Заходу тоді назвали «пропагандистськими вкидами РФ з метою зірвати постачання».
У Пентагоні заявили, що США не бачать ознак того, що надану зброю Україна може вивозити з країни як контрабанду.
З яким настроєм українські школярі і вчителі з Херсона перечікують окупацію у варшавській українській школі
Після російського вторгнення багато українців прибули до польської столиці, Варшави. Тепер там відкрили навчальний заклад для українських дітей, які були змушені залишити свої школи в Україні. Варшавська українська школа тепер налічує близько 230 учнів і 22 вчителів з окупованих територій і місць бойових дій. У школі вчиться багато дітей із Херсонщини.
Одна із них п'ятикласниця Настя, з міста Херсон.
“В Україні в мене була школа під номером 51. Нашим вчителям стали погрожувати - якщо ви не перейдете на російську програму ми вас всіх виженемо - і вони всі самі звільнились. У мене був друг, він зараз у Туреччині, у нього вбили маму коли вони виїжджали з Херсона”, – розповіла Настя.
Настя сумує за рідним Херсоном, та польське життя дівчинки полегшує українська школа. Навчальний заклад відкрили у квітні з ініціативи польських та українських громадських активістів для таких дітей як вона - з окупованих територій чи тих місць, де ведуться найзапекліші бої. Навчання україномовне і відбувається згідно програми міністерства освіти України, - розповідає директорка школи, переселенка з Чернігова Оксана Колесник.
“Ця ідея з’явилась як шанс дати дітям закінчити навчальний 2021-22 рік. Ми стараємось дати можливість здобувати освіту дітям, які виїхали із регіонів активних бойових дій: схід, південь України, центральні та північні області. Хоча, в принципі, сьогоднішній день показує, що не існує безпечних областей. Діти перебувають у тривожному стані, бо у нас всіх залишились там рідні і близькі”, – розповідає Оксана.
Фінансує установу міжнародна благодійна організація Save The Children. Навчання у школі безкоштовне. Тут вчаться учні з 1 по 11 клас. Дітям пропонують безкоштовні обіди, вони можуть користуватися басейном та фітнес-центром. Навчають у школі вчителі, які потрапили до Польщі після повномасштабного вторгнення.
“Я вчитель, в мене було класне керівництво п'ятого класу, я там вчитель інформатики, я з дітками ще й досі зв'язуюсь. Багато наших, хто повиїжджав, мені телефонують. Я завжди пишу, що чим можу тим допоможу”, – каже Анна Назарова, вчителька інформатики Української школи у Варшаві, також родом з Херсона.
Вчителька інформатики Анна Назарова сумує за рідною херсонською школою. Після вторгнення росіян у її рідне місто, їй довелось звільнитись зі школи і з 3-річним сином тікати з окупованого міста до Польші.
“Це було страшно, ми приїжджаємо 5 км до селища Станіслав, нас на останньому посту пропустили і стріляють нам в спини і тут згадуються всі молитви які пам'ятаєш і не пам'ятаєш...хоч би не в дитину....виїхали. Зараз намагаюсь забути … але не виходить”, – Анна закінчує речення довгою паузою.
На 22 вчительських місця у квітні надійшло понад 600 заявок. Вибирали резюме тих у кого уже є досвід роботи. Для вчителів-біженців робота в українській школі Варшави є і свого роду терапією, адже допомагає відволіктись і повертає до нормального життя.
“Перший час мені було дуже складно, бо я все залишила - батьків, чоловіка. Мені здавалось що я зрадила... Я поїхала в іншу країну, де все спокійне, де я цього не бачу, не чую. А потім я почала заспокоювати себе, що я працюю з українськими дітками, що я їм допомагаю, що я їм дарую якусь посмішку, якісь відчуття. Мені дуже подобається моя робота”, – каже Олена, вчителька молодших класів Української школи у Варшаві, родом з Херсона.
Настя каже - саме українська школа їй допомагає в адаптації.
“Тут як мої браття і сестри всі українці, можна спокійно розмовляти українською. І не треба вигадувати якісь польські слова", - говорить дівчинка.
Навчання триватиме до кінця цього навчального року. А далі - залежатиме від того чи закінчиться війна. У школі серед учнів і вчителів щодня змінюється багато емоцій, та здається одна стабільна - бажання приїхати до дому.
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Українська родина переселенців показала, яке виглядає соціальне житло у Німеччині
Німеччина пропонує так зване соціальне житло для малозабезпечених категорій населення, до яких потрапляють українські біженці, які не мають доходу. Якщо родина знайде квартиру з орендною платою до визначеної межі - держава погоджується платити орендну плату.
Щоправда, аби знайти житло, яке б не перевищувала ліміт визначеної вартості на гарячому ринку нерухомості у німецьких містах - українським сім'ям потрібно постаратись. Щоб допомогти українцям, деякі німці навмисно спускають ціни на свої квартири аби їх могли зняти українці за державною програмою.
Так сім’я Андрієнків із Харкова знайшла 3 кімнатну квартиру у Дюссельдорфі, на яку її власники спустили ціну аби житло потрапило під державну програму.
Родина Андрієнків знімає соціальне житло у будинку, що розташований у центральному районі Дюссельдорфа, де здебільшого мешкають містяни з середнім доходом та вище середнього. Це 3-кімнатна квартира для сім'ї з 2 дітьми. Третя дитина вчиться у Словаччині.
Коли сім'я Андрієнків приїхала до Дюссельдорфа, вони тимчасово поселились у німецькій родині. Згодом дізнались, що можуть мати окрему квартиру, за яку оренду виплачуватиме держава.
“Вони визначають на членів родини конкретну суму, яка вважається нормою в Німеччині. Ти знаходиш квартиру на цю суму, відносиш їм документ - паспорт квартири, центр погоджує і держава бере на себе зобов'язання оплатити квартиру”, – розповіла Дарія Андрієнко.
Сума, яку німецька держава погодилась оплачувати на сім'ю Андрієнків не мала перевищувати 940 євро. Знайти у Дюссельдорфі житло є надскладним завданням, та ще й за такі ціну. Та щастя Андрієнкам посміхнулось у волонтерському центрі – там випадково зустріли сім'ю німців, яка погодилась здати житло.
“Багато з нас відчуває співчуття і ми дуже нещасливі, що таке відбувається. Багато з нас мають батьків, які пройшли Другу світову і вони знають що це, коли люди втрачають домівки”, – розповіла Корнелія Менде, співвласниця житла.
“Ми зв'язались із волонтеркою, яку ми знали і вона нас зв'язала із сім'єю Андрієнків і ми запропонували квартиру. Але, це не тільки ми допомагаємо, це держава. Якщо б держава не платила, ми б може здали квартиру на 3 чи на 6 місяці безкоштовно, а потім довелось би бути трохи раціональнішими”, – розповідає Клаус Фуст, співвласник житла.
Старша донька, 17-річна Вікторія, лише недавно поступила у Дюссельдорфський коледж і потребує місця для навчання. Та вона навіть і не могла мріяти про окрему кімнату.
“В мене є своя кімната, своє ліжко свій стіл. Як живуть зараз українські підлітки. У якихось гуртожитках, всі діти в одній кімнаті, 3-4 дитини, ніякого вільного місця, часу, тому я дуже рада, що в мене є власна кімната”, – каже Вікторія.
Щодо меблів то багато Андрієнкам подарували німці чи пожертвували волонтери. Ось наприклад диван у великій кімнаті чи комп'ютер для доньки. Дещо довелось купувати з власної кишені. Наприклад шафи. Тут допомогла також держава. Німеччина виплачує щомісячну грошову допомогу на усіх членів сім'ї.
“На дорослих людей у нас соціальні виплати 404 євро на дорослу людину, старша дочка отримує 367, маленька 280 тобто загалом більше тисячі на сім'ю, але звісно за цю суму зняти квартиру і оплатити комуналку чи проїзд у громадському транспорті нереально, держава допомагає. От ми написали заявку на зимові речі і нам держава усім видала 1100 доларів на зимові речі”, – розповідає Дарія.
А ще держава дає медичне страхування, право на роботу та пільговий проїзд у громадському транспорті і картку на знижки у супермаркетах. Клаус і Корнелія наголошують – здають житло на довготривалий термін - допоки Андрієнки самі не захочуть переїхати.
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