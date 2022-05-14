Американський інститут вивчення війни: Росія залишає позиції навколо Харкова

"Я присягав Конституції США, а не будь-якій іншій іноземної державі. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США".

У четвер 12-го травня, 2022-го, сенатор-республіканець із штату Кентуккі, Рендал Пол одноосібно заблокував пришвидшену процедуру розгляду нового пакету допомоги для України.

Сенатор вніс проект поправки до законопроекту. Він пропонує створити посаду окремого інспектора, який би перевіряв виділення коштів в рамках цього пакету.

"Я присягав Конституції США, а не будь-якій іншій іноземній державі. Ми не можемо врятувати Україну, прирікаючи економіку США. Тому, я вношу зміни до законопроекту, щоб створити посаду спеціального інспектора. Такий інспектор перевіряв витрати в Афганістані і провів чудову роботу!" - заявив Рендал Пол під час засідань Сенату 12 травня.

Якщо Сенат ухвалить поправку Рендала Пола або внесе будь-які інші зміни, то законопроект повернеться в Палату представників для повторного голосування, а потім знову надійде до Сенату.

"Процедура затягнеться іще приблизно на тиждень. Саме стільки часу потрібно, щоб щось переробити, навіть якщо ми матимемо 85 або 90 голосів".

Водночас, якщо лідери Сенату не погодяться на вимоги Пола або будь-яких інших сенаторів, це може означати "голосування за закриття"(англ. cloture votes). Що затягне процедуру щонайменше іще на тиждень.

У 1917 році у відповідь на тиск президента Вудро Вільсона та кризу Першої світової війни Сенат прийняв нове правило, яке встановило процедуру, відому як "закриття". Це дозволяє Сенату завершувати дебати двома третинами голосів (67 із 100).

Протягом цього тижня лідери демократів та республіканців у Сенаті неодноразово виступали із закликами провести голосування за прискореною процедурою.

Для цього 100 сенаторів повинні були погодитись із текстом документа, який проголосували в Палаті представників, не вносячи додаткових правок. У такому випадку, Сенат міг розпочати голосування вже на цьому тижні і якщо документ зібрав би більшість в Сенаті то одразу потрапив би на підпис до президента, Джо Байдена.

"Наразі, Сенат не має 100-відсоткової співпраці 100-та сенаторів. Для того, щоб провести такий законопроект, потрібно більше тижня. Отже, якщо усі 100 членів Сенату не погодяться з процесом, а також із суттю законопроекту, це може зайняти більший період часу", - пояснив процедуру журналістці Голосу Америки, Бен Кардін, сенатор від Демократичної партії.

Інший сенатор-демократ Кріс Кунс, також підтвердив Голосу Америки, що тепер на прийняття законопроекту потрібен щонайменше тиждень.

"Якби у нас була одностайна згода, ми могли б проголосувати законопроект вже сьогодні, і швидко надіслати допомогу Україні. Виходячи із того, що ми маємо сьогодні, цілком імовірно, що один або два члени Республіканської партії, заперечуватимуть щодо слухань сьогодні. У такому випадку, процедура затягнеться іще приблизно, на тиждень. Саме стільки часу потрібно, щоб щось переробити, навіть якщо ми матимемо 85 або 90 голосів", - пояснює сенатор-демократ, Кріс Кунс.

"Затримка на тиждень буде шкодити обороні України".

Процедурно будь-хто із 100-та сенаторів може заперечити проти швидкого погодження, незважаючи на широку двопартійну підтримку.

"Щоб зробити це за простою процедурою, обидві партії повинні діяти швидко та рішуче. Це питання, безумовно, має бути двопартійним. Я закликаю моїх колег-республіканців не блокувати цей закон, а працювати з нами, щоб він якнайшвидше пройшов через нашу палату, - заявив лідер більшості демократів у Сенаті Чак Шумер під час слухань у Сенаті 12 травня і додав, - у кожного може бути власна думка. Але якщо у кожного тут буде власна думка, у нас нічого не вийде. Ми повинні об’єднати сили над законопроектом, який має широку двопартійну підтримку в Палаті представників і в Сенаті".

"Пакет вже включає у себе мільйони доларів для підтримки додаткових заходів нагляду. Зокрема додаткове фінансування для вже існуючих інспекторів".

Проголосувати за законопроект вже зараз закликав і лідер меншості у Сенаті республіканець Мітч МакКоннелл.

"Допомога Україні не є прикладом простої філантропії. Це безпосередньо впливає на національну безпеку та життєво важливі інтереси Америки. Якщо Україні не вдасться відбити російську агресію, немає сумнівів, що загроза Америці та європейській безпеці лише зростатиме…закликаю моїх колег по Сенату з обох сторін допомогти нам прийняти цей терміновий законопроект про фінансування, вже сьогодні!" - переконував Мітч МакКоннелл .

Попри те, що у четвер законопроект так і не погодили за швидкою процедурою, його прийняття є лише питанням часу. Документ має широку двопартійну підтримку в обох палатах. Однак, "потреба є нагальною", наголошують в адміністрації президента США.

"Я майже вичерпав ресурси, надані мені двопартійною більшістю в Конгресі для підтримки українських бійців. Ця допомога була надзвичайно важливою для успіху України на полі бою. Ми не можемо допустити, щоб наші поставки допомоги припинились, поки ми очікуємо подальших дій Конгресу. Відсьогодні, у нас залишається приблизно 10 днів до критичного терміну", - йдеться у заяві Білого Дому , оприлюдненій 9 травня.

Речник Пентагону Джон Кірбі також наголосив, що попередня фінансова допомога для України завершиться до 19 травня. Про це він сказав під час брифінгу 13 травня.

"19 травня – це день, коли ми дійсно, без додаткових повноважень, не матимемо можливості надсилати нову допомогу", – сказав журналістам Кірбі.

Наголошує на терміновості й сенатор Демократичної партії від штату Делавер, Кріс Кунс.

"Затримка на тиждень буде шкодити обороні України. Президент Байден та усі лідери Конгресу наголосили, що це терміново, і нам потрібно швидко рухатись вперед. На жаль, існує невелика кількість сенаторів, які не дозволяють, щоб будь-що рухалось швидко і вони можуть уповільнити цей процес", - уточнив журналістам Кунс. Кріс Кунс, сенатор штату Делавер, від демократичної партії.

Також, Кунс зазначив, що пакет фінансової допомоги для України не потребує призначнення додаткового інспектора, якого вимагає Рендал Пол.

"Для кожного відділу, через який проходять кошти, вже існує генеральний інспектор. Рендал Пол намагається призначити спеціального, додаткового інспектора. Я не бачу, як це змінить результат, окрім загального сповільнення процедури. І це те, що мій колега робив вже неодноразово", - сказав сенатор від Демократичної партії.

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі також зазначила під час брифінгу в четвер , що законопроект вже включає фінансування на існуючих інспекторів, а також інші заходи нагляду.

"Пакет вже включає у себе мільйони доларів для підтримки додаткових заходів нагляду. Зокрема додаткове фінансування для вже існуючих інспекторів. Тож, ми закликаємо усіх сенаторів якнайшвидше ухвалити законопроект у тому вигляді в якому він є. На нашу думку, заходи які у ньому вже прописані, є достатніми", - зауважила Псакі.



Нагадаємо, що 40.1 млрд. дол мають стати вже другим пакетом фінансової допомоги Україні, яку має виділити Конгрес після початку повномасштабної війни РФ, 24-го лютого, 2022-го р. Раніше у березні, Конгрес погодив для України 13,6 млрд. доларів.

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