Архієпископ Климент: напади на УПЦ в Криму - удар по українцях півострова. Інтерв'ю

Православна церква в Криму - це єдиний осередок українства, який зберігся після 2014 року. Сьогодні іде знищення Української православної церкви в Криму, говорить Архієпископ Климент, лідер Української православної церкви в Криму.

Архієпископ Климент взяв участь у конференції з релігійних свобод у Вашингтоні за лідерства Державного секретаря США Майкла Помпео. Конференція, що відбулась минулого тижня, зібрала у Вашингтоні релігійних лідерів зі всього світу. Лідер Української православної церкви в Криму, скористався нагодою, щоб розповісти державному секретарю США та американським урядовцям про утиски, яких зазнає українська церква та громада в Криму. Мирослава Гонгадзе поспілкувалась з Архієпископом.

В Криму знищується усе українське, і напади на Українську православну церкву - "це удар не лише по релігійній свободі, це удар по жителях півострову, які ідентифікують себе як українці", говорить Архієпископ Климент. З 49 парафій сьогодні в Криму залишилось лише 7.

За словами Климента, грубо порушується в Криму також права на віросповідання та доступ до медичного обслуговування українських політв’язнів. Є реальна загроза їхньому життю.

В США розуміють проблеми утисків релігійних свобод в Криму, говорить Архієпископ.

"Що стосується Сполучених Штатів Америки і тих людей, з якими мені вдалось поспілкуватись, всі розуміють що відбувається в Криму. Всі розуміють ту загрозу, яку несе Російська Федерація перебуваючи на території Криму. Усі розуміють загрозу громадянам України, які намагаються зберегти себе, знаходячись в Криму. І тому ми сподіваємося не тільки на підтримку, але й на подальшу роботу в плані допомоги як віруючим православної церкви України так і бранцям Кремля", - говорить священнослужитель.

Незважаючи на знищення церкви, виселення з приміщення та реальну загрозу арешту, Архієпископ Климент каже, що не припинить своєї діяльності і готовий служити навіть на вулиці, якщо це доведеться робити.

Церква стала тим об’єднавчим центром, який об’єднує українську громаду і людей інших національностей

"Люди приходять до церкви, страху немає, - говорить Архієпископ. - Страх був перше в 2014 -2015 роках, тоді була невизначеність, люди не знали що робити, як, куди їхати, чи залишатись в Криму. Зараз, слава Богу, ситуація з 2015 року була відносно спокійна, люди приходять, моляться, на великі свята до трьох тисяч людей приходить під час святкових богослужінь… Церква стала тим об’єднавчим центром, який об’єднує українську громаду і людей інших національностей. У нас багато російськомовних і, що цікаво, до нашої церкви після 2014 року, у зв’язку з тим що багато людей приїхало з материка, з Російської Федерації. Їм подобається той спокій який царює в церкві, бо ми не займаємось політикою, ми ні за кого не агітуємо, ми молимось Богу".

Він сподівається, що українську церкву в Криму вдасться відстояти.

"Я вірю у те , що Господь милостивий, що після тих горнил, які ми зараз мусимо пройти, православна церква а Криму буде збережена. Бо це є основа духовності. Це не політичний клуб, це дім божий і Господь не дозволить щоб цей дім божий було знищено.

Що стосується розвитку православної церкви України в цілому. Я думаю що майбутнє цієї церкви велике. Патріарх вселенський ще багато доброго зробить для України. А те, що сталось зі мною це помста за те, що Україна отримала Томос".

Має свої рекомендації Архієпископ і для нової української влади.

Ми маємо велике коріння і ми маємо страшну історію, ми за незалежність держави заплатили дуже велику ціну і зараз платимо і тому нехтувати цим не можна

"Нова влада повинна зрозуміти, якщо вона хоче бути владою, то вона повинна визначитись владою в якій країні. Якщо в державі Україна, то вона повинна по-перше зберегти, те що було зроблено и збережено починаючи з 2014 року. Потім, якщо у нової влади є якісь претензії до старої влади, не критикувати , не знищувати, а виправити і продовжити курс на утвердження держави Україна, як держави, яку б поважали и цінили у всьому світі. Бо ми маємо велике коріння і ми маємо страшну історію, ми за незалежність держави заплатили дуже велику ціну і зараз платимо і тому нехтувати цим не можна. Якщо ж влада не зрозуміє це, і захоче бути окраїною якоїсь імперії, тоді вибачте, народ, який має право голосу цю владу привів до влади и народ так само може змінити цю владу, бо народ України не дозволить більше, щоб хтось знищував Україну, знищував українську ідентичність и знищував нас українців. Ми є народ, ми є держава і ми маємо право на життя, навіть у тих умовах, коли весь світ може постати проти нас", - говорить Архієпископ.

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