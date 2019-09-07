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«Часом важкі компроміси необхідні»: Джордж Кент про військову допомогу, обмін полоненими, мирні переговори

Час-Тайм.Що в Держдепі кажуть про обмін полоненими між Україною та РФ
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Час-Тайм.Що в Держдепі кажуть про обмін полоненими між Україною та РФ

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Час-Тайм.Що в Держдепі кажуть про обмін полоненими між Україною та РФ

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«Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернення в’язнів і інколи це означає важкі компроміси», - сказав заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент, коментуючи, на прохання «Голосу Америки», рішення київського суду щодо звільнення Цемаха.

У четвер Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха. У міжнародній Спільній слідчій групі, яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли поговорити з Цемахом, але тепер це буде складно. Існує думка, що Цемаха може бути включено до списків для обміну полоненими між Росією та Україною, а Росія особливо зацікавлена у тому, щоб унеможливити участь Цемаха у розслідуванні, судовому процесі щодо MH17.

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«Думаю, що дуже важко, як в цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна перебуває у війні з росіянами на території України. У результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито, понад сто українських і кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією. Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому», - сказав Кент.

Військова допомога США

Коментуючи питання щодо затримки військової допомоги Україні, представник Держдепу припустив, що справа у «перегляді бюджетного процесу США» та нагадав, що з 2014-го року США надали Україні понад півтора мільярди доларів безпекової допомоги.

Дивіться докладніше: Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США - Джордж Кент

Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США - Джордж Кент. Відео
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Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США - Джордж Кент. Відео

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«Я думаю, що ми будемо тісно працювати з українцями, аби переконатися, що ми підтримуємо зусилля України успішно себе захищати, як це було протягом минулих п’яти років і триватиме далі».

У п’ятницю Washington Post у своїй редакційній статті написав, що вони отримали інформацію із надійних джерел про те, що затримка із наданням військової допомоги пов’язана із бажанням Дональда Трампа змусити президента України Володимира Зеленського «втрутитися у президентські вибори 2020-го року, розпочавши розслідування щодо провідного кандидата від демократів Джозефа Байдена».

Раніше в інтерв’ю New York Times особистий юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що зустрівся із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у Мадриді і закликав розпочати розслідування проти Байдена та його сина Гантера, який був у раді директорів української енергетичної компанії. Байден-старший, разом з багатьма іншими лідерами, закликав до відставки прокурора Віктора Шокіна, який розслідував компанію, де працював Байден-молодший. Також Джуліані наполягав на необхідності розслідувати справу пов’язану із оприлюдненням виплат колишньому радникові Віктора Януковича Полу Манафорту, який пізніше очолив виборчу кампанію Дональда Трампа.

На запит «Голосу Америки» в Міністерстві оборони США пояснили, що перегляд програми допомоги здійснюють не вони, а Офіс менеджменту та бюджету Білого дому. «Голос Америки» звернувся до Рудольфа Джуліані із проханням надати коментар щодо цієї версії, яку раніше озвучували в американському Конгресі, але відповіді не отримав.

Питання участі США у Нормандському форматі

Також в інтерв’ю Джордж Кент заявив, що США не є членом переговорів у Нормандському форматі, але підтримують зусилля у пошуку та встановленні миру в Україні.

«У нас є спеціальний представник з питань України Курт Волкер, який невтомно напрацьовує нові ідеї, працює з Україною та нашими європейськими союзниками, аби представити об’єднаний фронт проти Росії, покласти край війні, російській війні на Донбасі, аби принести мир людям Донбасу».

/**/ /**/ /**/ Майк Помпео
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Перед тим в інтерв’ю Daily Signal держсекретар США Майк Помпео підкреслив, що продовження діалогу з Росією є необхідним для того, аби покласти край війні в Україні і висловив надію, що нові лідери в Україні відкриють нову главу в цьому діалозі. Державний секретар відмовився робити припущення щодо того, чи будуть США брати безпосередню участь у мирних переговорах, але зауважив, що Вашингтон залишається активно залученим в цей процес.

Оцінка дій української влади

Джордж Кент в інтерв’ю «Голосу Америки» прокоментував перші кроки українського уряду.

Я думаю, що український народ довів, що має традицію змушувати своїх лідерів нести відповідальність
Джордж Кент

«Це був рік історичних змін на дільницях, коли президент і парламент здобули безпрецедентну більшість на виборах, а тепер настав час для них керувати і виправдовувати очікування українського народу. Я думаю, що український народ довів, що має традицію змушувати своїх лідерів нести відповідальність. Новий уряд почав працювати лише тиждень тому і ми ставимося з оптимізмом до того, що нове покоління українських лідерів розуміє, що необхідно реформувати Україну, аби вона стала процвітаючою країною, з підзвітними урядовими інститутами та безпекою», - сказав Кент, зазначивши, що США будуть підтримувати Україну на цьому шляху.

Дивіться також: Чому адміністрація Трампа опинилась під шквалом критики і до чого тут курорт Трампа

Чому адміністрація Трампа опинилась під шквалом критики і до чого тут курорт Трампа. Відео
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Чому адміністрація Трампа опинилась під шквалом критики і до чого тут курорт Трампа. Відео

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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