«Часом важкі компроміси необхідні»: Джордж Кент про військову допомогу, обмін полоненими, мирні переговори

«Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернення в’язнів і інколи це означає важкі компроміси», - сказав заступник помічника Державного секретаря США Джордж Кент, коментуючи, на прохання «Голосу Америки», рішення київського суду щодо звільнення Цемаха.

У четвер Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-бойовика угруповання ДНР Володимира Цемаха. У міжнародній Спільній слідчій групі, яка займається розслідуванням справи MH17, заявили, що хотіли поговорити з Цемахом, але тепер це буде складно. Існує думка, що Цемаха може бути включено до списків для обміну полоненими між Росією та Україною, а Росія особливо зацікавлена у тому, щоб унеможливити участь Цемаха у розслідуванні, судовому процесі щодо MH17.

«Думаю, що дуже важко, як в цьому вже переконалися українські лідери, вести переговори з росіянами. Україна перебуває у війні з росіянами на території України. У результаті російської агресії 13 тисяч українських громадян було вбито, понад сто українських і кримськотатарських політичних в’язнів утримуються Росією. Я думаю, що українські лідери мають знайти шлях повернути в’язнів і інколи це означає важкі компроміси. Але ми відзначаємо відданість української влади намаганням принести мир на Донбас і вдатися до усіх необхідних кроків, аби українці, які несправедливо утримуються Росією, повернулися додому», - сказав Кент.

Військова допомога США

Коментуючи питання щодо затримки військової допомоги Україні, представник Держдепу припустив, що справа у «перегляді бюджетного процесу США» та нагадав, що з 2014-го року США надали Україні понад півтора мільярди доларів безпекової допомоги.

Дивіться докладніше: Затримка виділення військової допомоги Україні пов'язана з внутрішніми бюджетними процесами у США - Джордж Кент

«Я думаю, що ми будемо тісно працювати з українцями, аби переконатися, що ми підтримуємо зусилля України успішно себе захищати, як це було протягом минулих п’яти років і триватиме далі».

У п’ятницю Washington Post у своїй редакційній статті написав, що вони отримали інформацію із надійних джерел про те, що затримка із наданням військової допомоги пов’язана із бажанням Дональда Трампа змусити президента України Володимира Зеленського «втрутитися у президентські вибори 2020-го року, розпочавши розслідування щодо провідного кандидата від демократів Джозефа Байдена».

Раніше в інтерв’ю New York Times особистий юрист Трампа Рудольф Джуліані сказав, що зустрівся із помічником Зеленського Андрієм Єрмаком у Мадриді і закликав розпочати розслідування проти Байдена та його сина Гантера, який був у раді директорів української енергетичної компанії. Байден-старший, разом з багатьма іншими лідерами, закликав до відставки прокурора Віктора Шокіна, який розслідував компанію, де працював Байден-молодший. Також Джуліані наполягав на необхідності розслідувати справу пов’язану із оприлюдненням виплат колишньому радникові Віктора Януковича Полу Манафорту, який пізніше очолив виборчу кампанію Дональда Трампа.

На запит «Голосу Америки» в Міністерстві оборони США пояснили, що перегляд програми допомоги здійснюють не вони, а Офіс менеджменту та бюджету Білого дому. «Голос Америки» звернувся до Рудольфа Джуліані із проханням надати коментар щодо цієї версії, яку раніше озвучували в американському Конгресі, але відповіді не отримав.

Питання участі США у Нормандському форматі

Також в інтерв’ю Джордж Кент заявив, що США не є членом переговорів у Нормандському форматі, але підтримують зусилля у пошуку та встановленні миру в Україні.

«У нас є спеціальний представник з питань України Курт Волкер, який невтомно напрацьовує нові ідеї, працює з Україною та нашими європейськими союзниками, аби представити об’єднаний фронт проти Росії, покласти край війні, російській війні на Донбасі, аби принести мир людям Донбасу».

Перед тим в інтерв’ю Daily Signal держсекретар США Майк Помпео підкреслив, що продовження діалогу з Росією є необхідним для того, аби покласти край війні в Україні і висловив надію, що нові лідери в Україні відкриють нову главу в цьому діалозі. Державний секретар відмовився робити припущення щодо того, чи будуть США брати безпосередню участь у мирних переговорах, але зауважив, що Вашингтон залишається активно залученим в цей процес.

Оцінка дій української влади

Джордж Кент в інтерв’ю «Голосу Америки» прокоментував перші кроки українського уряду.

Я думаю, що український народ довів, що має традицію змушувати своїх лідерів нести відповідальність

«Це був рік історичних змін на дільницях, коли президент і парламент здобули безпрецедентну більшість на виборах, а тепер настав час для них керувати і виправдовувати очікування українського народу. Я думаю, що український народ довів, що має традицію змушувати своїх лідерів нести відповідальність. Новий уряд почав працювати лише тиждень тому і ми ставимося з оптимізмом до того, що нове покоління українських лідерів розуміє, що необхідно реформувати Україну, аби вона стала процвітаючою країною, з підзвітними урядовими інститутами та безпекою», - сказав Кент, зазначивши, що США будуть підтримувати Україну на цьому шляху.

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