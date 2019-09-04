Передача Цемаха Росії буде помилкою України – західні екперти

40 депутатів Європейського парламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського із закликом не обмінювати громадянина України, колишнього бойовика ДНР Володимира Цемаха. Повідомляють, він є серед осіб, яких вимагає Росія у списку для обміну полоненими з Україною. Обмін може відбутися вже 7 вересня, повідомляє Інтерфакс-Україна. Слідчі з Нідерландів також просять Київ не видавати його, бо хочуть допитати як свідка на слуханнях в Гаазі у справі збиття Боїнга рейсу МH-17.

Експерти у США та Лондоні кажуть, що передача Цемаха Москві була б великою помилкою Києва, та завдала би шкоди розслідуванню збиття малайзійського Боїнга:

«Якщо Україна передасть Цемаха Росії, це надзвичайно ускладнить розслідування. За деякими даними, він був присутній у тій місцевості, де був збитий МН-17, за іншими даними – він був командиром підрозділу повітряної оборони, тому очевидно він має інформацію, яка має важливе значення для слідства. Кремль знає - якщо його віддадуть Росії, він не становитиме для них небезпеки, він ніколи не говоритиме з голландськими слідчими», - говорить колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Чому Кремль не хоче допустити появи Цемаха в Гаазі? Дослідник розслідувального сайту Bellingcat Крісто Грозєв каже, що Москва намагається делегітимізувати судовий процес:

Він зможе пролити світло на так званих кураторів з Москви, які надавали інструкції

«Росія хоче, щоб на суді в Нідерландах не з'явився жодний свідок. Це на сьогоднішній день – головна мета Кремля. Його свідчення не змінять об'єктивної доказової бази, яку вже має слідча група, докази у них вже є. Але відсутність цього свідка завдасть значної шкоди легітимності в очах світу самої судової процедури, судового процесу. Принаймні, саме на цьому буде наполягати Кремль - бачите, ви не маєте в голландському суді жодного обвинуваченого, жодного свідка. Нам навіть не потрібно висилати на слухання адвокатів, команду юристів, а отже це є однобока справа».

Крім того, свідчення Цемаха можуть перетворити багатьох російських керівників у військових злочинців, говорить дослідник:

«Він може надати багато цінної інформації. Багато об'єктивної інформації слідчі вже мають, але він може дати додаткову інформацію про те, хто віддавав накази, а це те, що залишається не цілком зрозумілим для слідчих. Він може розказати, хто ті особи, які дозволили статися цьому, дозволили, щоб був переданий БУК з цілою командою. Він може назвати імена членів цієї команди. Голландські слідчі хочуть почути імена людей, які віддавали накази, а не солдатів. Він зможе пролити світло на так званих кураторів з Москви, які надавали інструкції. Слідчим потрібна така інформація від живого свідка, тільки люди, які перебували тоді на місці подій, можуть її надати».

Можна зрозуміти й складність ситуації, в якій опинилось нове українське керівництво, каже Грозєв, адже громадськість чекає якомога швидкого повернення українських полонених.

«Я вірю, я сподіваюсь, що на особистому рівні родичі, родини загиблих МН-17 зрозуміють, що Україна повинна подбати про життя невинних моряків та інших людей, якій зараз перебувають у російському полоні», - каже експерт.

Можливо, інший список обміну міг би і задовольнити інтереси України і разом з тим уможливити свідчення Цемаха в голландському суді



Стівен Пайфер погоджується, українське керівництво опинилось перед дилемою, але є спосіб її вирішення, який би зберіг і репутацію країни, і життя українських полонених:

«Україна працює у двох напрямках. Один – очевидно, робота над поверненням українських полонених, яких утримують незаконно, інша напрямок – це міжнародна співпраця. І ці інтереси не збігаються. Втім, я думаю, є інші люди, повернення яких хотіла б Росія, можливо, інший список обміну міг би і задовольнити інтереси України і разом з тим уможливити свідчення Цемаха в голландському суді».

А поки український суд продовжив арешт Володимира Цемаха, про що ЗМІ повідомив його адвокат Роман Гонтарєв.

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