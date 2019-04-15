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Російський "Русал" планує інвестувати до США – вперше після зняття санкцій

  • Голос Америки

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Російський алюмінієвий гігант Русал планує інвестувати 200 мільйонів доларів у виробництво катаного алюмінію в американському штаті Кентуккі – це буде найбільший новий алюмінієвий завод в США, побудований за практично чотири десятки років, пише The Wall Street Journal.

Це-перша інвестиція компанії до США після зняття американських санкцій.

Олег Дерипаска
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США запровадили санкції проти "Русал" та його співвласника Олега Дерипаски в квітні 2018 року. Санкції проти "Русал" та його холдингової компанії En+ було знято в січні, коли Дерипаска зменшив пакет акцій у своїй власності.

"Декілька місяців тому, російський виробник алюмінію "Русал" був під санкціями США. Тепер від будує завод у Кентукі", - написав у Twitter голова московського бюро Financial Times Генрі Фой.

Завод завозитиме алюмінієві сляби з Росії, пише Reuters.

Ринок алюмінієвих листів наразі змінюється, зазначає WSJ, зауважуючи, що після кількох десятків років застою на ринку листів для виробництва алюмінієвих банок для напоїв, виробники алюмінію тепер націлюються на більш дорогий ринок спрямований на виробників машин, які все більше замінюють деталі зі сталі на деталі з алюмінію, тому що він більш легкий.

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Заява прес-секретаря Білого дому щодо планів відправляти нелегалів до «міст притулків». Відео

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